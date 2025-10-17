Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 18:40
de Ana Ionescu

Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”

ACTUALITATE
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Lacrimi și durere în fața blocului distrus din Rahova FOTO: Captura video

Cartierul Rahova a fost zguduit vineri dimineață de o explozie devastatoare, care a distrus un bloc întreg și a lăsat în urmă imagini greu de privit. Trei persoane au murit, printre ele și o femeie însărcinată, în vârstă de 24 de ani. Fratele ei, un adolescent de 17 ani, a fost grav rănit și se află internat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cu fracturi și răni multiple.

Lacrimi și durere în fața blocului distrus

Mama celor doi tineri a ajuns la locul tragediei la scurt timp după explozie. Femeia, copleșită de durere, plângea neîncetat în fața blocului, pe o bancă din apropiere, în timp ce un psiholog ISU încerca să o sprijine. Cu vocea frântă, aceasta a povestit că în bloc se simțea miros de gaze de cel puțin două zile.

„De două zile mirosea a gaz pe scară. Lăsasem ușa de la intrare deschisă ca să se mai aerisească. Măcar să ne fi spus cineva să plecăm! Să ne avertizeze că blocul poate exploda”, a spus femeia printre lacrimi, fiind îmbrățișată de psihologul care o consilia la fața locului.

Explozia s-a produs în blocul 32, de pe strada Vicina nr. 3, din sectorul 5. Deflagrația a fost atât de puternică încât a fost înregistrată de seismografele Institutului Național de Fizică a Pământului, energia eliberată fiind comparabilă cu un cutremur de magnitudine 1,2. Două etaje au fost complet distruse, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

