Sabrina Carpenter, de nerecunoscut în urmă cu 13 ani. Venise în România şi se împrietenise cu o artistă de la noi

Astăzi, Sabrina Carpenter este una dintre cele mai apreciate artiste, piesele ei au devenit hit-uri în aproape toate colțurile lumii, aducându-i și primele premii Grammy. Acum mai bine de un deceniu, puțini ar fi bănuit ce viitor strălucit o aștepta. Cântăreața a fost și în România și chiar s-a împrietenit cu o artistă de la noi.

Cum arăta Sabrina Carpenter acum 13 ani

Sabrina Carpenter a avut un an de succes în 2025, lansând albumul Short n’ Sweet, care a devenit rapid unul dintre cele mai apreciate materiale ale sale. Albumul conține 12 piese și a fost realizat în colaborare cu producători și compozitori de top, cum ar fi Jack Antonoff și Julia Michaels.

Piesele Espresso și Please Please Please s-au dovedit a fi hituri uriașe, stabilind recorduri în topurile Billboard. Espresso a devenit una dintre cele mai rapide melodii care au atins un miliard de streamuri pe Spotify, iar Please Please Please a ajuns pe primul loc în Billboard Hot 100 pentru prima dată în cariera ei​.

De asemenea, Sabrina Carpenter a câștigat primele sale premii Grammy în 2025: Cel mai bun album vocal pop pentru Short n’ Sweet și Cea mai bună interpretare pop solo pentru Espresso.

În plus, artista a început un turneu mondial pentru promovarea albumului, cu toate biletele vândute în avans. Turneul susține și cauze caritabile prin Sabrina Carpenter Fund, axat pe sănătatea mintală, protecția animalelor și sprijin pentru comunitatea LGBTQ+​.

Artista a apărut la o emisiune TV de la noi din țară

Acum 13 ani însă, nimeni nu ar fi bănuit că o aștepta un viitor așa strălucit. Maya Pop a povestit, într-un filmuleț publicat pe TikTok, cum a cunoscut-o pe artistă.

„Filmarea este din 2012, când Sabrina a venit în România să filmeze o reclamă. Ne știam din online, la vremea respectivă, amândouă postam cover-uri pe YouTube. Pentru că ea urma să vină în România, părinții noștri au stabilit să ne întâlnim. Am petrecut câteva zile împreună, am dus-o în mai multe locuri din București și a mers cu mine într-o emisiune pentru copii unde eu eram co-prezentatoare”, a povestit Maya Pop.

Așa a ajuns Sabrina Carpenter să apară la „Ghiozdanul cu surprize”, unde a și cântat.