Scapă de viespi cu un truc rapid și ieftin: capcana cu 4 ingrediente care le ține la distanță

Vara aduce cu ea nu doar zile însorite și mese în aer liber, ci și o problemă comună: viespile. Atrase de băuturi dulci și fructe coapte, aceste insecte pot transforma un picnic într-o experiență neplăcută. Deși joacă un rol important în natură, fiind atât prădători benefici, cât și polenizatori, viespile devin rapid o pacoste atunci când invadează grădinile și spațiile unde oamenii se relaxează.

O metodă simplă și accesibilă pentru a ține viespile la distanță

Un grădinar cunoscut pe rețelele sociale a găsit o metodă simplă de a gestiona situația, fără a afecta albinele. Michael Griffiths, ambasador al brandului Dobbies Garden Centres, a împărtășit online o rețetă pentru o capcană eficientă, realizată din doar patru ingrediente.

Griffiths a subliniat că, de fiecare dată când este posibil, viespile ar trebui lăsate în pace.

„Pe cât posibil, viespile ar trebui lăsate în pace și tratate ca prădătorii și polenizatorii benefici care sunt”, a explicat el.

Totuși, pentru momentele în care devin prea invazive și chiar periculoase, soluția propusă de specialist a devenit rapid populară.

Capcana este foarte ușor de realizat acasă:

„Pentru ingrediente, trebuie să îl umpleți cu o jumătate de cană de apă, o jumătate de cană de oțet de mere, o jumătate de cană de zahăr și câteva picături de detergent de vase”, a precizat Griffiths.

Amestecul se pune într-un recipient, peste care se așază o pâlnie, fixată dacă este nevoie. Pentru un efect mai bun, se poate atașa o sfoară și capcana poate fi agățată acolo unde viespile sunt cele mai active.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Michael Griffiths (@the_mediterranean_gardener)

De ce este eficientă această capcană și ce impact are asupra albinelor

Una dintre cele mai mari preocupări ale grădinarilor este ca metodele de combatere a viespilor să nu afecteze și albinele. Griffiths a explicat că amestecul atrage doar viespile, albinele rămânând în siguranță. Această diferențiere este importantă, mai ales că apicultorii atrag atenția asupra faptului că viespile pot ataca stupii, furând mierea sau chiar mâncând albinele, ceea ce duce la pierderea coloniilor.

Succesul rețetei pe rețelele sociale

Metoda prezentată de Griffiths a stârnit un val de reacții online. Videoclipul său de pe Instagram a depășit 2,2 milioane de vizualizări, a adunat 4.857 de aprecieri și peste 800 de comentarii. Mulți utilizatori au mărturisit că nu știau cât de periculoase pot fi viespile pentru albine.

„Habar n-aveam că ar face asta cu albinele. Înveți ceva nou în fiecare zi”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Da – nici eu nu aveam nicio idee!”.

Comentariile au inclus și experiențe personale, unele chiar dramatice.

„L-am scos pe al meu acum câteva săptămâni – din păcate, am avut deja trei nuclee de albine distruse de viespi anul acesta”, a povestit un apicultor.

Există și soluții alternative împărtășite de internauți. Un utilizator a scris:

„Am pus o bucată de carne de vită (curcan/șuncă/orice ai tu) pe o farfurie departe și viespile au înnebunit după ea și ne-au lăsat în pace. Încearcă! Funcționează.”

Capcana cu patru ingrediente s-a dovedit a fi un truc rapid, ieftin și eficient, dar Griffiths a subliniat că nu ar trebui folosită doar atunci când viespile creează probleme serioase. În rest, ele rămân parte din echilibrul natural al grădinii și au un rol esențial în protejarea ecosistemului.