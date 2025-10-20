Samsung The Premiere 5, lansat oficial. Videoproiectorul inovativ care poate genera un ecran interactiv de mari dimensiuni

Samsung continuă să împingă limitele divertismentului de acasă, lansând oficial The Premiere 5 , un videoproiector cu totul diferit de ce a existat până acum. Dispozitivul aduce o combinație unică între tehnologia de proiecție triple laser și interacțiunea tactilă directă, transformând peretele, podeaua sau chiar masa într-un ecran inteligent, interactiv și complet personalizabil .

Prin intermediul unui sistem bazat pe senzori infraroșii și laser, The Premiere 5 reușește să detecteze atingerile utilizatorului și să reacționeze în timp real, fără a mai fi nevoie de telecomenzi sau alte dispozitive externe. În modul complet, prin conectarea la suportul special Touch Stand , proiectorul devine o suprafață tactilă uriașă, pe care poți controla aplicații, videoclipuri sau jocuri doar cu degetul.

Tehnologie de imagine și lumină la nivel cinematografic

Samsung The Premiere 5 folosește o sursă de lumină triple laser (roșu, verde, albastru) , oferind un spectru extins de culori și o luminozitate care permite redarea conținutului chiar și în camere bine luminate. Sistemul optic este bazat pe oglinzi asferice și reflexii duale , care minimizează umbrele și optimizează direcția fluxului luminos.

Un alt avantaj major este designul ultra-short throw , care permite proiecția unui ecran de până la 100 de inci de la o distanță de doar 17 până la 43 de centimetri față de perete. În plus, două camere integrate cu tehnologie 3D Time-of-Flight ajustează automat claritatea imaginii și corectează distorsiunile keystone, indiferent de unghiul de proiecție.

Rezultatul este o imagine clară, precisă și stabilă, cu culori realiste, indiferent de suprafața de proiecție — fie că este vorba de un perete, o tablă interactivă sau o podea.

Design inteligent, sunet premium și experiență interactivă

The Premiere 5 adoptă o formă verticală elegantă , cu straturi suprapuse care protejează traseul optic și reduc amprenta la sol. Pe lângă dimensiunile compacte, proiectorul dispune de difuzoare stereo de 10 W compatibile Dolby Atmos , asigurând o experiență audio imersivă. Pentru o configurație home theater completă, se poate conecta wireless la sisteme audio externe din ecosistemul Samsung.

Dispozitivul este complet integrat în platforma SmartThings , ceea ce înseamnă că poți controla luminile, temperatura, sau alte dispozitive inteligente direct prin interfața proiectorului. În plus, oferă suport pentru mirroring, redare wireless de pe smartphone și compatibilitate cu conturile Samsung pentru acces la aplicații și servicii cloud.

Modul de utilizare este extrem de versatil: poți proiecta pe perete filme și seriale, dar și pe podea sau masă aplicații de fitness, tutoriale de gătit, jocuri interactive sau prezentări educaționale. Practic, orice suprafață devine un ecran inteligent.

Disponibilitate și condiții de utilizare

Funcția Touch Interaction este activă doar atunci când videoproiectorul este conectat la suportul dedicat Touch Stand , iar sensibilitatea la atingere poate varia în funcție de aplicații și de textura suprafeței proiectate. Pentru funcționalitate completă este necesar un cont Samsung și o conexiune Wi-Fi activă.

Noul Samsung The Premiere 5 este deja disponibil pe piața din România, inclusiv pe site-ul oficial al companiei. Prin acest produs, Samsung nu doar redefinește proiecția de acasă, ci și modul în care interacționăm cu conținutul digital , deschizând o nouă etapă pentru tehnologia de divertisment interactiv.