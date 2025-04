Schimbări la programul Rabla 2025: ecotichet de 7.500 de euro pentru electrice. Ce sumă primești pentru hibride și benzină

Rabla 2025 vine cu modificări importante, mai ales pentru românii care vor să achiziționeze o mașină electrică. Subvenția pentru vehiculele 100% electrice va fi majorată la 7.500 de euro, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. Programul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial în perioada următoare.

Ministrul a precizat că, în noua ediție a programului, valoarea ecotichetelor va fi diferită în funcție de tipul de motorizare:

Mircea Fechet a subliniat că aceste valori vor fi trimise foarte curând spre publicare în Monitorul Oficial și a numit momentul „o veste bună pentru românii care vor o mașină mai curată și mai ieftină”.

Ministrul a menționat că România produce deja trei modele auto electrice la Craiova, iar intenția este ca o parte cât mai mare din bugetul Rabla Plus să rămână în țară:

„Sper ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să nu mai meargă în China sau în afara Uniunii Europene, ci să rămână în România. Am vizitat fabrica, am condus acele modele și cred că avem o mare oportunitate de a susține industria locală”, a declarat Fechet.