Satul cu 1.000 de pivnițe, unic în România. Sălacea este un colț de istorie rar întâlnit în România

În inima județului Bihor se ascunde o așezare care pare desprinsă dintr-un basm, un loc unde istoria și tradiția se împletesc într-un mod unic, greu de regăsit în alte părți ale țării. Nu este vorba despre un castel impunător sau despre o cetate străveche, ci despre un sat obișnuit la prima vedere, Sălacea, care ascunde sub pământ o comoară neprețuită: peste 1.000 de pivnițe săpate în dealurile din jur. Această particularitate face din Sălacea o destinație de excepție, un colț de istorie rar întâlnit, care merită explorat și prețuit.

Scurtă incursiune în istoria satului

Numele satului provine de la cuvântul slavon „Zolos”, care înseamnă „loc de depozitare a sării”, ceea ce sugerează rolul important al localității în comerțul cu sare din Transilvania, încă din Evul Mediu. Atestat documentar în 1067, Sălacea a fost în trecut un târg comercial înfloritor și un punct important pe Drumul Sării. Cu timpul, viticultura a devenit principala activitate economică a zonei. În perioada Imperiului Austro-Ungar, vinul local, un soi numit Bakator, a ajuns chiar și pe masa împăratului de la Viena.

Un labirint subteran cu o mie de secrete

Pivnițele din Sălacea nu sunt simple spații de depozitare, ci adevărate opere de artă populară, săpate cu migală de-a lungul secolelor de către localnici. Acestea se întind pe dealurile din jurul satului, formând un labirint subteran, fiecare pivniță având propria sa poveste. Aici, timpul pare să fi stat în loc, iar vizitatorii pot simți o legătură puternică cu trecutul, cu generațiile de țărani care au trudit pentru a le construi.

Unicitatea acestui loc constă nu doar în numărul impresionant de pivnițe, ci și în modul în care au fost păstrate și integrate în viața comunității. Deși scopul lor inițial a fost de a păstra vinul și proviziile, ele au devenit, cu timpul, parte a identității satului. Ele reprezintă un simbol al hărniciei și ingeniozității localnicilor, o dovadă vie a tradițiilor viticole și agricole care au definit viața în Sălacea de-a lungul timpului. Cea mai veche pivniță datează din anul 1803, iar unele dintre ele pot atinge o lungime de până la 80 de metri. Se spune că mărimea pivniței era un simbol al bogăției familiei, cu cât era mai mare, cu atât familia era mai înstărită.

Sălacea, un muzeu în aer liber

Satul Sălacea poate fi considerat un muzeu în aer liber, unde fiecare pivniță spune o parte din povestea locului. Acest colț de istorie rar întâlnit în România oferă o experiență autentică, departe de agitația orașelor moderne. Aici, turiștii pot descoperi o Românie nealterată, o Românie a satului tradițional, cu obiceiurile și meșteșugurile sale.

Pe lângă vizitarea pivnițelor, turiștii pot admira arhitectura tradițională a caselor din sat, pot gusta din bucatele locale și pot sta de vorbă cu oamenii locului, care sunt gata oricând să le împărtășească poveștile și legendele care înconjoară aceste pivnițe. Astfel, Sălacea devine o destinație completă, o combinație perfectă de istorie, cultură și tradiție. Un alt obiectiv turistic important este o gospodărie țărănească veche de 160 de ani, construită din pământ bătut și acoperită cu stuf, restaurată pentru a-și păstra caracterul tradițional.