Ultima ora
România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 13:25
de Badea Violeta

Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările

Social
Schimbări importante la impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport. Care sunt majorările
Noi majorari la taxele pentru cladiri, terenuri si mijloace de transport

Al doilea pachet de reforme fiscale pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament aduce modificări ample asupra taxelor locale. Impozitele pe locuințe, terenuri și mijloace de transport vor crește semnificativ pentru persoane fizice, firme și sectorul agricol. În același timp, multe facilități fiscale vor fi eliminate, cu impact direct asupra contribuabililor.

Creșteri semnificative ale impozitelor și facilități eliminate

Modificările vizează atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice.

”Creșteri semnificative ale impozitelor pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, în principal pentru persoane fizice, sunt incluse în proiectul de modificare a Codului fiscal din cel de-al doilea pachet legislativ pentru care guvernul și-a asumat răspunderea în parlament.

De asemenea, sunt eliminate multe facilități privind taxele locale atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice”, subliniază analiza transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Impozitarea proprietăților imobiliare este o măsură aflată de câțiva ani pe agenda executivului ca parte a angajamentului luat prin PNRR la capitolul reforma fiscală.

Vezi și:
De la scutire la impozit majorat: românii cu câștiguri din crypto, prinși în paradox fiscal
Dan Negru, despre discuţia pe care a avut-o cu Ilie Bolojan. Ce l-a nemulţumit pe prezentatorul TV: „Pe ce se duc banii mei?”

De altfel, există un act normativ – Ordonanța nr. 16/2022 – publicat încă din 2022, care prevede determinarea valorii impozabile a clădirilor pe baza studiilor de piață, însă aplicarea sa a fost amânată.

Majorări pentru persoane fizice și firme

Se majorează valoarea impozabilă pe mp pentru clădirile rezidențiale și terenuri cu circa 170%, iar cota de impozit nu poate fi mai mică decât cea stabilită pentru 2025.

Valoarea impozabilă pentru mijloacele de transport înmatriculate crește între 5% și 146%, în funcție de norma de poluare, iar pentru autovehiculele electrice se introduce un impozit fix de 40 lei/an. De asemenea, crește impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, de la 0,3% la 0,9%.

Sunt abrogate reducerile suplimentare pentru impozitul pe clădire acordate în funcție de vechimea construcției și scutirile pentru terenurile utilizate pentru servicii turistice sau pentru anumite categorii sociale.

”Cea mai importantă modificare dintre cele ce vizează persoanele juridice o reprezintă, in opinia noastră, majorarea cu aproximativ 170% a valorii impozabile pe metru pătrat pentru terenuri deținute de persoane juridice pentru că va genera un impact fiscal semnificativ, în special, pentru companiile cu portofolii extinse de terenuri”, explică Ana Maria Iordache, Diana Coroabă și Anca Lungeanu.

Impact asupra sectorului agricol și pași necesari

În agricultură se elimină scutirea privind impozitul pe clădiri pentru sere, solare și silozuri, care mai pot beneficia doar de o reducere de maximum 50%. De asemenea, dispare cota fixă de 0,4% pentru clădirile utilizate în activități agricole, ceea ce descurajează investițiile în acest sector.

”Este esențial ca toți contribuabilii – fie persoane fizice, juridice sau din sectorul agricol – să analizeze cu atenție noile prevederi și să evalueze impactul asupra propriilor obligații fiscale.

Totodată, autoritățile locale vor trebui să-și adapteze politicile de impozitare și să asigure o implementare coerentă, în concordanță cu noile reglementări”, subliniază cele trei experte.

Vreme rea, în România. ANM a emis Cod Galben de vânt, unde va ploua
Recomandări
Discurs emoționant al văduvei lui Charlie Kirk. Erika s-a abţinut să nu plângă: „Puiule, tati te iubește atât de mult”
Discurs emoționant al văduvei lui Charlie Kirk. Erika s-a abţinut să nu plângă: „Puiule, tati te iubește atât de mult”
Lidl recompensează clienții care returnează ambalaje SGR. Cum poţi obţine un cupon de 25 de lei pentru sticlele reciclate
Lidl recompensează clienții care returnează ambalaje SGR. Cum poţi obţine un cupon de 25 de lei pentru sticlele reciclate
Cum se calculează pensia pentru cei care au muncit în străinătate. Exemple pentru Spania, Italia și Germania
Cum se calculează pensia pentru cei care au muncit în străinătate. Exemple pentru Spania, Italia și Germania
Monica Tatoiu, scandal cu vecinii şi cu poliţiştii. Ce a deranjat-o pe afaceristă: „Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot”
Monica Tatoiu, scandal cu vecinii şi cu poliţiştii. Ce a deranjat-o pe afaceristă: „Am fost scuipată şi ameninţată în stil mafiot”
Cât primește un copil ca pensie de urmaș după decesul unui părinte. Exemplu de calcul
Cât primește un copil ca pensie de urmaș după decesul unui părinte. Exemplu de calcul
Un român care s-a mutat de un an în Egipt dezvăluie ce nu îi place deloc în ţara însorită. „Lipsa cărnii de porc, nu sunt punctuali”
Un român care s-a mutat de un an în Egipt dezvăluie ce nu îi place deloc în ţara însorită. „Lipsa cărnii de porc, nu sunt punctuali”
Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor
Când se exagerează în alimentaţie cu proteinele. Ce s-ar putea întâmpla, conform specialiştilor
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
Revista presei
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele mai bune zile pentru fiecare zodie în septembrie 2025: când ai parte de noroc
Playtech Știri
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi pantofii cu toc perfecți? 5 aspecte esențiale (P)
Playtech Știri
Cum să păstrezi semințele de roșii ca să le poți planta anul viitor. Trucuri pentru o recoltă mai bogată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...