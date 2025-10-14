Se deschide cel mai mare food hall din Europa de Est, în București. Unde este Hala Ford şi cum poţi ajunge acolo

Bucureștiul se pregătește să primească o nouă atracție gastronomică de talie internațională. Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din Europa de Est, urmează să fie inaugurat în curând în fosta Hala Ford, un monument industrial cu o istorie de aproape un secol. Proiectul este dezvoltat de One United Properties, în parteneriat cu Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa, și va deveni parte integrantă din ansamblul One Gallery, situat în zona Floreasca.

De la uzină auto la spațiu vibrant de gastronomie și cultură

Fosta fabrică Ford, cândva un simbol al inovației industriale, și-a început povestea în anii ’30, când Henry Ford a cumpărat terenul pentru a construi prima linie de asamblare operațională din Europa de Est. Fabrica a fost inaugurată în 1936 și a produs anual aproximativ 2.500 de vehicule, inclusiv celebrul model Ford V8 Fordor Sedan. Activitatea a fost oprită în 1948, după instaurarea regimului comunist, iar clădirea a rămas ani de zile închisă.

Astăzi, acest loc istoric renaște sub un concept modern, în care trecutul și viitorul se întâlnesc. One United Properties a restaurat complet hala, păstrând detaliile arhitecturale originale și integrându-le într-un design contemporan, sustenabil.

„Cu peste 6.000 de metri pătrați de spațiu, Marketta se pregătește să devină atracția cea mai iconică din Floreasca și una dintre cele mai frecventate și incitante destinații de food hall din București. Conceput pentru a atrage un trafic intens de vizitatori, va deveni un loc de neratat în inima orașului, situat într-un monument istoric – fosta Fabrică Ford din România, un centru al inovației automotive”, anunță Tomcat Hospitality.

Food hall-ul va aduna la un loc restaurante și concepte culinare diverse – de la preparate gourmet la street food – și va oferi peste 2.000 de locuri în interior și pe terase. În plus, proiectul include un bar, spații de lucru, 500 de locuri de parcare și zone special amenajate pentru evenimente culturale, muzicale sau corporate.

Muzeu dedica istoriei Ford

„Viziunea noastră este să creăm un spațiu vibrant și totodată o destinație, care nu doar să pună în valoare diversitatea culinară, ci și să întărească poziția orașului pe harta ospitalității globale și să transforme Floreasca în principalul punct de atracție al orașului București, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care vin să ne viziteze Capitala”, a declarat Cătălin Gheorghe, CEO și fondator al Tomcat Hospitality.

Marketta Food Hall este doar o parte din complexul One Gallery, care va include și spații de birouri certificate, un muzeu dedicat istoriei fabricii Ford, precum și o sală multifuncțională destinată spectacolelor de teatru, concertelor și conferințelor, aflată sub luminatorul istoric al clădirii.

Marketta Food Hall va fi amplasat în zona Floreasca, una dintre cele mai accesibile și dinamice zone din București. Poți ajunge ușor cu mijloacele de transport în comun – tramvaie, autobuze și metrou – sau cu mașina personală, beneficiind de o parcare generoasă.