Salvarea, tot mai aproape pentru Băile Neptun din Herculane. Este bătaie în instanţă: Terenul aparține unor persoane fizice, iar clădirea orașului

După mai bine de un deceniu de blocaje administrative și dispute juridice, Băile Neptun din stațiunea Băile Herculane, una dintre cele mai valoroase clădiri din patrimoniul balnear european, par să se apropie, în sfârșit, de momentul salvării. Procesul care va stabili dreptul de proprietate asupra terenului urmează să intre pe fond la mijlocul lunii noiembrie, un pas decisiv pentru relansarea proiectului de restaurare.

Vești bune pentru Băile Neptun

Primarul orașului, Gheorghe Orza, a declarat pentru Radio Reșița că administrația locală așteaptă cu nerăbdare verdictul instanței, care ar putea pune capăt incertitudinii ce trenează de ani întregi:

„Situația juridică este incertă. Două persoane fizice sunt proprietare pe teren, iar noi pe clădire. Sperăm să se termine acum, pe 14 noiembrie, acest proces, adică să fie în fondul cauzei, după care va veni apelul. Dar măcar știm de unde să plecăm, pentru că nu putem face nici măcar exproprierea dacă nu știm pe cine expropriem.”

Edilul susține că în spatele clădirii monument se află o comunitate întreagă de oameni care își doresc să o readucă la viață. Printre aceștia se numără Institutul Național de Balneologie, cu care Primăria Băile Herculane are deja un protocol de colaborare pentru transformarea spațiului într-o clinică modernă de tratament și formare medicală.

„Avem un protocol cu Institutul Național al Balneologiei pentru a face cea mai frumoasă clinică de balneologie, cu rezidențiate la Băile Herculane. Între 25 și 28 noiembrie vom avea aici Școala de toamnă a balneologiei. Gândiți-vă ce ar însemna să deschidem această clădire și să avem în fiecare an câteva zeci de rezidenți”, a explicat primarul Orza.

Blocajele care au împiedicat investițiile

Problemele juridice au fost însă, multă vreme, un zid de netrecut pentru orice tip de investiție. Mulți dezvoltatori s-au arătat interesați, dar incertitudinea asupra proprietății a blocat demararea oricărui proiect serios.

„Sunt investitori care au fațadele realizate în proporție de 80%. Unul dintre ei vrea să facă cel mai frumos hotel istoric din Europa și a obținut autorizația de construcție în regim de urgență, în doar trei luni, cu toate actele necesare”, a adăugat edilul.

Odată cu lămurirea situației juridice, administrația locală speră să poată reactiva planurile de restaurare, readucând la viață un edificiu emblematic pentru istoria balneară a României.

Construită între 1883 și 1886, Băile Neptun reprezintă o adevărată bijuterie arhitecturală. Proiectul, semnat de arhitectul maghiar Alpár Ignat, a fost câștigătorul unui concurs național organizat de Ministerul de Finanțe al vremii. Clădirea, realizată în stil eclectic, impresionează prin cărămida aparentă, detaliile decorative minuțioase și amplasarea spectaculoasă între râul Cerna și stâncile ce-i străjuiesc spatele.

Inițial, complexul dispunea de 70 de cădițe de tratament, dintre care 10 din piatră, două saune, camere de inhalație și o sală de așteptare, permițând tratamentul simultan a peste 100 de persoane. Costurile construcției, estimate la 220.000 de forinți la acea vreme (aproximativ 4,5 milioane de euro astăzi), au transformat Băile Neptun într-un simbol al luxului imperial și al rafinamentului arhitectural de secol XIX.