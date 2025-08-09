Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
09 aug. 2025 | 14:12
de Vieriu Ionut

Satul cu 1.000 de pivnițe, unic în România. Sălacea este un colț de istorie rar întâlnit în România

Vacanțe și turism
Satul cu 1.000 de pivnițe, unic în România. Sălacea este un colț de istorie rar întâlnit în România
Sălacea, satul cu 1.000 de pivnițe Sursă foto: Captură

În inima județului Bihor se ascunde o așezare care pare desprinsă dintr-un basm, un loc unde istoria și tradiția se împletesc într-un mod unic, greu de regăsit în alte părți ale țării. Nu este vorba despre un castel impunător sau despre o cetate străveche, ci despre un sat obișnuit la prima vedere, Sălacea, care ascunde sub pământ o comoară neprețuită: peste 1.000 de pivnițe săpate în dealurile din jur. Această particularitate face din Sălacea o destinație de excepție, un colț de istorie rar întâlnit, care merită explorat și prețuit.

Scurtă incursiune în istoria satului

Numele satului provine de la cuvântul slavon „Zolos”, care înseamnă „loc de depozitare a sării”, ceea ce sugerează rolul important al localității în comerțul cu sare din Transilvania, încă din Evul Mediu. Atestat documentar în 1067, Sălacea a fost în trecut un târg comercial înfloritor și un punct important pe Drumul Sării. Cu timpul, viticultura a devenit principala activitate economică a zonei. În perioada Imperiului Austro-Ungar, vinul local, un soi numit Bakator, a ajuns chiar și pe masa împăratului de la Viena.

Un labirint subteran cu o mie de secrete

Pivnițele din Sălacea nu sunt simple spații de depozitare, ci adevărate opere de artă populară, săpate cu migală de-a lungul secolelor de către localnici. Acestea se întind pe dealurile din jurul satului, formând un labirint subteran, fiecare pivniță având propria sa poveste. Aici, timpul pare să fi stat în loc, iar vizitatorii pot simți o legătură puternică cu trecutul, cu generațiile de țărani care au trudit pentru a le construi.

Vezi și:
4 august în istorie: ziua care a schimbat fața lumii, din revoluții, războaie și nașteri celebre
31 iulie în oglinda istoriei: de la revoluții și descoperiri la decizii care au schimbat lumea

Unicitatea acestui loc constă nu doar în numărul impresionant de pivnițe, ci și în modul în care au fost păstrate și integrate în viața comunității. Deși scopul lor inițial a fost de a păstra vinul și proviziile, ele au devenit, cu timpul, parte a identității satului. Ele reprezintă un simbol al hărniciei și ingeniozității localnicilor, o dovadă vie a tradițiilor viticole și agricole care au definit viața în Sălacea de-a lungul timpului. Cea mai veche pivniță datează din anul 1803, iar unele dintre ele pot atinge o lungime de până la 80 de metri. Se spune că mărimea pivniței era un simbol al bogăției familiei, cu cât era mai mare, cu atât familia era mai înstărită.

Sălacea, un muzeu în aer liber

Satul Sălacea poate fi considerat un muzeu în aer liber, unde fiecare pivniță spune o parte din povestea locului. Acest colț de istorie rar întâlnit în România oferă o experiență autentică, departe de agitația orașelor moderne. Aici, turiștii pot descoperi o Românie nealterată, o Românie a satului tradițional, cu obiceiurile și meșteșugurile sale.

Pe lângă vizitarea pivnițelor, turiștii pot admira arhitectura tradițională a caselor din sat, pot gusta din bucatele locale și pot sta de vorbă cu oamenii locului, care sunt gata oricând să le împărtășească poveștile și legendele care înconjoară aceste pivnițe. Astfel, Sălacea devine o destinație completă, o combinație perfectă de istorie, cultură și tradiție. Un alt obiectiv turistic important este o gospodărie țărănească veche de 160 de ani, construită din pământ bătut și acoperită cu stuf, restaurată pentru a-și păstra caracterul tradițional.

Meteorologii ANM au emis noi coduri de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de aproape 40 de grade în mai multe judeţe din România
Recomandări
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Contribuțiile pentru badante, în 2025. Cât plătesc în plus româncele care lucrează în Italia
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Un român din Constanța a cumpărat un apartament într-un bloc nou, iar când s-a mutat a început să audă zgomote deranjante din subsol şi garaj. A cerut ajutorul specialiştilor, ce se poate face legal
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad. Două persoane au murit, nu se ştie încă ce a cauzat accidentul. Update
O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”
O femeie din Cluj a comandat un televizor și se aștepta să îi fie livrat în locuință. Problema întâlnită odată ce au venit curierii: ”L-au desfăcut. Așa e procedura”
Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români
Pacienții neasigurați care vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, fără plata contribuției la sănătate. Măsura vizează zeci de mii de români
Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru pregătirea nunții, dar nu recunosc asta
Tot mai multe cupluri folosesc inteligența artificială pentru pregătirea nunții, dar nu recunosc asta
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Summer Well 2025. Momentul care i-a cucerit pe spectatori în prima seară: „Felicitări”. Un detaliu i-a nemulțumit, însă
Revista presei
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Patru zodii sunt la răscruce de drumuri. După Luna plină le așteaptă 20 de ani de noroc și abundență
Playtech Știri
Momentul amuzant în care Emmanuel Macron pare cucerit de Kate Middleton. Preşedintele Franţei a uitat că este fotografiat
Playtech Știri
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei