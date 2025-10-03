Ultima ora
03 oct. 2025 | 08:32
de Iulia Kelt

Schimbarea Revolut pentru toți clienții din România, cum se fac transferurile de bani către băncile românești în 2025

TEHNOLOGIE
Schimbarea Revolut pentru toți clienții din România, cum se fac transferurile de bani către băncile românești în 2025
Schimbări la Revolut / Foto: Recharge.com

Revolut Bank UAB, prin sucursala sa din București, a anunțat implementarea unei schimbări importante privind modul de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților săi.

Actualizarea vizează Serviciul de Afișare a Numelui Beneficiarului (SANB), integrat în sistemul de plăți interbancare, menit să sporească securitatea tranzacțiilor electronice și să reducă riscul de fraude sau erori.

Cum funcționează serviciul SANB la Revolut

SANB este conceput pentru a oferi o verificare suplimentară în momentul inițierii unei plăți. Atunci când un client introduce codul IBAN al destinatarului, sistemul afișează automat o formă trunchiată a numelui beneficiarului (prenumele complet și inițiala numelui de familie, în cazul persoanelor fizice). Pentru companii, apare o parte din denumirea oficială.

Această funcționalitate ajută la confirmarea corectitudinii datelor introduse înainte de autorizarea tranzacției, scăzând riscul de a direcționa fondurile către un cont greșit sau către o persoană frauduloasă.

Pentru funcționarea SANB, Revolut colaborează cu TRANSFOND S.A., operatorul sistemului de plăți interbancare din România.

Cele două entități au calitatea de operatori asociați de date, ceea ce înseamnă că stabilesc împreună scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor personale implicate, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul GDPR.

Ce date sunt prelucrate și care este temeiul legal

Implementarea SANB presupune prelucrarea anumitor date ale clienților Revolut: codul IBAN al contului, prenumele integral și inițiala numelui de familie (în cazul persoanelor fizice) sau o parte din denumirea companiei (în cazul persoanelor juridice).

Aceste informații sunt transferate către TRANSFOND, unde sunt stocate și actualizate pe durata relației contractuale a clientului cu Revolut.

Datele sunt afișate inițiatorului plății în momentul completării ordinului electronic, permițând verificarea beneficiarului înainte de confirmarea transferului.

Scopul prelucrării este dublu:

  • Creșterea siguranței tranzacțiilor electronice, prin prevenirea plăților eronate.
  • Reducerea riscului de fraudă, prin oferirea unei măsuri suplimentare de verificare, conform cerințelor de reglementare stabilite de Banca Națională a României.

Temeiul juridic al prelucrării este interesul legitim al băncilor participante la sistemul SANB, care vizează atât protecția clienților, cât și respectarea normelor de reglementare.

Drepturile clienților și protecția datelor

Clienții Revolut pot exercita oricând drepturile prevăzute de GDPR, atât în raport cu Revolut, cât și cu TRANSFOND.

Printre acestea se numără: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare sau ștergere, dreptul la portabilitatea datelor, precum și posibilitatea de a restricționa sau contesta prelucrarea.

De asemenea, persoanele vizate pot depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Revolut și TRANSFOND au anunțat că aplică măsuri tehnice și organizaționale pentru a garanta securitatea datelor transmise și pentru a preveni orice utilizare abuzivă.

Informații detaliate despre modul în care Revolut gestionează datele personale se regăsesc în Declarația de Confidențialitate disponibilă clienților.

