Satul din România cu zero locuitori, dar celebru în țară. Localitatea fantomă stabilește record negativ după record negativ

La prima vedere, Comisoaia pare o localitate ca oricare alta. Este trecută în documentele oficiale, figurează ca parte componentă a comunei Zărnești din județul Buzău și are un nume ce evocă o istorie veche de secole. Realitatea din teren, însă, este cu totul alta: Comisoaia nu mai are case, nu mai are oameni și nici măcar vreo urmă de construcție. Cu toate acestea, zeci de mii de autovehicule tranzitează zilnic locul în care, altădată, exista o așezare omenească.

Comisoaia, satul care mai trăiește doar pe hârtie

Regimul comunist a fost cel care a dus la dispariția fizică a satului Comisoaia. Potrivit autorităților locale, în anii ’80, în plin proces de sistematizare, locuitorii au fost relocați în satele din jur, iar satul propriu-zis a fost abandonat.

„Satul Comisoaia mai există prin prisma hârtiilor, dar el nu mai există ca sat, sau prin construcții, de mai bine de 50 de ani, înainte de Revoluție”, a declarat Sorin Matei, primarul comunei Zărnești.

Astăzi, pe locul unde cândva se aflau gospodării și ulițe, sunt doar terenuri agricole și vii.

De la sat istoric la punct periculos de tranzit

În trecut, Comisoaia era o așezare cu rădăcini istorice adânci. Monografia comunei Zărnești descrie cum, în secolul XVII, un comis și-a pierdut viața apărând zona de o invazie otomană, iar soția lui – „comisoaia” – a ridicat o cruce de piatră în memoria acestuia. În jurul acelui punct, oamenii au început să se stabilească, formând un cătun care a fost înscris pe harta țării sub denumirea Comisoaia.

Acum, satul a rămas cunoscut doar prin „Crucea Comisoaiei”, punctul de reper unde, în mod constant, se înregistrează accidente de circulație. Datele furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău confirmă gravitatea situației.

„În perioada 1 ianuarie 2022 – 1 aprilie 2025, pe DN2 E85, între kilometrii 131 și 132, au avut loc șase accidente rutiere, soldate cu 3 persoane rănite grav și 7 persoane rănite ușor.”

Un record negativ permanent

Satul fantomă nu mai stabilește recorduri de populație sau dezvoltare, ci de evenimente rutiere și trafic intens. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a raportat că, în anul 2022, porțiunea de drum DN2 (E85) care traversează zona Comisoaia era tranzitată zilnic de peste 19.000 de autovehicule. Iar situația a rămas similară, în ciuda deschiderii unor tronsoane din autostrada A7.

Pe lângă riscurile legate de accidente, zona este adesea blocată iarna din cauza ninsorilor abundente, ceea ce face din fosta localitate un punct de maximă atenție pentru autorități. Numele Comisoaia apare în continuare în anchete, rapoarte și intervenții, chiar dacă în teren nu mai există niciun locuitor sau construcție.

De ce Comisoaia nu poate fi ștearsă de pe hartă

Cu toate că nu mai are niciun locuitor și niciun imobil, satul Comisoaia continuă să existe în nomenclatorul administrativ românesc. Potrivit Direcției Județene Buzău a Arhivelor Naționale, de-a lungul timpului, a fost inclus succesiv în diverse structuri administrative – de la comuna Racovițeni, apoi în Vadu Sorești și, începând cu anul 1968, în comuna Zărnești. Oficial, nu s-a luat niciodată o decizie de desființare completă a localității, ceea ce o face să fie „vie” doar din punct de vedere juridic.

Istoria și prezentul se intersectează la Comisoaia

La jumătatea distanței dintre Buzău și Râmnicu Sărat, pe un drum care în trecut purta denumirea de „Drumul cel mare” sau „Drumul domnesc”, fosta așezare Comisoaia continuă să fie martora unei realități paradoxale. A dispărut de pe fața pământului, dar nu și din statistici. Este un loc unde trecutul glorios se îmbină cu prezentul plin de riscuri, și unde mii de șoferi trec zilnic, fără să știe că se află pe locul unui sat care, cândva, avea viață și oameni.