Școala de șoferi în România – cum se face examinarea pentru permisul de conducere. Ce nu are voie să-ți ceară examinatorul

Examenul pentru obținerea permisului de conducere a fost mereu o provocare pentru cei aflați la început de drum în trafic. Emoțiile, necunoscutul și presiunea de a demonstra că ești pregătit pot transforma proba practică într-un test dificil. Totuși, legislația rutieră din România a fost modificată pentru a proteja candidații de situații abuzive și pentru a se asigura că evaluarea se face în condiții reale de trafic, fără manevre ilegale.

În trecut, existau situații în care polițistul examinator punea candidatul să vireze pe străzi cu acces interzis sau să întoarcă în zone unde legea nu permitea acest lucru. Mulți candidați, convinși că trebuie să execute întocmai ordinele primite, făceau aceste manevre, încălcau regulile și picau examenul. Legea a eliminat astfel de practici, oferindu-ți acum dreptul de a refuza orice comandă care presupune încălcarea regulilor de circulație.

Manevre pe care examinatorul nu are voie să ți le ceară

Potrivit Ordinului MAI nr. 268/2010, examinatorul are obligația să respecte legea rutieră la fel ca orice alt participant la trafic. Asta înseamnă că nu mai poate să îți ceară să faci manevre precum: trecerea pe roșu la semafor, depășirea pe linie continuă, neacordarea de prioritate pietonilor, circulația pe contrasens sau întoarcerea în locuri interzise.

De asemenea, este interzis ca examinatorul să te oblige să conduci fără centura de siguranță, să folosești telefonul mobil fără hands-free ori să blochezi intenționat o intersecție. Orice astfel de comandă poate fi refuzată, iar acest refuz nu poate fi sancționat. Practic, examenul are loc într-un cadru legal și sigur, iar tu trebuie să demonstrezi că știi să conduci responsabil, nu că ești dispus să încalci regulile.

Ce obligații are polițistul examinator

Pe lângă respectarea legii rutiere, examinatorul are o serie de obligații clare. El trebuie să îți explice modul de desfășurare a probei, să comunice din timp traseul, să asigure prezența unui martor în mașină și să fie obiectiv în evaluarea ta. În plus, poate solicita repetarea unei manevre executate greșit, dar o singură dată, și trebuie să intervină doar dacă există riscul producerii unui accident.

Examinatorul nu are voie să poarte discuții în afara subiectului examinării și nu poate modifica locul de plecare anunțat oficial pentru proba practică. Orice comportament abuziv, indicație ilegală sau încercare de a te pune intenționat într-o situație imposibilă contravine regulamentului.

Prin aceste schimbări, procesul de examinare pentru permisul de conducere devine mai corect și mai transparent. Candidații sunt evaluați strict pe baza abilităților lor de a conduce în siguranță și de a respecta regulile de circulație, nu pe capacitatea de a gestiona capcane inutile.