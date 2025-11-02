Se modifică modul de repartizare al costurilor pentru încălzirea la bloc. Care va fi noua formulă de calcul pentru fiecare apartament

Locuitorii Capitalei, dar și cei din alte orașe care sunt racordați la sistemele centralizate de termoficare, trebuie să știe că modul de repartizare a consumului de energie termică în blocuri se va schimba.

Noile reguli sunt prevăzute într-un proiect de regulament elaborat de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE), care propune un algoritm actualizat pentru calcularea și împărțirea costurilor la căldură.

Cum se modifică repartizarea costurilor pentru încălzire

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, proiectul ANRE introduce o nouă metodă de calcul care va afecta toți proprietarii din blocurile racordate la rețelele centralizate de termoficare (SACET) sau la surse locale de încălzire.

Conform documentului, energia termică aferentă consumului comun de încălzire – cum ar fi pierderile de căldură prin spațiile comune, conducte sau subsol – va fi împărțită proporțional cu cota indiviză deținută de fiecare apartament. Cu alte cuvinte, toți proprietarii vor plăti o parte din costurile comune, indiferent dacă sunt sau nu conectați la sistemul centralizat.

Așadar, chiar și locatarii deconectați de la SACET vor fi obligați să suporte aceste cheltuieli comune, în funcție de suprafața pe care o dețin în imobil.

Cum se calculează consumul individual

Proiectul ANRE prevede mai multe situații în funcție de tipul de echipamente instalate:

Pentru apartamentele cu contoare individuale funcționale, consumul se va calcula pe baza valorilor înregistrate de contor.

Pentru locuințele fără contoare sau unde nu se pot citi valorile, consumul va fi stabilit prin estimare tehnică.

Dacă se constată intervenții neautorizate asupra contoarelor, refuzul de înlocuire sau violare a sigiliilor, consumul va fi calculat tot estimativ, fără a ține cont de citiri.

În cazul apartamentelor complet deconectate, consumul individual va fi considerat zero, dar proprietarii vor achita în continuare cota-parte de consum comun.

De ce se schimbă regulile

ANRE motivează aceste modificări prin necesitatea de a îmbunătăți echitatea între locatari și de a stimula economisirea energiei termice. Instituția susține că noul regulament va permite o mai bună corelare între consumul real și facturile emise, dar și o reducere semnificativă a pierderilor de căldură.

Economiile obținute de consumatorii finali vor depinde, potrivit ANRE, de factori precum nivelul de confort termic dorit, prețul energiei termice, eficiența izolației locuinței, temperaturile exterioare și condițiile pieței energetice actuale.

Noul regulament este în prezent în faza de consultare publică, urmând să intre în vigoare după aprobarea oficială și publicarea în Monitorul Oficial.

Pentru bucureșteni și pentru locatarii din alte orașe racordate la sistemul centralizat, schimbarea modului de repartizare a costurilor la căldură ar putea aduce diferențe importante pe facturile din sezonul rece 2025–2026.