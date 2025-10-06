Schimbări majore pentru clienții BCR. Comisioane mai mari și noi reguli la tranzacții începând cu 8 decembrie

Banca Comercială Română (BCR) va aplica, începând cu 8 decembrie 2025, modificări importante în structura comisioanelor și regulilor pentru conturile și serviciile bancare. Noile prevederi vizează în special administrarea conturilor curente, transferurile interbancare, retragerile de numerar și tranzacțiile cu cardul, atât în lei, cât și în valută. Clienții vor avea la dispoziție opțiuni de optimizare a costurilor prin pachetele George 3.0 și nivelurile de beneficiu, dar neîndeplinirea condițiilor va atrage comisioane lunare sau per tranzacție.

Cum se modifică comisioanele pentru conturile curente

Pachetele de cont George 3.0 vor avea comisioane de administrare de 15 lei lunar pentru cardurile Standard și 30 lei pentru cardurile Gold, dacă nu sunt îndeplinite pragurile minime de încasări.

Astfel, contul George 3.0 cu card Standard rămâne fără comision dacă veniturile lunare în cont depășesc 2.000 de lei, iar cardul Gold, dacă depășesc 5.000 de lei.

Pentru alte tipuri de cont, precum ClasiCont, cont curent BCR sau Comod2, comisionul lunar de administrare este de 15 lei, în timp ce Total Cont implică un cost de 30 lei lunar.

Clienții pot transforma contul curent într-un cont George 3.0 direct din aplicația George, accesând opțiunea ”Upgrade cont”, pentru a beneficia de zero comisioane dacă îndeplinesc condițiile necesare.

Ce schimbări apar la tranzacțiile interbancare și retragerile de numerar

Transferurile interbancare în lei și EUR prin George vor costa 7 lei, dar vor fi gratuite pentru clienții aflați în nivel Advanced al Programului de Beneficii.

Retragerile de numerar de la ghișeele băncii vor implica un comision de 2,5%, minim 30 lei pentru lei și 2,5%, minim 6 euro pentru valută, în timp ce retragerile la ATM-urile și MFM-urile BCR cu cardurile George sunt gratuite în lei și 1,75%, minim 5 euro, în valută.

Depunerile de numerar la ghișee, cu excepția ratelor de credit, vor fi taxate 1%, minim 30 lei și maxim 500 lei, iar la MFM BCR sunt gratuite. Plata cu numerar direct la prestatorul de servicii va fi taxată cu 30 lei, dar tranzacțiile realizate prin aplicația George vor fi fără comision.

Ce reguli noi se aplică tranzacțiilor cu cardurile George

Noile reguli prevăd comision de 2,3%, minim 5 lei, pentru tranzacțiile online și POS la comercianții din categoria jocuri de noroc. De asemenea, toate tranzacțiile efectuate cu cardurile George în altă monedă decât cea a contului vor fi supuse comisionului standard de conversie valutară de 2,5%, inclusiv pentru clienții care au beneficiat de campania ”Alege bine pentru tine” între martie și august 2024.

Aceasta se aplică atât tranzacțiilor realizate în străinătate, cât și celor efectuate la comercianți din România, cu POS fizic sau platforme online. Noile măsuri sunt menite să încurajeze utilizarea digitală a serviciilor și să clarifice regulile aplicabile tuturor clienților BCR.