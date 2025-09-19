Samsung aduce reclame pe frigiderele inteligente din SUA, stârnind nemulțumirea utilizatorilor

Samsung a lansat în Statele Unite un program pilot care introduce reclame direct pe ecranele frigiderele inteligente Family Hub, o decizie ce a surprins clienții și a generat un val de critici. Gigantul sud-coreean, care cu doar câteva luni în urmă susținea că nu are astfel de planuri, pare să transforme inițiativa „screens everywhere” într-un pas spre „ads everywhere”.

Actualizarea software, transmisă prin rețea, aduce pe anumite modele de frigidere Family Hub un pachet ce include noi Termeni și Condiții și o Notificare de Confidențialitate. Reclamele apar pe ecranul principal al frigiderului, cunoscut ca „Cover Screen”, dar numai atunci când acesta se află în stare de repaus. Samsung promite că anunțurile nu vor fi vizibile dacă ecranul afișează modul Art Mode sau albume foto personale, conform presei străine.

Designul acestor reclame variază în funcție de setările de personalizare ale utilizatorului, iar compania precizează că fiecare reclamă poate fi respinsă, astfel încât să nu mai fie afișată pe durata campaniei. În teorie, proprietarii pot evita anumite anunțuri, dar nu pot dezactiva complet afișarea reclamelor.

Decizia marchează o schimbare majoră pentru gama Family Hub, lansată inițial ca o platformă menită să faciliteze gestionarea alimentelor, să ofere rețete și să integreze funcții smart pentru întreaga locuință. Acum, ecranul devine și un spațiu comercial, ceea ce ridică semne de întrebare legate de confidențialitate și de experiența de utilizare.

Reacția utilizatorilor și istoricul Samsung în publicitate

Primele semnale despre introducerea reclamelor au apărut pe Reddit, unde utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea și surprinderea. Mulți au considerat că un produs premium, care poate depăși ușor câteva mii de dolari, nu ar trebui să includă reclame, mai ales că acestea nu pot fi eliminate complet. Criticii spun că proprietarii plătesc deja pentru un dispozitiv scump și nu ar trebui transformați într-o audiență captivă.

Totuși, pentru cei care urmăresc strategia Samsung, mișcarea nu este chiar șocantă. Compania are un istoric de a integra reclame în produsele sale: primele televizoare inteligente Samsung au început să afișeze anunțuri în urmă cu zece ani. Inițiativa „screens everywhere”, promovată ca o modalitate de a aduce ecrane în toate aparatele electrocasnice, pare să fie acum pretextul pentru o nouă sursă de venituri bazată pe publicitate.

Această abordare ridică probleme și în privința datelor personale. Chiar dacă Samsung susține că respectă confidențialitatea și că anunțurile sunt „curatoriate”, rămâne neclar cum vor fi colectate și utilizate informațiile despre obiceiurile de consum ale utilizatorilor, în special într-un spațiu privat precum bucătăria.

Ce înseamnă acest pas pentru viitorul electrocasnicelor inteligente

Programul este, deocamdată, limitat la piața americană și definit drept „pilot”. Samsung declară că scopul este de a „întări valoarea deținerii unui frigider inteligent”, promisiune care a fost întâmpinată cu scepticism. Criticii consideră că această „valoare” este mai degrabă o oportunitate pentru companie de a monetiza un spațiu care până acum era strict funcțional.

Dacă experimentul va avea succes comercial, nu este exclus ca reclamele să apară pe alte piețe sau pe alte produse smart, de la mașini de spălat la cuptoare cu ecran tactil. Într-o lume tot mai conectată, granița dintre funcționalitatea unui aparat electrocasnic și rolul său ca platformă publicitară devine tot mai difuză.

Pentru consumatori, această evoluție poate însemna costuri ascunse și o experiență mai puțin plăcută, în ciuda promisiunilor de personalizare și control. Chiar dacă anunțurile pot fi respinse individual, prezența lor constantă ridică întrebări despre cât de mult mai dețin, în realitate, utilizatorii controlul asupra dispozitivelor pe care le-au cumpărat. În final, decizia Samsung ar putea declanșa o discuție mai amplă despre limitele publicității și dreptul utilizatorilor la un spațiu digital fără reclame, mai ales atunci când plătesc un preț premium pentru produs.