Se poate divorța în instanță și fără certificatul de căsătorie? Tot ce trebuie să știi înainte de a ajunge în fața judecătorului

Mulți români cred că, fără certificatul de căsătorie în original, nu pot demara procedura de divorț. În realitate, legea s-a schimbat și nu mai impune această condiție. Situațiile în care un soț reține documentul pentru a bloca despărțirea nu mai reprezintă un obstacol de netrecut.

O întrebare comună în cazurile de divorț

În mediul online, o utilizatoare a întrebat-o pe avocata Gabriela Ursărescu dacă poate divorța în instanță de soțul ei și fără certificatul de căsătorie.

”Vreau să divorțez, soțul nu. Nu vrea să-mi dea certificatul de căsătorie. Pot divorța în instanță și fără acesta?”, a scris femeia.

Această întrebare este mai des întâlnită decât pare, mai ales în contextul unor divorțuri tensionate, în care unul dintre soți încearcă să tergiverseze procesul prin reținerea documentelor esențiale.

Ce spune avocata despre procedură

Avocata Gabriela Ursărescu a oferit un răspuns clar:

”Bineînțeles. Este o problemă destul de des întâlnită în practică când unul dintre soți reține certificatul de căsătorie, în speranța că cealaltă parte nu va putea divorța fără acesta în original. Până în 2011, era necesar ca certificatul de căsătorie să fie depus în original la dosarul de divorț în instanță, însă acum nu mai este nevoie. Puteți să solicitați un extras din registrul de stare civilă, iar cei de la starea civilă vor trimite direct în instanță un document care atestă căsătoria dintre părți.”

Această modificare legislativă elimină un obstacol important și oferă mai multă libertate persoanelor aflate în situații dificile, care vor să se separe legal fără a depinde de bunăvoința partenerului.

Ce pași trebuie urmați

Persoanele care nu au certificatul de căsătorie în original trebuie să se adreseze serviciului de stare civilă pentru a solicita un extras oficial. Acesta nu este eliberat petentului, ci transmis direct instanței competente.

Este important ca cererea de divorț să fie completată corect și să fie depusă la judecătoria de care aparține domiciliul comun al soților sau, în lipsa acestuia, domiciliul reclamantului. Documentele suplimentare, precum actele de identitate sau dovada achitării taxei judiciare de timbru, rămân obligatorii.

Această procedură simplificată este utilă în cazurile în care un divorț devine un proces tensionat, iar unul dintre parteneri încearcă să întârzie separarea prin reținerea documentelor. Legea actuală protejează dreptul fiecărei persoane de a solicita încetarea căsătoriei, chiar și fără colaborarea celuilalt soț.