Salarii de 12.000 de lei în România într-un loc de muncă popular printre tineri. De ce ar putea fi un job de viitor

Tot mai mulți tineri români se orientează către domenii considerate până recent monotone, dar stabile, cum este contabilitatea. Într-o perioadă în care profesiile creative sau cele din IT au dominat discursul despre viitor, cifrele arată o revenire surprinzătoare: tot mai mulți absolvenți de facultate aleg meserii administrative și financiare, atrăși de siguranța locului de muncă, de digitalizarea proceselor și de salariile care pot ajunge la 12.000 de lei.

Pentru o generație care caută flexibilitate, stabilitate și predictibilitate, contabilitatea începe să capete o nouă imagine. De la un domeniu birocratic și rigid, a devenit un spațiu de integrare între tehnologie și analiză, unde platformele de automatizare și inteligența artificială fac loc unei cariere cu potențial de creștere.

Cum s-a schimbat percepția despre contabilitate

Emma Rotaru, o tânără de 21 de ani care lucrează deja de doi ani în contabilitate, consideră că alegerea sa a fost una inspirată. Pentru ea, avantajele sunt clare: „Este un domeniu sigur, de viitor, este bine plătit și ceva stabil. Nu trebuie să interacționezi cu foarte multă lume fizic, care îți consumă energie.” Declarația rezumă o tendință amplă: tinerii apreciază profesiile care combină siguranța financiară cu autonomia și lucrul la distanță.

Angajatorii au sesizat schimbarea și au început să își adapteze politicile de recrutare. Într-un context în care lipsa de personal calificat devine o problemă cronică, firmele sunt dispuse să ofere programe de formare și pachete flexibile pentru a atrage tineri absolvenți. „Meseria trebuie predată noii generații. Digitalizarea ajută foarte mult, iar acest lucru poate fi un factor de atracție”, afirmă Veronica Molner, contabilă-șef.

Salarii competitive și cerere tot mai mare

Potrivit datelor din piață, un contabil debutant câștigă între 4.600 și 5.000 de lei brut lunar, dar salariile cresc rapid odată cu experiența. După 4-5 ani în domeniu, remunerațiile ajung la 6.500–12.000 de lei, în funcție de firmă, iar un director de contabilitate depășește frecvent 25.000 de lei brut. Lipsa specialiștilor și complexitatea tot mai mare a reglementărilor fiscale transformă aceste poziții în unele dintre cele mai stabile și bine plătite din mediul corporativ românesc.

Piața muncii resimte clar această schimbare: domenii precum contabilitatea, logistica și administrarea financiară atrag un val de tineri, în special absolvenți ai facultăților economice. Ei sunt atrași nu doar de salarii, ci și de faptul că noile platforme software, bazele de date automatizate și sistemele AI fac munca mai dinamică și mai puțin repetitivă. „Componenta digitală îi face să acceseze joburi precum contabilitatea. Tot ce ține de bază de calcul și analiză este acum integrat digital, iar tinerii se simt confortabil în acest mediu”, explică un specialist în resurse umane.

De ce e considerat un job de viitor

Într-o economie aflată într-un proces de automatizare accelerată, meseriile care îmbină competențele tehnice cu analiza datelor și responsabilitatea financiară devin tot mai valoroase. Contabilul viitorului nu mai este un simplu operator de facturi, ci un analist capabil să interpreteze datele unei companii în timp real, să optimizeze costurile și să anticipeze riscurile fiscale.

Horațiu Raicu, lider sindical, subliniază că tinerii „redescoperă valoarea meseriilor considerate odinioară plictisitoare, dar care sunt fundamentale pentru funcționarea societății moderne”. Stabilitatea, digitalizarea și posibilitatea de avansare transformă contabilitatea într-un domeniu strategic, aflat la intersecția dintre tehnologie și economie.

În plus, tendința vine într-un moment în care statisticile oficiale arată că unul din cinci tineri români între 15 și 29 de ani nu urmează niciun curs și nu are loc de muncă. Reorientarea către profesii stabile, cu cerere constantă, ar putea fi soluția pentru o nouă generație care caută echilibru între pragmatism și progres tehnologic, conform Observator News.