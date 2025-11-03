Ultima ora
Cât de îndatorată este România față de restul Europei. Harta actualizată a datoriilor
03 nov. 2025 | 19:32
de Daoud Andra

Social
Salariu minim brut 2025. Câţi bani îţi ia statul la final de lună
FOTO: colaj Playtech.ro

În anul 2025, salariul minim brut pe economie în România este de 4.050 lei pe lună. Din această sumă însă, o parte semnificativă ajunge la stat, sub formă de taxe și impozite, iar suma încasată de angajat „în mână” este mult mai mică.

Ce reţine statul din salariul brut de 4.050 lei

Pe fluturaşul de salariu intră mai multe reţineri obligatorii, contribuţii sociale şi impozit pe venit, iar scăderea lor din brut determină cât îi rămâne „în mână” angajatului:

  • CAS (pensii) — 25% din brut: 4.050 × 25% = 1.012,50 lei.
  • CASS (sănătate) — 10% din brut: 4.050 × 10% = 405,00 lei.
  • Impozit pe venit — 10% aplicat la baza impozabilă (brut minus CAS şi CASS, minus eventuale deduceri): baza impozabilă brută aproximativ 2.632,50 lei, rezultă un impozit brut de aproximativ 263,25 lei, dar aici intră în joc deducerile şi facilităţile fiscale aplicabile.

Guvernul a menţionat şi facilităţi fiscale temporare pentru o parte din salariul minim, ceea ce influenţează, practic, cât se impozitează efectiv. Această prevedere reduce impozitul efectiv şi creşte netul final.

Estimare net: ce primeşte salariatul

Ținând cont de reţinerile de mai sus şi de facilităţile fiscale aplicabile în 2025, majoritatea calculatoarelor salariale oficiale şi comerciale indică un salariu net aproximativ de 2.574 lei pentru salariul minim brut de 4.050 lei. Această valoare reflectă venitul după reținerea CAS, CASS şi impozitul pe venit după aplicarea deducerii/exonerării menţionate.

Pe lângă salariul brut, angajatorul suportă şi contribuţii sociale datorate de firmă (de exemplu, contribuţia asiguratorie pentru muncă — CAM — şi alte obligaţii sociale), astfel încât costul total pentru firmă pentru un salariat plătit cu salariul minim este estimat la aproximativ 4.134 lei pe lună. Aceasta include brutul de 4.050 lei plus taxele angajatorului.

Ce este esențial să rețină angajații:

Din 4.050 lei brut, statul reţine în medie peste 1.680 lei (CAS + CASS + impozit, înainte de deduceri), iar netul final pentru angajat, după facilităţi, este în jur de 2.574 lei.

Costul total pentru angajator este mai mare decât brutul: ~4.134 lei.

Elementele care pot modifica netul: deduceri personale (număr de persoane în întreţinere), eventuale scutiri fiscale aplicabile, sau alte reţineri (securitate socială suplimentară, pensii private, etc.).

Creşterea salariului minim în 2025 a ridicat venitul brut, dar o parte importantă din acesta merge în contribuţii către sistemul public (pensii, sănătate) şi impozit. Pentru cei care calculează bugetul familial, netul estimat, aproximativ 2.574 lei, reprezintă suma realistă de luat în seamă, iar firmele trebuie să ia în calcul şi costul total real (aproximativ 4.134 lei) când evaluează impactul bugetar al majorării.

Când încep ninsorile în Bucureşti? Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion 2025
