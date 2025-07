Schimbarea radicală prin care a trecut Elena Udrea în cei 3 ani de detenție. Rochiile de designer şi genţile de zeci de mii de euro, înlocuite brusc

Elena Udrea, cândva una dintre cele mai extravagante prezențe din politica românească, a ieșit din închisoare complet transformată, atât în ceea ce privește aspectul fizic, cât și sufletește. Cunoscută pentru aparițiile sale elegante, în rochii de designer și accesorii de lux, fosta politiciană a fost obligată să-și lase în urmă stilul opulent în perioada detenției, adaptându-se unei vieți simple și lipsite de confort.

Elena Udrea, despre hainele pe care le-a purtat în închisoare

După 3 ani și o lună petrecuți în penitenciar, Udrea a fost eliberată condiționat, iar la ieșirea din închisoare a făcut primele declarații despre noua sa perspectivă asupra vieții. Întrebată dacă și-a făcut bagajele sau dacă a plecat cu hainele pe care le avea în penitenciar, răspunsul ei a fost sincer și surprinzător: „Ce bagaj? Ce haine? Am avut două tricouri și trei perechi de colanți cât am stat aici. Am învățat să trăiesc cu puțin în tot acest timp.”

Pentru mulți, este o imagine greu de asociat cu cea care, în urmă cu câțiva ani, defila în politică și în viața publică purtând haine exclusiviste și genți în valoare de zeci de mii de euro. Viața modestă din închisoare pare să fi șters această latură a fostului ministru, lăsând loc unei femei care, spune ea, a învățat să fie recunoscătoare pentru lucrurile simple. În paralel cu schimbarea exterioară, Udrea vorbește și despre o transformare profundă a sufletului.

„Am citit toată Biblia. Mi-am înțeles greșelile, cu voia sau fără voia mea. M-am întors la Dumnezeu”, a declarat aceasta, mărturisind că anii petrecuți în detenție au fost o perioadă de reflecție și maturizare personală.

Ce urmează pentru Elena Udrea

Cu toate că mulți se întreabă dacă va reveni în politică, Udrea ezită să dea un răspuns clar. Întrebată despre o posibilă întoarcere pe scena politică, a răspuns cu un ton ironic: „Văzând cine face politică azi, mai că m-ar bate gândul să reintru în scenă. Glumesc.”

Totuși, afirmația lasă loc de interpretări, iar fostul ministru nu închide complet ușa către o eventuală revenire publică. Deocamdată, Elena Udrea își dorește doar să-și recapete viața alături de cei dragi.

„Aș fi renunțat la politică mult mai devreme dacă știam că voi intra la închisoare și voi sta departe de fetița mea”, a mărturisit cu sinceritate. În perioada următoare, își propune să petreacă timp cu fiica ei, Eva Maria, și să se bucure de normalitate. „Vreau să fiu mamă și să mă bucur de timpul pierdut. Mă bazez pe sprijinul soțului meu și, până mă decid asupra viitorului profesional, îmi doresc doar liniște”, a mai spus Udrea.

În ceea ce privește cariera, a menționat că „o să mă întrețină soțul o perioadă, apoi o să îmi găsesc ceva de lucru… probabil în mediul privat”. Pentru moment, viața publică rămâne în plan secund, iar prioritatea este familia.