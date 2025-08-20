Se dau afară zeci de mii de funcţionari, inclusiv din administraţiile locale. Concedierile se vor face în funcţie de numărul de locuitori

Guvernul pregătește o reformă amplă a administrației publice, care va duce la concedierea a zeci de mii de funcționari. Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, 20 august, că în urma pachetului doi de măsuri fiscale vor fi desființate aproximativ 40.000 de posturi în administrația locală și centrală. Sunt vizate prefecturile, cabinetele demnitarilor, primăriile și consiliile județene, iar reducerile se vor face în funcție de numărul de locuitori din localitățile și județele respective.

Reduceri în administrația locală și centrală

Întrebat la Digi 24 despre numărul posturilor care urmează să fie eliminate, Tanczos Barna a explicat: ”Estimarea ministerului Dezvoltării este de 40.000 de posturi ocupate, plătite, care ar urma să fie reduse.

Reducerea vizează posturile din cabinetele demnitarilor, posturile din administrația publică locală, din unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), din primării sau din consilii județene.”

Vicepremierul a subliniat că ”și prefecturile vor avea obligația să reducă cu 20% numărul de posturi ocupate. În același timp vizează și cabinetele demnitarilor de la centru, adică secretari de stat, miniștri. În cabinetele demnitarilor se va face o reducere.”

Reformele includ și comasarea unor instituții pentru a crește eficiența și a reduce risipa de resurse, urmând ca lista finală să fie stabilită prin proiecte de lege sau ordonanțe de urgență.

Funcționari part-time în comunele mici

Pentru comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori, funcționarii vor putea lucra cu normă fracționată.

”S-a creat această posibilitate ca funcționarii publici să poată să lucreze în administrația locală cu normă fracționată. Adică un topograf sau un economist să poată să lucreze la o comună patru ore și patru ore la o altă comună. Astfel reducem costurile pe fiecare UAT și creăm o flexibilizare și primarii pot adapta numărul de persoane care lucrează în comună la nevoile reale. Nu sunt atât de rigide aceste formule”, a spus Tanczos Barna.

Această măsură a fost criticată de reprezentanții comunelor: ”Aceste funcții nu pot fi desfășurate cu un sfert de normă, cum propune Guvernul la televizor.

Nu ne putem imagina că un primar va sta la rând să aștepte de două ori pe săptămână serviciile secretarului general sau să aștepte de două ori pe săptămână semnătura contabilului pentru execuția bugetului care se face zi de zi, după cum nici cetățenii comunelor nu ne putem imagina că se vor programa marțea și vinerea să moară sau să nască”, explica la finalul lunii iulie Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România.

Viceprimarii rămân în funcție

Vicepremierul a mai precizat că pachetul al doilea nu va afecta viceprimarii din comunele mici, care își vor păstra funcțiile până la finalul mandatului.