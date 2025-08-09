Salariu de 27.000 lei brut pentru noul director de la Horticultura. Suma depinde de munca angajaților din teren

O nouă numire la conducerea societății de stat Horticultura SA din Timișoara a stârnit o serie de controverse și acuzații în mediul politic local. Emanuel David, fost consilier local din partea USR, a fost numit director general interimar, o decizie însoțită de o remunerație lunară care a depășit-o pe cea a predecesorilor săi. Suma, care poate ajunge la 27.000 de lei brut, adică peste 3.000 de euro net, a generat reacții puternice, în special din partea opoziției, care consideră că majorarea este „sfidătoare” în contextul actual de austeritate.

Un salariu majorat cu 35% față de predecesori

Numirea lui Emanuel David în funcția de director general interimar a fost realizată de către Consiliul de Administrație al societății Horticultura SA. Remunerația stabilită pentru noul director a fost rapid adusă în atenția publicului de către consilierul local PSD, Roxana Iliescu. Aceasta a acuzat o majorare de 35% față de salariile foștilor directori.

„Sfidător! Salariul noului director numit interimar la conducerea societății Horticultura SA, membru USR Timiș, mai mare cu 35% decât salariul foștilor directori!”, a notat Roxana Iliescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit postării, foștii directori, Mircea Vancia și Dan Rusu, ambii afiliați USR, au avut o remunerație fixă de 20.000 de lei brut. În schimb, noul director interimar are un salariu anual de 324.000 de lei, ceea ce înseamnă 27.000 de lei brut pe lună. Această sumă este structurată într-o indemnizație fixă lunară de 16.221 de lei brut și o componentă variabilă de 10.779 de lei brut, a cărei acordare depinde de „îndeplinirea unor condiții”.

Critici legate de experiență și transparență

Roxana Iliescu a acuzat faptul că, pentru a păstra aparențele, salariul este prezentat ca având o componentă variabilă, deși, în realitate, foștii directori „au îndeplinit lună de lună” acele condiții. Astfel, susține consilierul PSD, majorarea salariului este mascată.

„Dacă îi luați la întrebări referitor la remunerația noului director interimar, o să vă arunce în față că au diminuat-o, când în realitate ea se majorează cu 35%!”, a avertizat Iliescu.

O altă critică majoră a vizat experiența profesională a lui Emanuel David. Acesta este de profesie specialist IT, absolvent al Universității Ioan Slavici din Timișoara, și a activat ca fost consilier local USR. Consilierul PSD a pus sub semnul întrebării relevanța experienței sale pentru conducerea unei societăți precum Horticultura SA.

„Mă întreb ce experiență relevantă are noul director general numit de USR, în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice sau societăți din sectorul privat?!”, a notat Roxana Iliescu.

Contextul numirii: demisie și acuzații anterioare

Numirea lui Emanuel David vine după demisia fostului director, Mircea Vancia, tot membru USR, care a invocat motive personale după doar un an și jumătate în funcție. Această demisie a avut loc pe fondul unor acuzații de nereguli formulate de un consilier local AUR. Aceste acuzații vizau un presupus „tun imobiliar” la pepiniera din Calea Urseni, care a fost oficial desființată de la 1 august.

Într-un alt context, societatea Horticultura SA a primit recent, prin încredințare directă de la Primăria Timișoara, un contract în valoare de 21 de milioane de lei pentru întreținerea spațiilor verzi din zona centrală a orașului pentru o perioadă de un an. Salariul noului director, a cărui componentă variabilă depinde de performanța societății, este astfel direct legat de contractul cu Primăria Timișoara.