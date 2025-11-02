Ultima ora
Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată
02 nov. 2025 | 16:40
de Ana Ionescu

Se modifică modul de repartizare al costurilor pentru încălzirea la bloc. Care va fi noua formulă de calcul pentru fiecare apartament

ACTUALITATE
Se modifică modul de repartizare al costurilor pentru încălzirea la bloc. Care va fi noua formulă de calcul pentru fiecare apartament
Cum se modifică repartizarea costurilor pentru încălzire FOTO: Arhiva

Locuitorii Capitalei, dar și cei din alte orașe care sunt racordați la sistemele centralizate de termoficare, trebuie să știe că modul de repartizare a consumului de energie termică în blocuri se va schimba.

Noile reguli sunt prevăzute într-un proiect de regulament elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), care propune un algoritm actualizat pentru calcularea și împărțirea costurilor la căldură.

Cum se modifică repartizarea costurilor pentru încălzire

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, proiectul ANRE introduce o nouă metodă de calcul care va afecta toți proprietarii din blocurile racordate la rețelele centralizate de termoficare (SACET) sau la surse locale de încălzire.

Vezi și:
Cât consumă o centrală termică electrică – costurile pe zi și pe lună dacă alegi să te încălzești cu curent, nu gaze naturale
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli

Conform documentului, energia termică aferentă consumului comun de încălzire – cum ar fi pierderile de căldură prin spațiile comune, conducte sau subsol – va fi împărțită proporțional cu cota indiviză deținută de fiecare apartament. Cu alte cuvinte, toți proprietarii vor plăti o parte din costurile comune, indiferent dacă sunt sau nu conectați la sistemul centralizat.

Așadar, chiar și locatarii deconectați de la SACET vor fi obligați să suporte aceste cheltuieli comune, în funcție de suprafața pe care o dețin în imobil.

Cum se calculează consumul individual

Proiectul ANRE prevede mai multe situații în funcție de tipul de echipamente instalate:

  • Pentru apartamentele cu contoare individuale funcționale, consumul se va calcula pe baza valorilor înregistrate de contor.
  • Pentru locuințele fără contoare sau unde nu se pot citi valorile, consumul va fi stabilit prin estimare tehnică.
  • Dacă se constată intervenții neautorizate asupra contoarelor, refuzul de înlocuire sau violare a sigiliilor, consumul va fi calculat tot estimativ, fără a ține cont de citiri.
  • În cazul apartamentelor complet deconectate, consumul individual va fi considerat zero, dar proprietarii vor achita în continuare cota-parte de consum comun.

De ce se schimbă regulile

ANRE motivează aceste modificări prin necesitatea de a îmbunătăți echitatea între locatari și de a stimula economisirea energiei termice. Instituția susține că noul regulament va permite o mai bună corelare între consumul real și facturile emise, dar și o reducere semnificativă a pierderilor de căldură.

Economiile obținute de consumatorii finali vor depinde, potrivit ANRE, de factori precum nivelul de confort termic dorit, prețul energiei termice, eficiența izolației locuinței, temperaturile exterioare și condițiile pieței energetice actuale.

Noul regulament este în prezent în faza de consultare publică, urmând să intre în vigoare după aprobarea oficială și publicarea în Monitorul Oficial.

Pentru bucureșteni și pentru locatarii din alte orașe racordate la sistemul centralizat, schimbarea modului de repartizare a costurilor la căldură ar putea aduce diferențe importante pe facturile din sezonul rece 2025–2026.

Vin din nou ninsorile în România. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii în toată țara. De când scad temperaturile
Recomandări
Urmează un val de concedieri. Guvernul reduce numărul de permise de muncă pentru străini, în favoarea românilor care riscă să rămână fără loc de muncă
Urmează un val de concedieri. Guvernul reduce numărul de permise de muncă pentru străini, în favoarea românilor care riscă să rămână fără loc de muncă
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Ajutor de încălzire 2025–2026. Cât timp vor primi românii bani pentru căldură
Cele mai bune 50 de hoteluri din lume: Europa strălucește, dar Asia domină. Surprize în vârful clasamentului
Cele mai bune 50 de hoteluri din lume: Europa strălucește, dar Asia domină. Surprize în vârful clasamentului
Ce fac germanii pentru a preveni mucegaiul și aerul închis din casă în timpul iernii. Trucul „lüften”, lăudat de specialiști
Ce fac germanii pentru a preveni mucegaiul și aerul închis din casă în timpul iernii. Trucul „lüften”, lăudat de specialiști
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Ce prevede Codul Civil dacă un proprietar îți blochează intrarea pe teren. Procedura legală
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
Când poți pierde indemnizația pentru creșterea copilului. Situațiile în care plata se suspendă imediat
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
O nouă stațiune turistică în România: zona care promite să devină următoarea perlă a turismului românesc
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Cât primește la pensie un român cu salariul minim. Diferența față de cei care câștigă peste 5.000 de lei
Revista presei
Adevarul
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și fiica ei, prima escapadă în străinătate după eliberare: destinația aleasă a surprins pe toată lumea
Playtech Știri
Cât a mers darul la nunta lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican. Invitații au scos sume uriașe din buzunar
Playtech Știri
Mesajele disperate ale Ștefaniei Szabo, făcute publice de fostul preot Daniel Balaș: „Mă simt confuză, pierdută”. Acuzații adresa fostului soț al doctoriței
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...