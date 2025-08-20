Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Școala de șoferi în România – cum se face examinarea pentru permisul de conducere. Ce nu are voie să-ți ceară examinatorul

Legislație
Școala de șoferi în România - cum se face examinarea pentru permisul de conducere. Ce nu are voie să-ți ceară examinatorul
Scoala de șoferi în România

Examenul pentru obținerea permisului de conducere a fost mereu o provocare pentru cei aflați la început de drum în trafic. Emoțiile, necunoscutul și presiunea de a demonstra că ești pregătit pot transforma proba practică într-un test dificil. Totuși, legislația rutieră din România a fost modificată pentru a proteja candidații de situații abuzive și pentru a se asigura că evaluarea se face în condiții reale de trafic, fără manevre ilegale.

În trecut, existau situații în care polițistul examinator punea candidatul să vireze pe străzi cu acces interzis sau să întoarcă în zone unde legea nu permitea acest lucru. Mulți candidați, convinși că trebuie să execute întocmai ordinele primite, făceau aceste manevre, încălcau regulile și picau examenul. Legea a eliminat astfel de practici, oferindu-ți acum dreptul de a refuza orice comandă care presupune încălcarea regulilor de circulație.

Manevre pe care examinatorul nu are voie să ți le ceară

Potrivit Ordinului MAI nr. 268/2010, examinatorul are obligația să respecte legea rutieră la fel ca orice alt participant la trafic. Asta înseamnă că nu mai poate să îți ceară să faci manevre precum: trecerea pe roșu la semafor, depășirea pe linie continuă, neacordarea de prioritate pietonilor, circulația pe contrasens sau întoarcerea în locuri interzise.

Vezi și:
Codul Rutier 2025 vine cu sancțiuni usturătoare dacă nu îți achiți amenzile de circulație. Ai putea să rămâi doi ani fără permis de conducere
Ce conduci în România când ți-au luat permisul de conducere. Vehiculele care sunt legale fără carnet de șoferi

De asemenea, este interzis ca examinatorul să te oblige să conduci fără centura de siguranță, să folosești telefonul mobil fără hands-free ori să blochezi intenționat o intersecție. Orice astfel de comandă poate fi refuzată, iar acest refuz nu poate fi sancționat. Practic, examenul are loc într-un cadru legal și sigur, iar tu trebuie să demonstrezi că știi să conduci responsabil, nu că ești dispus să încalci regulile.

Ce obligații are polițistul examinator

Pe lângă respectarea legii rutiere, examinatorul are o serie de obligații clare. El trebuie să îți explice modul de desfășurare a probei, să comunice din timp traseul, să asigure prezența unui martor în mașină și să fie obiectiv în evaluarea ta. În plus, poate solicita repetarea unei manevre executate greșit, dar o singură dată, și trebuie să intervină doar dacă există riscul producerii unui accident.

Examinatorul nu are voie să poarte discuții în afara subiectului examinării și nu poate modifica locul de plecare anunțat oficial pentru proba practică. Orice comportament abuziv, indicație ilegală sau încercare de a te pune intenționat într-o situație imposibilă contravine regulamentului.

Prin aceste schimbări, procesul de examinare pentru permisul de conducere devine mai corect și mai transparent. Candidații sunt evaluați strict pe baza abilităților lor de a conduce în siguranță și de a respecta regulile de circulație, nu pe capacitatea de a gestiona capcane inutile.

Fenomenul care nu le permite românilor să intre în mare. A fost ridicat steagul roşu pe litoralul Mării Negre. Imagini de la Eforie Nord
Recomandări
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Întrebările tale către chatboți nu dispar: ce se întâmplă cu datele pe care le dai inteligenței artificiale
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Amendă de 3.000 de lei pentru românii care ascultă muzică tare, fac petreceri la orice oră. Ce înseamnă perturbarea liniștii publice în 2025
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Cine este de vină dacă frânezi să eviți un animal și ești accidentat din spate. Cine plătește pagubele, conform Codului Rutier
Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise
Trei urşi au fost găsiţi fără viaţă în judeţul Mureş. Ancheta arată că ar fi fost otrăviţi cu substanţe interzise
Cele mai frumoase oraşe construite subteran. Au fost „sculptate” în pământ şi încă fascinează oamenii de ştiinţă
Cele mai frumoase oraşe construite subteran. Au fost „sculptate” în pământ şi încă fascinează oamenii de ştiinţă
Cum stă în sondaje Donald Trump, conform ultimelor statistici. Cât de mult aprobă americanii acțiunile sale din ultima perioadă
Cum stă în sondaje Donald Trump, conform ultimelor statistici. Cât de mult aprobă americanii acțiunile sale din ultima perioadă
Test de perspicacitate aparte. Un pinguin se încălzeşte cu o ciocolată caldă, îl observi în mai puţin de 5 secunde?
Test de perspicacitate aparte. Un pinguin se încălzeşte cu o ciocolată caldă, îl observi în mai puţin de 5 secunde?
Revista presei
Adevarul
Rusia ironizează liderii europeni: „Coaliția războinică l-a lingușit pe Trump. Întrebarea e ce cântă Zelenski acasă despre teritorii”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025. Astrologii anunţă multe oportunităţi, reuşite, dar şi transformări
Playtech Știri
În ce superstiții mai cred, încă, tinerii din România și ce ascund, de fapt. Sociolog: „Când nu găsim o explicație, o fabricăm”. EXCLUSIV
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou