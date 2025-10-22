Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 15:02
de Ioana Bucur

Salonul Business „Dacia" de la Aeroportul Otopeni, închis temporar pentru renovare. Ce soluții au pasagerii
Foto: bucharestairports.ro

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a anunțat că Salonul Business „Dacia” de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni va fi închis pentru renovare timp de o lună, în perioada 28 octombrie – 28 noiembrie 2025, pentru o acțiune de modernizare și reamenajare.

Salonul Business „Dacia” de la Aeroportul Otopeni, în renovare

Pe durata lucrărilor, pasagerii care călătoresc în spațiul Schengen vor putea folosi Salonul Business „Vest”, amenajat temporar pentru această categorie, situat în proximitatea porții de îmbarcare 57.

Începând cu 14 decembrie 2025, Aeroportul Otopeni va dispune de trei saloane Business, după cum urmează:

  • Salonul Business „Dacia”, deasupra porții de îmbarcare 3, pentru pasagerii Schengen;
  • Salonul Business „Vest”, lângă poarta 57, pentru pasagerii Schengen îmbarcați de la porțile 50–57;
  • Salonul Business „Satelit”, deasupra porții de îmbarcare 9, pentru pasagerii non-Schengen.

Accesul în toate saloanele Business va fi limită la locurile disponibile, conform precizărilor CNAB.

Recent, CNAB a finalizat și modernizarea unei prime zone din Terminalul Plecări, parte a unui proiect amplu de reamenajare a aeroportului. Lucrările vor continua în celelalte terminale, precum și în culoarul de legătură dintre ele.

Modernizarea include:

  • Sistem centralizat de ventilație și climatizare;
  • Instalații electrice și iluminat interior, inclusiv corpuri LED;
  • Mai multe prize pentru încărcarea dispozitivelor pasagerilor;
  • Finisaje, tavane, mobilier și signalistică.

În planurile de viitor, Aeroportul Otopeni va beneficia de un nou terminal modular, care nu va fi deschis mai devreme de 2031, în cel mai optimist scenariu.

Această serie de lucrări face parte din efortul CNAB de a moderniza infrastructura aeroportuară și de a îmbunătăți experiența pasagerilor.

