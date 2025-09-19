Se lansează cel mai lung zbor cu avionul. Va dura 29 de ore şi va lega două oraşe mari ale lumii

China Eastern Airlines a anunțat lansarea unui zbor istoric între Shanghai și Buenos Aires, promovat drept ”cel mai lung zbor direct din lume”. Cursa de plecare de pe Aeroportul Internațional Pudong din Shanghai (PVG) spre Aeroportul Internațional Ministro Pistarini (EZE) din Argentina va dura aproximativ 25,5 ore, iar returul nu mai puțin de 29 de ore. Ambele zboruri includ o escală de două ore la Auckland, în Noua Zeelandă, timp în care pasagerii pot coborî pentru o pauză, ceea ce face zborul ”direct”, dar nu fără oprire.

Se pregătește lansarea celui mai lung zbor direct din lume

Mai multe companii aeriene au încercat să revendice titlul de cel mai lung zbor ca parte a campaniilor lor de marketing, însă cei mai mulți experți consideră că recordul aparține Singapore Airlines.

Aceasta operează o cursă nonstop între Singapore Changi și New York JFK, acoperind o distanță de 15.349 de kilometri (9.537 mile) în mai bine de 18 ore, un test de rezistență pe care jurnalistul CNN Richard Quest l-a încercat în octombrie 2018.

China Eastern Airlines precizează însă că zborul său va fi ”prima rută comercială din lume care conectează două orașe aflate la antipodi”, orașe situate pe părți opuse ale globului.

Traseu strategic și detalii operaționale

Compania a optat pentru o rută neobișnuită, mai spre sud, care traversează unele dintre cele mai izolate ape ale lumii și se apropie de Antarctica, reducând timpul total de zbor cu cel puțin patru ore. Ruta va fi operată cu un Boeing 777-300ER, de două ori pe săptămână, începând din data de 4 decembrie.

”Ruta Shanghai Pudong-Auckland-Buenos Aires este considerată o măsură importantă pentru construirea unui nou coridor ‘Silk Road aerian’ între Asia-Pacific și America de Sud”, a adăugat compania.

Competiția și perspectivele zborurilor ultra-lungi

Potrivit Skyscanner, cel mai rapid zbor actual între Shanghai și Buenos Aires, oferit de Air France și Lufthansa, durează aproape 31 de ore, cu o escală la Paris sau Amsterdam.

În ceea ce privește zborul de întoarcere, diferența se reduce, alte companii oferind curse cu durate între puțin peste 28 de ore și până la 33 de ore. Competiția este puternică, deși pentru mulți pasageri timpul mai scurt în aer este de preferat.

Transportatorul australian Qantas lucrează la ”Project Sunrise”, care urmărește dezvoltarea de aeronave mai confortabile pentru zboruri ultra-lungi, cu scopul unui zbor nonstop între Sydney și Londra, de aproximativ 16.000 km (10.000 mile).

Această rută marchează o premieră în aviație, oferind pasagerilor posibilitatea de a traversa jumătate din glob într-o singură cursă, într-o experiență care redefinește limitele călătoriilor comerciale.