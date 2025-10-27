Scandal uriaș în gimnastică. Denisa Golgotă acuză că a fost hărțuită la antrenamente

Lumea gimnasticii românești este zguduită din temelii de un scandal care a ieșit la iveală după declarațiile făcute de Denisa Golgotă, una dintre cele mai talentate sportive ale generației sale. Ceea ce trebuia să fie un nou început pentru gimnasta revenită în competiții după o pauză de patru ani s-a transformat într-un conflict public, în care acuzațiile de hărțuire și bullying se împletesc cu replici dure și amenințări cu instanța.

Denisa Golgotă, acuzații grave de hărțuire în sala de antrenament

După revenirea spectaculoasă pe scena internațională, Denisa Golgotă, în vârstă de 23 de ani, a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut în ultima perioadă. Sportiva, care a reușit performanțe importante la Campionatele Mondiale de la Jakarta — locul 7 în finalele de la sol și bârnă — susține că în spatele rezultatelor s-au ascuns luni de tensiuni și abuzuri psihologice.

„Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament. A fost vorba atât de bullying, cât și de hărțuire. Am depus o plângere care a fost total ignorată de Federație. Cam toată lumea știe la ce mă refer. Persoanele cu care mă antrenez sunt cele care m-au hărțuit și au încercat să mă facă să cedez psihic”, a declarat Denisa Golgotă la revenirea în țară.

Conform informațiilor apărute în presa sportivă, sportiva ar fi vizat, în mod indirect, persoane aflate în prezent în cadrul lotului național, printre care Sabrina și Camelia Voinea, aceasta din urmă fiind și mama și antrenoarea tinerei gimnaste.

Surse: „În sală mai sunt doar Camelia și Sabrina Voinea”

Potrivit unor surse apropiate lotului național, citate de publicația iAMsport, în sala de antrenamente în care s-ar fi petrecut incidentele menționate se aflau doar Camelia și Sabrina Voinea. În acest context, declarațiile Denisei Golgotă au alimentat speculațiile și tensiunile din interiorul echipei, mai ales după ce sportiva a menționat că plângerile depuse la Federația Română de Gimnastică ar fi fost ignorate.

Deocamdată, Federația nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la acuzațiile făcute de gimnastă, iar persoanele menționate în declarațiile ei nu au răspuns în mod direct până la apariția reacției ferme din partea Cameliei Voinea.

Camelia Voinea respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale

Scandalul a luat o turnură și mai tensionată după ce Camelia Voinea, fostă mare gimnastă și antrenoarea fiicei sale, Sabrina, a reacționat public la acuzațiile lansate de Denisa Golgotă. Într-un interviu acordat pentru GSP, aceasta a respins vehement toate afirmațiile și a spus că este dispusă să meargă în instanță dacă nu va primi scuze publice.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi. Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spună astfel de minciuni”, a declarat Camelia Voinea.

Afirmațiile sale au aprins și mai mult spiritele din lumea sportului românesc, mai ales că vin într-un moment în care gimnastica trece printr-un proces de reconstrucție, iar tensiunile interne riscă să afecteze imaginea întregului lot național.