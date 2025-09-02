Ultima ora
02 sept. 2025 | 13:12
de Alexandru Puiu

Samsung te ajută să înțelegi mai bine ce înseamnă o casă inteligentă în 2025 – ”SmartThings Meets AI Home”

TEHNOLOGIE
Samsung te ajută să înțelegi mai bine ce înseamnă o casă inteligentă în 2025 - ”SmartThings Meets AI Home”

Samsung își propune să redefinească noțiunea de casă inteligentă și lansează, chiar înainte de IFA 2025, campania „SmartThings Meets AI Home”. Printr-un videoclip difuzat pe unele dintre cele mai cunoscute ecrane digitale din lume, precum Times Square din New York sau Piccadilly Circus din Londra, compania prezintă o viziune clară asupra modului în care inteligența artificială și conectivitatea prin SmartThings pot schimba viața de zi cu zi.

AI Home de la Samsung nu înseamnă doar automatizare, ci și adaptare constantă la nevoile utilizatorilor. Conectând dispozitive Samsung și produse ale altor branduri prin platforma SmartThings, ecosistemul devine o extensie naturală a stilului de viață. Totul este construit în jurul ideii de a-ți oferi mai mult timp pentru tine, familie sau relaxare, în timp ce tehnologia gestionează sarcinile repetitive.

Cum se traduce AI Home în viața de zi cu zi

În videoclipul campaniei, AI Home demonstrează funcții concrete: SmartThings Routine reglează temperatura aerului condiționat și intensitatea luminii, în timp ce electrocasnicele conectate își ajustează singure activitatea printr-o simplă atingere a aplicației SmartThings. Practic, rutina zilnică se simplifică, iar confortul devine standard.

Un exemplu suplimentar este serviciul SmartThings Pet Care, care permite utilizatorilor să aibă grijă de animalele de companie chiar și atunci când nu sunt acasă. Fie că ești prins la birou sau în călătorii, poți urmări și controla de la distanță modul în care tehnologia sprijină bunăstarea prietenilor necuvântători.

Won-Jin Lee, Președinte și Head of Global Marketing Office Samsung Electronics, a subliniat că obiectivul campaniei este de a face experiența AI pentru casă mai umană și mai relevantă: „Vom continua să depunem eforturi pentru a oferi experiențe AI pentru casă care să facă viața de zi cu zi mai simplă, mai semnificativă și mai umană.”

SmartThings Meets AI Home

SmartThings Meets AI Home

De ce SmartThings și AI Home marchează un pas înainte

Integrarea AI în ecosistemul SmartThings înseamnă mai mult decât control de la distanță. Este vorba despre învățare și anticipare. Casa ta inteligentă devine capabilă să reacționeze la obiceiurile tale, să optimizeze consumul de energie și să îți ofere un mediu adaptat constant, fără să fie nevoie de intervenții manuale.

Prin extinderea colaborărilor cu parteneri și prin compatibilitatea cu dispozitive terțe, Samsung oferă o experiență conectată fără întreruperi, menită să aducă un plus de confort și eficiență. Campania „SmartThings Meets AI Home” nu este doar o prezentare de produse, ci o invitație de a înțelege cum AI poate transforma relația dintre oameni și spațiile în care trăiesc.

