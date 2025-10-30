Scandal la Tribunalul Bucureşti între susţinătorii lui Călin Georgescu şi jandarmi. Două persoane au fost ridicate de forţele de ordine

Tensiuni majore joi, 30 octombrie, la Tribunalul București, acolo unde zeci de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat pentru a-l sprijini pe fostul prezidențiabil în încercarea sa de a scăpa de controlul judiciar. Spiritele s-au încins, iar altercațiile dintre protestatari și jandarmi au dus la ridicarea a două persoane. Jandarmeria neagă ferm acuzațiile privind agresarea unei femei însărcinate.

Ce a declanșat tensiunile

Atmosfera din fața Tribunalului București a devenit rapid extrem de agitată după ce mai mulți simpatizanți ai lui Călin Georgescu au început să scandeze și să își exprime nemulțumirea față de măsurile judiciare ce îl vizează pe fostul prezidențiabil.

Protestatarii au venit pentru a-l susține în demersul său de a obține ridicarea controlului judiciar, însă momentul a degenerat atunci când un bărbat ar fi refuzat să se legitimeze la solicitarea jandarmilor.

Potrivit martorilor, tensiunile au izbucnit brusc după intervenția forțelor de ordine, iar protestatarii au început să se manifeste zgomotos, acuzând jandarmeria de abuz.

În scurt timp, spiritele au escaladat, iar forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a preveni o situație și mai gravă, cu potențial de degenerare rapidă.

De ce au intervenit jandarmii

Conform informațiilor oficiale, conflictul a pornit de la un bărbat recalcitrant care ar fi refuzat să se conformeze indicațiilor jandarmilor. Acesta a fost ridicat, moment în care alte persoane au intervenit în apărarea lui, ceea ce a dus la un al doilea incident și implicit la ridicarea încă unei persoane.

”Pe timpul desfăşurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului Bucureşti, jandarmii au acţionat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicaţiile forţelor de ordine pe toată durata desfăşurării adunării publice şi, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor. Deşi echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situaţiei, o parte dintre participanţi au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane. Ca urmare a acestor acţiuni, s-a impus intervenţia forţelor de ordine şi a fost condusă la secţia de poliţie şi a doua persoană”, transmit oficialii Jandarmeriei.

Cele două persoane urmează să fie amendate contravenţional, potrivit aceleiași surse oficiale.

”Jandarmii nu au agresat femeia însărcinată”

Reprezentanții Jandarmeriei au negat categoric acuzațiile apărute în spațiul public conform cărora o femeie însărcinată ar fi fost agresată de forțele de ordine. Instituția a transmis că jandarmii, dimpotrivă, au încercat să o îndepărteze din zona de risc pentru a o proteja.

”Încă de la început, facem precizarea că în niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenţia lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o ţină la distanţă de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc”, precizează sursa citată.

Evenimentele de joi ar putea să reprezinte doar începutul unei serii de manifestații, având în vedere interesul ridicat al susținătorilor lui Călin Georgescu și miza juridică a demersului acestuia. Autoritățile rămân în alertă pentru a preveni noi incidente.