Scad facturile la utilități ale românilor, totul pleacă de la TVA. De ce vom plăti mai puțin pe apă, în ce condiții, conform proiectului

Un proiect depus la Senat propune ca serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru consumatorii casnici să aibă TVA 0% în limita unui consum de 5 metri cubi pe lună, per persoană. Ideea e simplă: dacă ești persoană fizică și te încadrezi în plafon, nu mai plătești TVA pe acea cantitate de apă și canal, ceea ce ar reduce direct factura lunară. Propunerea vine într-un context în care, de la 1 august 2025, România a majorat cota standard de TVA la 21% și a introdus o cotă redusă unică de 11%, în care intră și apa și canalizarea; proiectul ar face o excepție punctuală pentru primii 5 mc/persoană/lună. Important: inițiativa nu e încă lege, deci nu se aplică până la adoptare, promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

Ce prevede concret proiectul și cum te-ar ajuta

Textul propune o cotă de 0% pentru alimentarea cu apă și canalizare, dar strict în limita de 5 mc pe lună pentru fiecare persoană din gospodărie. Practic, furnizorii ar factura acea cantitate fără TVA, iar restul consumului ar fi taxat la cota în vigoare pentru apă și canal (astăzi, 11%). Inițiatorii motivează măsura prin nevoia de a reduce povara la utilități, în condițiile pierderilor de rețea și a investițiilor întârziate, care împing costul final în facturi.

Pentru tine, economiile apar din diferența dintre 11% și 0% pe volumul eligibil. Exemplu orientativ: dacă într-un apartament cu două persoane consumi 9–10 mc lunar și tariful fără TVA pentru apă+canal este, să spunem, 16 lei/mc, atunci pe 10 mc plătești astăzi 16 × 10 × 1,11 ≈ 177,6 lei; cu proiectul, ai avea 5 mc × 16 lei fără TVA și 5 mc × 16 × 1,11 lei, adică aproximativ 168,8 lei. Nu e o regulă universală, pentru că tarifele diferă pe regiuni, dar logica reducerii rămâne aceeași: TVA 0% pe plafonul eligibil îți scade direct baza de calcul.

Ce nu este clar încă și de ce contează

Proiectul nu precizează expres ce se întâmplă cu consumul peste plafon: în mod firesc, ar rămâne la cota redusă de 11% aplicabilă astăzi pentru apă și canalizare, dar textul inițial nu o spune negru pe alb. Pentru predictibilitate, ai nevoie ca legea finală să detalieze exact tratamentul fiscal al diferenței și modul de probare a numărului de persoane luate în calcul la un imobil. Fără aceste precizări, furnizorii vor avea dificultăți de implementare, iar tu vei avea diferențe între estimări și sumele efective din factură.

La fel de important, măsura e condiționată de traseul legislativ complet: adoptare în Parlament, promulgare și publicare. În plus, orice excepție de TVA are nevoie de corelări cu Codul fiscal și de norme de aplicare pentru a stabili cum verifici eligibilitatea pe persoană, cum se repartizează cotele în condominii și ce se întâmplă când numărul de locatari diferă de cel declarat la asociație ori la furnizor. Până atunci, pe factura lunară rămân valabile cotele actuale: 11% pentru apă și canal, parte din noua arhitectură de TVA introdusă la 1 august 2025.

Cum te pregătești practic dacă intră în vigoare

Dacă locuiești la bloc, verifică la asociație câți locatari sunt luați în calcul pentru apă rece, pentru că plafonul de 5 mc e pe persoană. Dacă ai contract individual, pregătește dovada numărului de persoane din gospodărie, ca să eviți facturări eronate. Ține aproape comunicările furnizorului: în practică, vor apărea anexe de factură care separă volumul la 0% de cel la 11%, iar tu vei vedea clar economia.

Dacă depășești constant plafonul, eficiența apei tot contează: reduce pierderile din locuință, urmărește indexul corect și discută cu furnizorul despre opțiuni de contorizare pe apartament, acolo unde nu ai. Într-o piață cu tarife diferite pe regiuni, economiile din TVA 0% pot părea mici de la o lună la alta, dar pe 12 luni totalul devine vizibil.