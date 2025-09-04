Samsung a prezentat noul Sound Tower la IFA 2025

Samsung a lansat oficial la IFA 2025 noile sale modele Sound Tower, ST50F și ST40F, două sisteme audio portabile create pentru a transforma orice întâlnire într-o experiență de petrecere completă. Cu un sunet puternic, iluminare personalizabilă și autonomie extinsă a bateriei, aceste dispozitive sunt gândite atât pentru utilizarea în interior, cât și în aer liber. Compania sud-coreeană continuă astfel să inoveze pe segmentul audio, aducând în prim-plan produse care îmbină performanța tehnică cu designul modern și funcționalitatea de zi cu zi.

Putere acustică și autonomie pentru orice scenariu

Noul Sound Tower este conceput să ofere o experiență sonoră de nivel profesional chiar și în spații obișnuite. Modelul ST50F promite o putere de până la 240 W, în timp ce ST40F atinge 160 W. Difuzoarele dispun de woofere duble și tweetere cu cupolă, ceea ce permite o distribuție echilibrată a frecvențelor și o scenă sonoră mai amplă.

Un element distinctiv este tehnologia Waveguide, integrată în tweeterele cu cupolă dublă, care distribuie uniform sunetele înalte și le face mai clare. În același timp, basul poate fi adaptat prin trei moduri dedicate – Deep, Punchy și Gentle – pentru a răspunde diferitelor stiluri muzicale sau atmosferei dorite. La acestea se adaugă patru moduri suplimentare (Standard, Wide, Stadium și Outdoor), care transformă experiența în funcție de context: de la un grătar relaxat în curte până la un eveniment cu mulți participanți.

În ceea ce privește autonomia, Samsung a echipat noile modele cu baterii capabile să ofere până la 18 ore de redare continuă (ST50F) și până la 12 ore (ST40F). Bateriile sunt detașabile, permițând înlocuirea rapidă și eliminând pauzele în timpul utilizării. Portabilitatea este completată de rezistența la apă IPX4, care asigură protecție împotriva stropilor accidentali, o caracteristică esențială pentru utilizarea în aer liber.

Iluminare inteligentă și experiență de petrecere completă

Un alt element care diferențiază Sound Tower este sistemul Party Lights +. Acesta adaugă o dimensiune vizuală experienței muzicale, sincronizându-se în timp real cu ritmul și frecvențele pieselor. Cu cinci presetări de stare și șase tipuri de iluminare, efectele luminoase variază de la „Festival” până la „Chill”, în funcție de atmosfera pe care vrei să o creezi.

Efectele vizuale sunt generate prin LED-uri plasate strategic pe difuzor: lumini de pistă în jurul wooferelor, lumini inelare pentru tweetere, lumini liniare pe margini, lumini cristal la bază și un mâner iluminat care are și rol practic, facilitând controlul muzicii și al setărilor.

Pe lângă partea vizuală, Sound Tower include și funcții de divertisment precum DJ Booth și Karaoke, dar și un port pentru conectarea unei chitare. În combinație cu sunetul puternic și jocul de lumini, aceste opțiuni transformă boxa într-o adevărată scenă portabilă. Conectivitatea este extinsă prin Auracast™ Group Play și Stereo Play cu True Wireless Stereo, ceea ce permite asocierea mai multor unități pentru un efect audio imersiv.

Design portabil și rezistent pentru mobilitate sporită

Samsung a pus accent și pe designul practic al noilor modele. Forma geometrică impunătoare este completată de detalii menite să asigure transportul facil. Modelul ST40F are mâner integrat și un design ușor de manevrat, în timp ce ST50F este echipat cu roți și mâner telescopic, ideal pentru deplasări frecvente. Ambele modele păstrează un aspect modern, cu linii clare și iluminare integrată, care le fac la fel de atractive vizual pe cât sunt de funcționale.

Astfel, indiferent că organizezi o petrecere mare în aer liber sau o întâlnire restrânsă în casă, Sound Tower promite să se adapteze nevoilor tale. Combinând portabilitatea cu puterea acustică și opțiunile de personalizare, aceste modele îți oferă libertatea de a crea experiențe unice.

Disponibile în curând și în România, noile Sound Tower ST50F și ST40F marchează o etapă importantă în evoluția produselor audio portabile. Samsung confirmă încă o dată direcția sa de a livra soluții inovatoare, capabile să răspundă cerințelor tot mai diversificate ale consumatorilor, atât în ceea ce privește performanța, cât și experiența de utilizare.