Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”

Cartierul Rahova a fost zguduit vineri dimineață de o explozie devastatoare, care a distrus un bloc întreg și a lăsat în urmă imagini greu de privit. Trei persoane au murit, printre ele și o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și se află internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cu fracturi și răni multiple.

Lacrimi și durere în fața blocului distrus

Mama celor doi tineri a ajuns la locul tragediei la scurt timp după explozie. Femeia, copleșită de durere, plângea neîncetat în fața blocului, pe o bancă din apropiere, în timp ce un psiholog ISU încerca să o sprijine. Cu vocea frântă, aceasta a povestit că în bloc se simțea miros de gaze de cel puțin două zile.

„De două zile mirosea a gaz pe scară. Lăsasem ușa de la intrare deschisă ca să se mai aerisească. Măcar să ne fi spus cineva să plecăm! Să ne avertizeze că blocul poate exploda”, a spus femeia printre lacrimi, fiind îmbrățișată de psihologul care o consilia la fața locului.

Explozia s-a produs în blocul 32, de pe strada Vicina nr. 3, din sectorul 5. Deflagrația a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografele Institutului Național de Fizică a Pământului, energia eliberată fiind comparabilă cu un cutremur de magnitudine 1,2. Două etaje au fost complet distruse, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Ancheta, preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București

Procurorii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă, iar ancheta este în desfășurare. Echipele de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, împreună cu câini de căutare-salvare, continuă să verifice dacă sub dărâmături se mai află și alte victime. Specialiștii avertizează că imobilul este grav afectat structural și riscă să se prăbușească.

Martorii spun că semnalaseră de mai multe ori un puternic miros de gaze, însă problema nu a fost remediată. Potrivit ANRE, alimentarea cu gaz fusese oprită de joi, dar vineri dimineață, cu puțin timp înainte de explozie, echipa Distrigaz a constatat că sigiliul de la panoul principal fusese rupt. Instituția a demarat controale la operatorul de distribuție pentru a verifica modul de intervenție.