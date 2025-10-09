Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 14:59
de Daoud Andra

Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act

Legislație
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
FOTO: Arhivă

În procedura succesorală, donațiile primite în timpul vieții de la unul dintre părinți pot modifica substanțial ce rămâne pentru moștenitori. Practic, orice bun pe care un frate l-a primit prin donaţie de la părinte în viaţă intră, în principiu, în calculul masei succesorale — adică se „raportează” la succesiune. Lucrurile se schimbă dacă donatorul a prevăzut expres contrariul, printr-o scutire de raport. Aceasta este regula de bază prevăzută de Codul civil.

Ce înseamnă „raport” şi cum afectează partajul

Raportul donaţiilor obligă, în esenţă, ca liberalităţile făcute de defunct să fie luate în seamă la împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor şi descendenţi. Dacă nu există scutire, bunurile primite anterior reduc partea ce rămâne de împărţit între moştenitorii efectivi. Mecanismul este reglementat detaliat în articolele dedicate raportului donaţiilor din Codul civil.

Foarte mulţi oameni ajung în instanţă fără probe suficiente că darul primit era în mod clar scutit de raport. Cazul tipic: un apartament ‘dat înainte’ sau o sumă de bani oferită copilului de către părinte, pentru care nu există o clauză clară că acea donaţie nu trebuie scăzută din partea succesorală. În faţa notarului sau a judecătorului, lipsa unei menţiuni exprese transformă, adesea, gestul de bunăvoinţă într-un element ce trebuie ‘raportat’.

Vezi și:
Cât costă să deschizi un proces de moștenire în 2025. De la notar la avocat – toate taxele explicate
Cum recuperezi o moștenire dacă actele de proprietate s-au pierdut sau nu există. Pașii legali pe care trebuie să îi urmezi

Pentru ca o donaţie să nu fie supusă raportului succesoral, este esenţial să existe o stipulare expresă: scutirea poate fi inserată chiar în contractul de donaţie sau stabilită printr-un act ulterior (testament, act autentificat). Practic, fie înscrii în mod clar în contractul de donaţie formularea „scutită de raport”, fie faci o dispoziţie testamentară sau un act notarial care consemnează această intenţie. Fără astfel de documente, moştenitorii pot fi obligaţi să readucă în discuţie bunurile donate.

Actele necesare pentru deschiderea succesiunii

La notariat sau în instanţă, pentru deschiderea succesiunii sunt necesare documente precum: certificatul de deces, actele de identitate ale moştenitorilor, certificate de stare civilă (naştere, căsătorie), acte de proprietate privind bunurile defunctului şi certificatul de atestare fiscală. Dacă există donaţii, este recomandat să se prezinte şi contractele de donaţie şi eventualele acte care conţin scutiri de raport. Lipsa unui act notarial care să probeze scutirea poate face diferenţa între câştig şi pierdere într-un litigiu succesoral.

Dacă plănuieşti să dai un bun copiilor sau rudelor în viaţă şi nu vrei ca acel dar să fie calculat la moştenire, cere întotdeauna includerea expresă a scutirii de raport în actul de donaţie şi autentifică-l la notar. Chiar şi în lipsa unui testament, un act notarial clar poate economisi ani de dispute şi costuri judiciare pentru urmaşi.

Motivul pentru care a fost emis cod roşu de ploi în partea de sud a României, dezvăluit de ANM. Zona din Bucureşti unde s-au înregistrat aproape 140 de l/mp
Recomandări
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Bula imobiliară din 2025, o radiografie a Europei. Unde costă cel mai mult să-ți iei o casă
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Inteligența artificială, o mină de aur pe Google. 20% dintre site-urile recomandate, generate de AI
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Bucureștiul prinde viață în weekendul 10–12 octombrie: vin, lumină, muzică și gaming
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Jocul video Clair Obscur: Expedition 33 primește un nou update-surpriză, în timp ce jocul depășește 5 milioane de copii vândute
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Cu ce avere a rămas Klaus Iohannis, după ce ANAF a început să îi ia locuinţele. S-ar putea pune poprire pe conturile fostului preşedinte
Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime
Cum poate ieși o femeie la pensie anticipată în 2025 dacă are 35 de ani de vechime
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile la Romanian Fashion Week. Ținuta aleasă de prima-doamnă, semnată de un designer român
Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru consum de droguri. Prima sa reacție: „Sunt victima consumului”
Toto Dumitrescu, urmărit penal pentru consum de droguri. Prima sa reacție: „Sunt victima consumului”
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru Asia Express 2025. La 72 de ani, a rezistat mai mult decât mulți tineri
Playtech Știri
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Playtech Știri
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...