Scooby-Doo se întoarce, dar pe Netflix: Tot ceea ce știm despre viitorul serial live-action

Netflix a dat undă verde unui serial live-action inspirat din celebra franciză Scooby-Doo, marcând prima adaptare de acest gen pentru televiziune.

Serialul va avea opt episoade și va spune povestea formării echipei Mystery Inc., explorând prima lor investigație care i-a adus împreună.

Proiectul a fost inițial disputat de mai multe platforme, dar Netflix a obținut drepturile anul trecut.

Povestea primului caz al echipei lui Scooby-Doo

Noua serie va explora ultimul lor an petrecut într-o tabără de vară, unde Shaggy și Daphne se trezesc implicați într-un mister legat de un câine pierdut pe nume Scooby-Doo.

Câinele pare să fi fost martor la o crimă supranaturală. Împreună cu Velma, o tânără pragmatică și pasionată de știință, și Fred, noul coleg misterios, ei se aventurează într-o investigație care îi va transforma în faimoasa echipă de detectivi amatori.

Serialul este produs executiv de Appelbaum, Rosenberg, André Nemec și Jeff Pinkner pentru Midnight Radio, alături de Greg Berlanti, Sarah Schechter și Leigh London Redman de la Berlanti Productions, printr-un parteneriat cu Warner Bros. Television.

O reinterpretare modernă a unei francize clasice

Peter Friedlander, vicepreședintele Netflix pentru seriale, a declarat: „Mystery Inc. se întoarce! Suntem încântați să aducem Scooby-Doo pe micul ecran într-un format live-action pentru prima dată. Această franciză are un impact deosebit asupra culturii pop și abordează teme universale despre prietenie, care au rezonat de-a lungul generațiilor”.

De asemenea, Greg Berlanti a discutat despre semnificația la nivel personal a proiectului: „Unul dintre primele mele joburi la Hollywood a fost să stau alături de Bill Hanna și Joe Barbera în timp ce semnau celule de animație. Această poveste surprinde spiritul genial al celor doi, iar parteneriatul cu Netflix și Warner Bros. ne oferă ocazia de a aduce această iterație a Scooby-Doo la viață”.

Un nou capitol pentru Scooby-Doo

Franciza Scooby-Doo a debutat în 1969 cu Scooby-Doo, Where Are You!, creat de Joe Ruby și Ken Spears. De-a lungul decadelor, a fost reinventată de numeroase ori, cu diverse seriale animate și filme, inclusiv adaptări live-action din 2002 și 2004.

Noul proiect marchează prima încercare de a transforma universul Scooby-Doo într-un serial live-action, aducând o nouă perspectivă asupra poveștii echipei Mystery Inc. și explorând modul în care au devenit celebrii detectivi ai fenomenelor aparent supranaturale.