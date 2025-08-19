Samsung a prezentat căștile wireless Galaxy Buds 3 FE

Samsung a adăugat o nouă piesă în puzzle-ul ecosistemului său audio, lansând oficial Galaxy Buds 3 FE. Acestea sunt gândite pentru a aduce experiența premium de ascultare mai aproape de publicul larg, printr-un echilibru între design, performanță și integrare cu funcțiile Galaxy AI. Noua versiune vine cu un look modern inspirat de gama Buds, dar și cu funcții care până nu demult erau rezervate modelelor de top.

Galaxy Buds 3 FE își propun să atragă în special utilizatorii care caută o combinație între un sunet de calitate, tehnologii avansate și un preț mai prietenos. Disponibile din 5 septembrie, acestea vor completa linia de căști Samsung, promițând să fie o opțiune versatilă pentru cei care ascultă muzică, participă la apeluri sau folosesc comenzi vocale AI în viața de zi cu zi.

Design iconic și confort adaptat la utilizare zilnică

Noul model adoptă designul Blade, cu finisaj mat și detalii semi-transparente, care accentuează stilul modern și expresiv al seriei Galaxy. Forma a fost gândită pentru a combina confortul la purtare cu rezistența în timp, iar standardul IP54 le face rezistente la praf și stropi de apă – o caracteristică utilă pentru cei care le folosesc în mișcare sau la sală.

La nivel de ergonomie, Galaxy Buds 3 FE cântăresc doar 5 grame fiecare, fiind ușor de purtat ore întregi fără disconfort. Carcasa de încărcare, cu design compact, păstrează linia minimalistă și oferă autonomie extinsă datorită bateriei de 515 mAh.

Sunet mai puternic și apeluri mai clare

Unul dintre punctele forte ale Buds 3 FE este calitatea audio. Difuzorul dinamic redă un sunet echilibrat, cu bass puternic și înalte clare, astfel încât atât playlistul preferat, cât și podcasturile să sune mai natural. Funcția de anulare activă a zgomotului (ANC) a fost optimizată pentru a elimina sunetele nedorite din medii aglomerate, oferind o experiență imersivă.

Pentru apeluri, Samsung a inclus tehnologia Crystal Clear Call, bazată pe modele de învățare automată, care separă vocea de zgomotul de fundal. Microfoanele orientate spre gură captează mai precis vocea, astfel încât conversațiile să fie clare chiar și pe stradă sau în locuri agitate.

Integrare Galaxy AI și control intuitiv

Pe lângă partea audio, Galaxy Buds 3 FE aduc și avantajul funcțiilor AI din ecosistemul Samsung. Cu ajutorul comenzilor vocale, poți accesa agenda, e-mailurile sau chiar traduce în timp real o conversație folosind aplicația Galaxy AI Interpreter. Totul se face printr-o interacțiune naturală, fără a scoate telefonul din buzunar.

De asemenea, sistemul Auto Switch permite tranziții rapide între dispozitive Galaxy, fie că treci de la tabletă la telefon sau la laptop. Controalele tactile și gesturile simple, precum glisarea pentru ajustarea volumului, completează o experiență de utilizare fluidă.

Autonomie și conectivitate extinsă

La capitolul autonomie, Galaxy Buds 3 FE oferă până la 6 ore de redare cu ANC activat și până la 30 de ore cu ajutorul carcasei, atunci când funcția este dezactivată. În regim de convorbiri, acestea rezistă până la 18 ore împreună cu carcasa de încărcare.

Căștile folosesc Bluetooth 5.4 pentru o conexiune stabilă și suportă codecuri precum SSC (Samsung Seamless Codec), AAC și SBC. Compatibilitatea este asigurată pentru dispozitivele Android 11 și mai noi, iar integrarea în meniurile Galaxy face procesul de conectare mai simplu decât pe modelele precedente.

Galaxy Buds 3 FE sunt, astfel, un mix de funcții inteligente, design modern și performanță audio solidă, poziționându-se ca o alegere atractivă pentru cei care vor să intre în ecosistemul Galaxy fără a face un efort financiar semnificativ.