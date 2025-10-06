Ultima ora
Apogeul numerelor preferențiale în România – de ce ai plăti 25.000 de lei pe un număr de înmatriculare. Ce îl face special
06 oct. 2025 | 09:52
de Badea Violeta

Schimbări majore pentru clienții BCR. Comisioane mai mari și noi reguli la tranzacții începând cu 8 decembrie

BĂNCI
Schimbări majore pentru clienții BCR. Comisioane mai mari și noi reguli la tranzacții începând cu 8 decembrie
Vesti importante pentru utilizatorii BCR

Banca Comercială Română (BCR) va aplica, începând cu 8 decembrie 2025, modificări importante în structura comisioanelor și regulilor pentru conturile și serviciile bancare. Noile prevederi vizează în special administrarea conturilor curente, transferurile interbancare, retragerile de numerar și tranzacțiile cu cardul, atât în lei, cât și în valută. Clienții vor avea la dispoziție opțiuni de optimizare a costurilor prin pachetele George 3.0 și nivelurile de beneficiu, dar neîndeplinirea condițiilor va atrage comisioane lunare sau per tranzacție.

Cum se modifică comisioanele pentru conturile curente

Pachetele de cont George 3.0 vor avea comisioane de administrare de 15 lei lunar pentru cardurile Standard și 30 lei pentru cardurile Gold, dacă nu sunt îndeplinite pragurile minime de încasări.

Astfel, contul George 3.0 cu card Standard rămâne fără comision dacă veniturile lunare în cont depășesc 2.000 de lei, iar cardul Gold, dacă depășesc 5.000 de lei.

Vezi și:
Cum să îţi ţii banii în siguranţă la bancă? Aşa primeşti şi o sumă în plus în fiecare lună pentru economii
Cât economisești dacă plătești anticipat un credit pe 30 de ani: simulări pe sume reale

Pentru alte tipuri de cont, precum ClasiCont, cont curent BCR sau Comod2, comisionul lunar de administrare este de 15 lei, în timp ce Total Cont implică un cost de 30 lei lunar.

Clienții pot transforma contul curent într-un cont George 3.0 direct din aplicația George, accesând opțiunea ”Upgrade cont”, pentru a beneficia de zero comisioane dacă îndeplinesc condițiile necesare.

Ce schimbări apar la tranzacțiile interbancare și retragerile de numerar

Transferurile interbancare în lei și EUR prin George vor costa 7 lei, dar vor fi gratuite pentru clienții aflați în nivel Advanced al Programului de Beneficii.

Retragerile de numerar de la ghișeele băncii vor implica un comision de 2,5%, minim 30 lei pentru lei și 2,5%, minim 6 euro pentru valută, în timp ce retragerile la ATM-urile și MFM-urile BCR cu cardurile George sunt gratuite în lei și 1,75%, minim 5 euro, în valută.

Depunerile de numerar la ghișee, cu excepția ratelor de credit, vor fi taxate 1%, minim 30 lei și maxim 500 lei, iar la MFM BCR sunt gratuite. Plata cu numerar direct la prestatorul de servicii va fi taxată cu 30 lei, dar tranzacțiile realizate prin aplicația George vor fi fără comision.

Ce reguli noi se aplică tranzacțiilor cu cardurile George

Noile reguli prevăd comision de 2,3%, minim 5 lei, pentru tranzacțiile online și POS la comercianții din categoria jocuri de noroc. De asemenea, toate tranzacțiile efectuate cu cardurile George în altă monedă decât cea a contului vor fi supuse comisionului standard de conversie valutară de 2,5%, inclusiv pentru clienții care au beneficiat de campania ”Alege bine pentru tine” între martie și august 2024.

Aceasta se aplică atât tranzacțiilor realizate în străinătate, cât și celor efectuate la comercianți din România, cu POS fizic sau platforme online. Noile măsuri sunt menite să încurajeze utilizarea digitală a serviciilor și să clarifice regulile aplicabile tuturor clienților BCR.

Peisaj de iarnă în octombrie. Zonele din țară în care stratul de zăpada a ajuns la 40 de centimetri
Recomandări
Adezivul pentru oase care le lipește în câteva minute este revoluția în medicină
Adezivul pentru oase care le lipește în câteva minute este revoluția în medicină
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Cum vezi doar postările de la prieteni pe Facebook, scapi de ”sponsorizate” și revii la fluxul de conținut care te interesează
Noul buletin electronic îi încurcă pe români: digitalizarea s-a blocat în birocrație
Noul buletin electronic îi încurcă pe români: digitalizarea s-a blocat în birocrație
Cât de rezistent este iPhone 17 Pro de fapt și de ce să nu crezi tot ce vezi pe TikTok, Facebook, Instagram și nu numai
Cât de rezistent este iPhone 17 Pro de fapt și de ce să nu crezi tot ce vezi pe TikTok, Facebook, Instagram și nu numai
Școala de șoferi pe cutie automată, când conduci o mașină cu cutie manuală. Ce este codul 78 de pe permisul de conducere
Școala de șoferi pe cutie automată, când conduci o mașină cu cutie manuală. Ce este codul 78 de pe permisul de conducere
Val de concedieri la un gigant auto. 3.000 de angajați vor fi dați afară
Val de concedieri la un gigant auto. 3.000 de angajați vor fi dați afară
Telescopul James Webb confirmă teoria lui Einstein de opt ori, într-o singură imagine spectaculoasă
Telescopul James Webb confirmă teoria lui Einstein de opt ori, într-o singură imagine spectaculoasă
Universitatea din România care interzice utilizarea inteligenței artificiale în lucrările studenților
Universitatea din România care interzice utilizarea inteligenței artificiale în lucrările studenților
Revista presei
Adevarul
Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 4 zodii afectate de Luna Plină din 6 octombrie 2025. Planuri abandonate se pot îndeplini
Playtech Știri
Horoscop luni, 6 octombrie 2025. Zodia care trece printr-o schimbare importantă
Playtech Știri
Codin Maticiuc a dezvăluit că mama sa are din nou cancer. Apelul făcut de el, de lângă patul de spital al femeii
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...