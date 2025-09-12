Scad prețurile la energie electrică în România, după desființarea subvențiilor de la stat. Cât ajung să plătească românii pe kwh

După ani în care statul a intervenit direct prin scheme de plafonare și subvenționare, piața energiei electrice din România dă primele semne de echilibrare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că trei furnizori importanți au redus tarifele sub pragul de 1,30 lei/kWh, nivelul la care până la 1 iulie fusese plafonat prețul. Mai mult, există chiar și oferte de 1 leu/kWh, vizibile pe comparatorul public de prețuri.

Această evoluție vine după o perioadă tensionată în care consumatorii s-au confruntat cu facturi imprevizibile, generate de volatilitatea pieței și de intervențiile guvernamentale. Dispariția plafonului a ridicat temeri privind scumpiri, însă realitatea de pe piață arată că operatorii au început să ajusteze prețurile în jos.

Cum ajung tarifele mai mici la consumatori

Scăderile recente nu sunt doar rezultatul unor presiuni guvernamentale, ci și al unei competiții mai vizibile între furnizori. Ministrul Energiei a menționat că, după discuțiile purtate cu ANRE și Consiliul Concurenței, companiile au acceptat să optimizeze costurile de achiziție și procesele interne, ceea ce a permis reducerea tarifelor.

Românii pot resimți aceste scăderi direct pe factură, însă doar dacă sunt atenți la ofertele disponibile și nu rămân blocați la operatori care mențin prețuri mai ridicate. Legislația permite schimbarea furnizorului în termen de 24 de ore până la maximum 30 de zile, fără costuri pentru client. Practic, fiecare gospodărie sau companie poate selecta online, prin intermediul platformei ANRE, un furnizor mai avantajos.

Astfel, cine plătește în prezent în jur de 1,50 lei/kWh are opțiunea să aleagă oferte de 1,00–1,26 lei/kWh, ceea ce ar putea genera economii consistente la final de lună.

Ce urmează pentru piața energiei

Reducerea tarifelor sub pragul plafonului anterior este un semnal important că piața începe să funcționeze mai transparent. Totuși, există riscul ca aceste scăderi să fie temporare, în funcție de evoluțiile de pe piețele internaționale și de cererea sezonieră.

Ministrul Energiei a subliniat că România traversează o perioadă sensibilă, în care companiile cu profituri mari trebuie să contribuie la stabilizarea sistemului, asumând o parte din costuri. În același timp, consumatorii sunt încurajați să își exercite dreptul de a schimba rapid furnizorul, pentru a beneficia de prețuri mai competitive.

Dacă tendința actuală se menține, facturile la energie electrică din această iarnă ar putea fi mai mici decât cele de anul trecut, chiar și fără intervenții directe ale statului. Totul depinde însă de cât de bine va funcționa competiția între furnizori și de cât de activi vor fi consumatorii în a-și alege cele mai bune oferte.