Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
14 oct. 2025 | 10:56
de Daoud Andra

Se deschide cel mai mare food hall din Europa de Est, în București. Unde este Hala Ford şi cum poţi ajunge acolo

Timp liber
Se deschide cel mai mare food hall din Europa de Est, în București. Unde este Hala Ford şi cum poţi ajunge acolo
Marketta Food Hall se va deschide pe locul fostei Hale Ford

Bucureștiul se pregătește să primească o nouă atracție gastronomică de talie internațională. Marketta Food Hall, cel mai mare food hall din Europa de Est, urmează să fie inaugurat în curând în fosta Hala Ford, un monument industrial cu o istorie de aproape un secol. Proiectul este dezvoltat de One United Properties, în parteneriat cu Tomcat Hospitality, companie cu experiență în domeniul HoReCa, și va deveni parte integrantă din ansamblul One Gallery, situat în zona Floreasca.

De la uzină auto la spațiu vibrant de gastronomie și cultură

Fosta fabrică Ford, cândva un simbol al inovației industriale, și-a început povestea în anii ’30, când Henry Ford a cumpărat terenul pentru a construi prima linie de asamblare operațională din Europa de Est. Fabrica a fost inaugurată în 1936 și a produs anual aproximativ 2.500 de vehicule, inclusiv celebrul model Ford V8 Fordor Sedan. Activitatea a fost oprită în 1948, după instaurarea regimului comunist, iar clădirea a rămas ani de zile închisă.

Astăzi, acest loc istoric renaște sub un concept modern, în care trecutul și viitorul se întâlnesc. One United Properties a restaurat complet hala, păstrând detaliile arhitecturale originale și integrându-le într-un design contemporan, sustenabil.

„Cu peste 6.000 de metri pătrați de spațiu, Marketta se pregătește să devină atracția cea mai iconică din Floreasca și una dintre cele mai frecventate și incitante destinații de food hall din București. Conceput pentru a atrage un trafic intens de vizitatori, va deveni un loc de neratat în inima orașului, situat într-un monument istoric – fosta Fabrică Ford din România, un centru al inovației automotive”, anunță Tomcat Hospitality.

Food hall-ul va aduna la un loc restaurante și concepte culinare diverse – de la preparate gourmet la street food – și va oferi peste 2.000 de locuri în interior și pe terase. În plus, proiectul include un bar, spații de lucru, 500 de locuri de parcare și zone special amenajate pentru evenimente culturale, muzicale sau corporate.

Muzeu dedica istoriei Ford

„Viziunea noastră este să creăm un spațiu vibrant și totodată o destinație, care nu doar să pună în valoare diversitatea culinară, ci și să întărească poziția orașului pe harta ospitalității globale și să transforme Floreasca în principalul punct de atracție al orașului București, atât pentru locuitorii săi, cât și pentru turiștii care vin să ne viziteze Capitala”, a declarat Cătălin Gheorghe, CEO și fondator al Tomcat Hospitality.

Marketta Food Hall este doar o parte din complexul One Gallery, care va include și spații de birouri certificate, un muzeu dedicat istoriei fabricii Ford, precum și o sală multifuncțională destinată spectacolelor de teatru, concertelor și conferințelor, aflată sub luminatorul istoric al clădirii.

Marketta Food Hall va fi amplasat în zona Floreasca, una dintre cele mai accesibile și dinamice zone din București. Poți ajunge ușor cu mijloacele de transport în comun – tramvaie, autobuze și metrou – sau cu mașina personală, beneficiind de o parcare generoasă.

Iarna a venit mai devreme în România. Va fi din ce în ce mai frig în următoarele zile, anunţă ANM
Recomandări
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
Un român stabilit în Suedia, uimit de preţurile din supermarketurile româneşti. Produsele care sunt mai scumpe la noi
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
O companie deținută de Elon Musk, acuzată de 800 de ori că ar neglija mediul. Cum se apără magnatul?
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Se schimbă legea RCA pentru 8 milioane șoferii din România. Modificările, o lovitură majoră pentru toți cei implicați în accidente, indiferent de vină, dacă proiectul va fi adoptat
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Nicolas Sarkozy va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Frigiderul şi televizorul în celulă, printre condițiile de detenție
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Cum să usuci hainele în casă de două ori mai repede și să încălzești locuința fără să pornești căldura
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Ni se pregătește un internet mai rapid, dar și mult mai stabil. TP-Link testează primul prototip Wi-Fi 8
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Experții avertizează: Inteligența artificială ar putea complica stabilirea vinovăției în cazurile de erori medicale
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Aniversariada Auchan continuă cu super prețuri la produse esențiale din bucătăria ta
Revista presei
Adevarul
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
De ce este Sfânta Parascheva numită „Cuvioasa care vede tot”? Semnificația spirituală a sărbătorii de pe 14 octombrie
Playtech Știri
Sfânta Parascheva: ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie și ce rugăciune se citește pentru ajutor
Playtech Știri
Horoscop marți, 14 octombrie 2025. Zodiile protejate de Sfânta Parascheva
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...