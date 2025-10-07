Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00

O nouă modificare a Codului Muncii aduce vești bune pentru angajații care lucrează în tura de noapte. Aceștia vor avea, în premieră, libertatea de a alege între un spor salarial de 25% sau reducerea programului de lucru cu o oră, fără pierderi financiare. Schimbarea oferă mai multă flexibilitate și pune capăt practicii prin care angajatorul decidea unilateral forma de compensare.

Ce se schimbă pentru cei care lucrează noaptea

Conform noilor prevederi, angajații care prestează muncă de noapte — adică în intervalul 22:00 – 06:00 — pot decide singuri cum vor fi recompensați: printr-un spor de 25% din salariul de bază sau prin reducerea duratei zilnice de lucru cu o oră. Până acum, alegerea aparținea exclusiv angajatorului, însă noua lege echilibrează raportul de putere dintre cele două părți.

”Codul Muncii prevede clar care este intervalul considerat muncă de noapte. Nu se pot depăși cele opt ore de muncă pe zi, în medie”, explică avocata Camelia Grădinaru, potrivit Observator news.

Pentru a beneficia de acest drept, salariatul trebuie să lucreze cel puțin trei ore în intervalul de noapte. Astfel, orice persoană care desfășoară activitate în acest program are acum posibilitatea de a-și adapta orarul și veniturile în funcție de nevoile personale.

Ce avantaje aduce noua reglementare

Noua prevedere aduce un plus de flexibilitate pentru angajații care lucrează în tura de noapte, oferindu-le posibilitatea de a-și organiza programul în funcție de nevoile personale.

Aceasta le permite să-și echilibreze mai ușor viața profesională cu cea personală, să își gestioneze mai bine timpul și să reducă stresul generat de munca nocturnă. În același timp, măsura ar putea contribui la creșterea productivității și a satisfacției la locul de muncă.

”Le dă voie să-și aranjeze programul în favoarea lor. Tinerii, de exemplu, pot merge la cursuri ziua, iar părinții își pot duce copiii la școală”, a declarat Aida Chivu, specialist HR.

Ce obligații au angajatorii și cine este exceptat

Companiile care au angajați de noapte sunt obligate să notifice Inspectoratul Teritorial de Muncă și să țină o evidență clară a orelor lucrate. În plus, angajatorii trebuie să asigure controale medicale gratuite, atât la începerea activității, cât și periodic, pentru a verifica dacă lucrătorii sunt apți pentru acest tip de muncă.

”Codul Muncii prevede și excepții – de exemplu, minorii sau femeile însărcinate nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte”, adaugă avocata Grădinaru.

La nivel european, aproximativ 20% dintre angajați lucrează în tura de noapte, iar în România, sistemul medical rămâne unul dintre cele mai afectate domenii.

”Lucrez la Spitalul Colțea, iar turele de noapte sunt foarte solicitante, mai ales din cauza urgențelor. Este un serviciu obositor”, mărturisește un cadru medical.

Prin această modificare, Codul Muncii aduce mai multă echitate în relația de muncă și recunoaște efortul celor care lucrează atunci când restul lumii doarme.