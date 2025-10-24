Ultima ora
RCA-ul la trotinete și biciclete electrice, între legislația adoptată și dezbaterile online. Cine are dreptate
24 oct. 2025 | 19:41
de Daoud Andra

”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică

Cultură generală și teste / Quiz
”Se merită” sau ”merită”? Ce spune norma lingvistică
FOTO: colaj Playtech.ro

În limba română, anumite expresii ajung să fie atât de des folosite greșit, încât, în timp, oamenii ajung să creadă că sunt corecte. Un exemplu des întâlnit este expresia „se merită”, pe care o auzim frecvent în conversații de zi cu zi, la televizor, în reclame sau chiar în mediul online: „Se merită să faci facultate?”, „Nu se merită să mai stai aici!”, „Se merită să investești?”. Cu toate acestea, potrivit normei lingvistice, forma corectă este doar „merită”, fără particula „se”.

Verbul „a merita” – sens și comportament gramatical

Pentru a înțelege de ce expresia „se merită” este greșită, trebuie să privim mai atent verbul „a merita”. Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), acest verb înseamnă „a fi vrednic de ceva”, „a avea dreptul la o răsplată, la o apreciere sau la o consecință datorită comportamentului ori valorii proprii”.

De exemplu:

Vezi și:
Cum este corect: „să aibă” sau „să aibe”? Zilnic întâlnim forma greșită, mulți o folosesc
Cum este corect: „învie” sau „înviază”? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
  • „El merită toată lauda.”
  • „Efortul tău merită apreciat.”
  • „Acest film chiar merită văzut.”

După cum se observă, verbul „a merita” exprimă o acțiune sau o stare care se referă direct la subiect și nu are nevoie de un pronume reflexiv. În structura sa, nu există o acțiune care se întoarce asupra subiectului – așa cum se întâmplă, de exemplu, în cazul verbelor reflexive precum „a se spăla”, „a se bucura” sau „a se grăbi”.

Prin urmare, „a merita” nu este un verb reflexiv, ci unul tranzitiv, adică are un complement direct (poate fi urmat de un obiect asupra căruia se răsfrânge sensul acțiunii). Forma greșită „se merită” a apărut dintr-o analogie cu alte construcții similare din limba română, cum ar fi „se poate”, „se cade”, „se spune”, „se face”. În aceste exemple, particula „se” are un rol impersonal și generalizator, indicând o acțiune fără subiect clar.

Exemple de propoziții

Însă, în cazul lui „a merita”, nu există un astfel de sens impersonal. Când spunem „merită”, subiectul este implicit, dar prezent logic în propoziție:

  • „Merită (acest lucru) timpul investit.”
  • „Nu merită (efortul) făcut.”

În schimb, forma „se merită” nu are bază gramaticală și nici nu este recunoscută de normele limbii române. Pentru a evita greșeala, este util să reformulăm propozițiile în care instinctiv am spune „se merită”:

  • „Merită să mergi acolo.”
  • „Efortul nu merită.” / „Nu merită efortul.”
  • „Merită investiția?”

După cum se poate observa, sensul rămâne același, însă formularea corectă este mai firească și corectă din punct de vedere lingvistic. Norma literară acceptă doar forma „merită”, fără pronumele reflexiv „se”. Verbul „a merita” este tranzitiv, nu reflexiv, iar folosirea formei greșite nu este justificată nici gramatical, nici semantic.

Vânt puternic și ploi în Capitală. Avertizarea meteo e valabilă până la ora 21:00. Meteorologii anunță rafale de până la 60 km/h
Recomandări
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
O rețea de hackeri specializată pe carduri cadou atacă în perioade festive – cum te ferești
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
5 metode simple ca să-ți încălzești casa mai repede, fără să crești factura la energie
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
David Chase, creatorul „The Sopranos”, revine la televiziune cu un serial despre controlul minții în timpul Războiului Rece
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Unde revine gazul sâmbătă, în Rahova? Distrigaz cere locatarilor să asigure accesul echipelor de intervenție
Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise
Restricții de circulație în București duminică, 26 octombrie, în ziua sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului. Ce străzi vor fi închise
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Google șterge 3.000 de videoclipuri YouTube care ascundeau malware în „programe sparte” și hack-uri false
Șobolan uriaș, filmat într-o brutărie celebră din București, frecventată de sute de clienți. Imaginile au stârnit revoltă. Ce spune ANPC
Șobolan uriaș, filmat într-o brutărie celebră din București, frecventată de sute de clienți. Imaginile au stârnit revoltă. Ce spune ANPC
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar putea fi preluat. Reacția oficială a Carrefour România – UPDATE
Revista presei
Adevarul
Crescătorii lăsați fără despăgubiri după masacrul oilor: „Le împușcau parcă erau pe front, aveau drag să împuște”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Fiica cea mică a Ritei Mureşan, în celebra revistă Vogue. Gloria este mândria creatoarei de modă: “Ce naşte din pisică şoareci mănâncă!”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 25 octombrie 2025. Zodiile care vor lua decizii curajoase
Playtech Știri
Au apărut imaginile cu momentul crimei comise de Emil Gânj. Autorul, căutat de peste 3 luni, e încă liber
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...