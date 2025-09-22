Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist

Moștenirile și succesiunile au fost dintotdeauna subiecte sensibile pentru familii, mai ales atunci când părinții aleg să ofere bunurile lor în timpul vieții unuia dintre copii. Situația ridică deseori întrebări și dispute între frați, dar și neclarități juridice. Un jurist a explicat care sunt condițiile legale și în ce cazuri se mai poate face succesiune dacă locuința a fost deja trecută pe numele unui copil.

Ce spune legea despre succesiune

Avocata Gabriela Ursărescu a subliniat că, în principiu, dacă părinții au oferit deja casa unui copil, nu se mai poate vorbi despre succesiune, pentru simplul motiv că nu mai există bunuri în patrimoniul defunctului.

„Nu se mai poate face succesiune, pentru că nu aveți după ce. Acum depinde dacă părinții mai trăiesc sau nu. Dacă părinții au decedat și nu mai au nimic în patrimoniu, nu aveți după ce să faceți succesiune”, a explicat jurista.

Aceasta a precizat însă că situația diferă în funcție de modalitatea prin care locuința a fost transferată copilului.

Donația și reducțiunea liberalităților

Dacă părinții au ales să doneze casa, ceilalți moștenitori pot solicita reducțiunea liberalităților. Aceasta este o procedură prin care se verifică dacă prin donație s-a depășit partea disponibilă legal, afectând rezerva succesorală a celorlalți copii. În astfel de cazuri, există șanse ca donația să fie limitată sau chiar modificată, pentru a respecta drepturile moștenitorilor rezervatari.

Contractul de întreținere și implicațiile lui

Un alt scenariu des întâlnit este contractul de întreținere. În acest caz, părinții transmit casa unui copil în schimbul obligației de a fi îngrijiți până la sfârșitul vieții. În astfel de situații, șansele de a contesta actul sunt mai reduse, întrucât există o contraprestație clară și greu de combătut juridic.

Avocata a menționat că doar în condiții speciale s-ar putea încerca anularea sau modificarea unui astfel de contract, însă în practică asemenea demersuri au succes rar.

Vânzarea-cumpărarea și dificultatea de a dovedi lipsa plății

Există și varianta contractului de vânzare-cumpărare, prin care părinții transmit casa unui copil în schimbul unei sume de bani. Și aici, șansele ca ceilalți moștenitori să conteste actul sunt foarte mici.

„Dacă s-a făcut contract de vânzare-cumpărare, aici șansele sunt mult mai slabe. Ar trebui să demonstrați că nu s-a plătit prețul. Lucrul ăsta e mai greu de demonstrat, dacă părinții nu mai sunt și prețul s-a achitat în numerar”, a precizat Gabriela Ursărescu.

Fără dovezi clare, instanța consideră valabil actul de vânzare, iar casa rămâne în proprietatea copilului care a primit-o.

Când nu mai există bunuri în patrimoniu

În concluzie, dacă părinții au decedat și nu mai au alte bunuri în patrimoniu, nu există motiv pentru deschiderea unei succesiuni. Moștenirea se poate dezbate doar în raport cu ceea ce rămâne efectiv pe numele lor la momentul decesului. Dacă singura proprietate a fost deja transferată prin una dintre formele legale prezentate, ceilalți copii nu mai pot deschide succesiunea, cu excepția cazului în care se pot dovedi nereguli în actele respective.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.