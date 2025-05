Samsung Galaxy S25 Edge, lansat oficial – încearcă să fie cel mai interesant telefon din 2025 și unul dintre cele mai subțiri

Samsung a dezvăluit oficial noul Galaxy S25 Edge, un model care redefinește ideea de smartphone premium printr-o combinație spectaculoasă de subțirime extremă, design elegant și integrare profundă a inteligenței artificiale. La doar 5,8 mm grosime, S25 Edge devine nu doar unul dintre cele mai subțiri telefoane lansate vreodată, ci și unul dintre cele mai ambițioase produse din seria Galaxy S, capabil să livreze performanță de top într-un format incredibil de compact.

Un design spectaculos și o construcție premium

Galaxy S25 Edge impresionează în primul rând prin designul său ultra-subțire. Cântărind doar 163 de grame și având un profil de doar 5,8 mm, telefonul reușește să păstreze rezistența structurală mulțumită unei carcase din titan și protecției oferite de Corning Gorilla Glass Ceramic 2 pe partea frontală. Este un echilibru reușit între eleganță, portabilitate și durabilitate.

Ecranul este un Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci cu rezoluție QHD+ și rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz, cu suport pentru Vision Booster și tonuri de culoare adaptabile – caracteristici care îl fac ideal atât pentru consum multimedia, cât și pentru productivitate.

Cameră de 200 MP și AI în slujba creativității

Unul dintre punctele forte ale Galaxy S25 Edge este camera principală de 200 MP, care menține standardul înalt al seriei S în materie de fotografie mobilă. Cu Nightography îmbunătățită și un senzor ultra-wide de 12 MP cu autofocus, telefonul este capabil să surprindă cadre clare chiar și în condiții de iluminare scăzută.

Pachetul foto este susținut de motorul ProVisual Engine și de funcții Galaxy AI, precum Audio Eraser sau Drawing Assist, care aduc o notă profesională procesului de editare. Astfel, chiar și în lipsa unei aplicații externe, utilizatorul poate crea și edita conținut rapid, direct pe telefon.

Performanță de top și AI contextual

Sub capotă, Galaxy S25 Edge integrează Snapdragon 8 Elite Mobile Platform, aceeași configurație de top prezentă pe întreaga gamă S25. Procesorul este optimizat pentru AI on-device și este susținut de un sistem de răcire reproiectat, cu o cameră de vapori mai lată dar mai subțire.

La nivel software, telefonul rulează Android 15 cu interfața One UI 7, și beneficiază de integrările extinse Galaxy AI. Funcții precum Now Brief sau Now Bar facilitează interacțiunea cu aplicațiile de zi cu zi, iar integrarea nativă cu Google Gemini Live oferă acces la funcționalități AI conversaționale în timp real – inclusiv partajarea ecranului sau a camerei.

Samsung subliniază și preocuparea pentru intimitate: toate procesele AI sunt realizate on-device, iar datele utilizatorului sunt protejate de Samsung Knox Vault.

Autonomie și conectivitate

Cu o baterie de 3.900 mAh, Galaxy S25 Edge promite autonomie decentă într-un corp ultra-subțire. Suportă încărcare rapidă la 25W (55% în 30 de minute), încărcare wireless și funcția Wireless PowerShare. Pe partea de conectivitate, oferă 5G, LTE, Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4, iar certificarea IP68 garantează rezistența la apă și praf.

Telefonul este disponibil în culorile Titanium Silver, Titanium Jetblack și Titanium Icyblue, iar configurațiile de memorie includ variante cu 12 GB RAM și 256 sau 512 GB stocare internă.

Concluzie: Un flagship neconvențional

Samsung Galaxy S25 Edge nu este doar o variantă mai subțire a unui flagship deja existent, ci un concept nou care îmbină portabilitatea cu funcționalități de top. Este, probabil, unul dintre cele mai interesante telefoane ale anului 2025, adresându-se celor care vor performanță și AI avansat într-un design cu adevărat remarcabil.