Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările

Al doilea pachet de reforme fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament aduce modificări ample asupra taxelor locale. Impozitele pe locuințe, terenuri și mijloace de transport vor crește semnificativ pentru persoane fizice, firme și sectorul agricol. În același timp, multe facilități fiscale vor fi eliminate, cu impact direct asupra contribuabililor.

Creșteri semnificative ale impozitelor și facilități eliminate

Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

”Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament. De asemenea, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice”, subliniază analiza transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Impozitarea proprietăților imobiliare este o măsură aflată de câțiva ani pe agenda executivului ca parte a angajamentului luat prin PNRR la capitolul reforma fiscală.

De altfel, există un act normativ – Ordonanța nr. 16/2022 – publicat încă din 2022, care prevede determinarea valorii impozabile a clădirilor pe baza studiilor de piață, însă aplicarea sa a fost amânată.

Majorări pentru persoane fizice și firme

Se majorează valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale și terenuri cu circa 170%, iar cota de impozit nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru 2025.

Valoarea impozabilă pentru mijloacele de transport înmatriculate crește între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare, iar pentru autovehiculele electrice se introduce un impozit fix de 40 lei/an. De asemenea, crește impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, de la 0,3% la 0,9%.

Sunt abrogate reducerile suplimentare pentru impozitul pe clădire acordate în funcție de vechimea construcției și scutirile pentru terenurile utilizate pentru servicii turistice sau pentru anumite categorii sociale.

”Cea mai importantă modificare dintre cele ce vizează persoanele juridice o reprezintă, in opinia noastră, majorarea cu aproximativ 170% a valorii impozabile pe metru pătrat pentru terenuri deținute de persoane juridice pentru că va genera un impact fiscal semnificativ, în special, pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri”, explică Ana Maria Iordache, Diana Coroabă și Anca Lungeanu.

Impact asupra sectorului agricol și pași necesari

În agricultură se elimină scutirea privind impozitul pe clădiri pentru sere, solare și silozuri, care mai pot beneficia doar de o reducere de maximum 50%. De asemenea, dispare cota fixă de 0,4% pentru clădirile utilizate în activități agricole, ceea ce descurajează investițiile în acest sector.