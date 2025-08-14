Scumpirea aurului și devalorizarea dolarului, în legătură direct. Cum a făcut Trump să explodeze valoarea materialului prețios

Piața globală a aurului se pregătește pentru o nouă etapă de creștere accelerată, determinată de o combinație de factori economici, geopolitici și monetari. Cele mai mari bănci din lume, inclusiv Goldman Sachs și JPMorgan, estimează că prețul unciei de aur ar putea ajunge la 4.000 de dolari până la mijlocul anului 2026, după ce a atins pragul de 3.000 de dolari în martie 2025. Creșterea este alimentată de cererea masivă venită din partea băncilor centrale, de investițiile investitorilor de retail și, tot mai evident, de pierderea încrederii în dolarul american.

În ultimele luni, analiștii au remarcat că politicile economice și comerciale ale administrației Trump au contribuit indirect la accelerarea prețului aurului. Prin măsuri care au amplificat tensiunile comerciale, au crescut deficitele bugetare și au pus presiune pe dolar, contextul a devenit favorabil pentru refugierea capitalului în active sigure. Aurul, tradițional protecție împotriva inflației și instabilității valutare, a atras atât investitori instituționali, cât și mici economisitori.

Legătura dintre dolar și evoluția aurului

Aurul și dolarul american au o relație invers proporțională pe piața internațională: atunci când moneda americană se depreciază, aurul devine mai atractiv și își crește valoarea. În perioada recentă, dolarul a pierdut teren pe fondul deficitului comercial în creștere, a dobânzilor real negative și a incertitudinii politice interne.

Experții Tavex România subliniază că evenimente precum conflictele armate, tensiunile diplomatice și schimbările bruște în orientarea politică pot stimula creșterea aurului. Exemplele recente includ invazia Ucrainei de către Rusia, care a dus la un avans de 25% al cererii de aur în România, și atacurile Hamas asupra Israelului, ce au generat o creștere de 47% a achizițiilor.

Ce înseamnă pentru investitori și pentru România

În România, prețul aurului s-a dublat în ultimii patru ani, ajungând în august 2025 la aproximativ 473 lei/gram. Dacă previziunile marilor bănci se confirmă, până la jumătatea lui 2026 prețul ar putea depăși 618 lei/gram. Investitorii aleg adesea lingourile de 50-100 grame, considerate mai eficiente în perioade de volatilitate, însă și monedele rămân populare, chiar dacă lipsa certificatelor individuale de autenticitate ridică întrebări pentru cei neinițiați.

Metodele de investiție sunt diverse: aur fizic cumpărat de la BNR, magazine specializate sau case de amanet, dar și instrumente financiare precum ETF-uri și CFD-uri tranzacționate prin brokeri. Alegerea depinde de obiectivul investiției, de orizontul de timp și de apetitul pentru lichiditate.

Într-o lume cu inflație ridicată, tensiuni geopolitice și un dolar tot mai vulnerabil, aurul pare să revină în centrul atenției, atât ca simbol al siguranței, cât și ca oportunitate de profit.