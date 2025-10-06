Școala de șoferi pe cutie automată, când conduci o mașină cu cutie manuală. Ce este codul 78 de pe permisul de conducere

Tot mai mulți români aleg să facă școala de șoferi pe mașini cu cutie automată, mai ales în marile orașe, unde traficul aglomerat face condusul mai simplu fără pedala de ambreiaj. Însă, odată obținut permisul, acești șoferi descoperă o restricție importantă, trecută discret pe spatele documentului: codul 78. Acesta înseamnă că titularul are dreptul să conducă doar vehicule cu transmisie automată , iar folosirea unei mașini cu cutie manuală devine o abatere de la reglementările rutiere.

Restricția este prevăzută în Ordinul 574 din 1 aprilie 2005 , care stabilește că „orice permis care conține această mențiune poate fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze automat”. Cu alte cuvinte, dacă ai trecut proba practică pe o mașină automată, ești considerat neinstruit pentru condusul uneia manuale, până nu dovedești contrariul printr-un nou examen.

Ce riscă șoferii care încalcă restricția codului 78

Deși Codul Rutier din 2025 nu prevede sancțiuni directe pentru cei care conduc o mașină cu cutie manuală având codul 78 înscris pe permis, situația se poate complica în caz de accident. Instructorul auto Marian Croitoru explică faptul că „într-un dosar penal de cercetare a unui accident rutier, nerespectarea restricției poate fi considerată o circumstanță agravantă, întrucât mașina cu schimbător manual implică operațiuni suplimentare și un grad mai mare de coordonare”.

Mai mult, în alte state europene această restricție este aplicată strict. În Spania , un șofer cu codul 78 care conduce un vehicul manual poate fi amendat cu până la 500 de euro și i se poate considera permisul necorespunzător. În Franța , sancțiunile sunt de minimum 135 de euro , dar pot ajunge până la 750 de euro , iar poliția are dreptul să imobilizeze mașina și să suspende permisul pentru o perioadă de până la trei ani.

Așadar, chiar dacă în România poliția nu te poate amenda pentru o astfel de situație, riscurile cresc semnificativ atunci când conduci în străinătate sau ești implicat într-un eveniment rutier.

Cum poți elimina codul 78 din permisul de conducere

Pentru a scăpa de restricția impusă de codul 78, este nevoie de un proces relativ simplu, dar obligatoriu. Șoferul trebuie să facă șase ore de conducere practică pe o mașină cu transmisie manuală, într-o școală autorizată, după care să susțină un examen practic în fața poliției rutiere.

După promovarea examenului, candidatul trebuie să depună la Direcția Generală Permise și Înmatriculări (DGPCI) un dosar complet, care include:

cererea de examinare (formular tip disponibil online);

adeverința de la școala auto care confirmă finalizarea celor 6 ore;

fișa medicală și avizul psihologic;

cazierul judiciar în original;

copia actului de identitate și a permisului de conducere;

dovada achitării taxei de 89 de lei pentru emiterea unui nou permis.

După validarea dosarului și promovarea probei practice, DGPCI eliberează un nou permis fără restricții , valabil pentru toate tipurile de transmisie.

Automat versus manual – o alegere de confort, dar și de responsabilitate

Alegerea de a face școala pe o mașină automată este, fără îndoială, practică pentru oraș, dar vine la pachet cu o limitare reală în libertatea de a conduce. Mașinile manuale sunt încă majoritare în România, iar lipsa experienței cu un astfel de vehicul poate deveni un inconvenient serios.

Codul 78 nu este o pedeapsă, ci o măsură de siguranță: atestă faptul că un șofer nu a fost instruit să manevreze o cutie manuală. Eliminarea lui presupune doar un pas suplimentar pentru cei care vor să aibă libertatea de a conduce orice mașină – oriunde s-ar afla.