Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
29 oct. 2025 | 10:45
de Iulia Kelt

„Să fii bine. Te iubesc”: Cum a schimbat papagalul Alex tot ceea ce se credea despre inteligența animalelor

ȘTIINȚĂ
„Să fii bine. Te iubesc”: Cum a schimbat papagalul Alex tot ceea ce se credea despre inteligența animalelor
Alex, cel mai deștept papagal / Foto: Parrot Essentials

În 1976, un pui de papagal gri african avea să devină una dintre cele mai importante figuri din studiul comportamentului animal.

Cunoscut ulterior sub numele de Alex, pasărea a fost cumpărată de psiholoaga Irene Pepperberg, care își propunea să cerceteze modul în care animalele pot comunica și învăța.

Timp de trei decenii, colaborarea lor a schimbat radical felul în care oamenii înțeleg inteligența non-umană.

Vezi și:
Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni
OpenAI extinde Sora: aplicația AI va permite apariții cameo cu animalele de companie și va ajunge în curând pe Android

Alex a trăit până în 2007, iar ultimele sale cuvinte adresate cercetătoarei au rămas celebre: „You be good. I love you. See you tomorrow” (traducere: Să fii bine. Te iubesc. Ne vedem mâine”. Un final emoționant pentru o pasăre care demonstrase că limbajul și conștiința nu sunt exclusiv umane.

De la experiment la descoperire

Pepperberg a lucrat cu Alex folosind metoda „model/rival”, în care două persoane demonstră comportamente de învățare pentru a stimula imitarea de către animal.

Răspunsurile corecte erau recompensate cu obiecte, iar greșelile erau corectate prin retragerea acestora.

În timp, Alex a acumulat un vocabular de aproximativ 100 de cuvinte, recunoscând peste 50 de obiecte, șapte culori, cinci forme și cantități până la șase.

Momentul definitoriu al cercetării a venit în 1980, când, privind într-o oglindă, Alex a întrebat: „Ce este asta?”, referindu-se la propria reflexie. După ce i s-a răspuns „Ăsta ești tu, ești un papagal”, a continuat cu „Ce culoare sunt?”, învățând astfel cuvântul „gri”. Gestul a fost interpretat ca o dovadă de auto-recunoaștere, o capacitate extrem de rară la animale.

Un caz care a divizat lumea științifică

Rezultatele publicate de Pepperberg în volumul The Alex Studies (1999) au stârnit dezbateri aprinse. Unii cercetători considerau că Alex doar imita comportamente, fără o înțelegere reală a sensului.

Alții, printre care Donald Griffin, autorul lucrării Animal Thinking, au considerat experimentul un pas major: „Faptul că o pasăre își poate exprima gândurile și sentimentele conștiente este un progres enorm”.

De-a lungul anilor, Alex a demonstrat capacitatea de a face asocieri logice, de a înțelege diferențe spațiale precum „peste” și „sub”, și de a reacționa conștient la întrebări noi. Moartea sa neașteptată, în 2007, a marcat sfârșitul unei ere în studiul cognitiv animal, dar moștenirea sa științifică continuă.

Astăzi, papagali precum Apollo, deținător al unui record Guinness pentru identificarea rapidă a obiectelor, duc mai departe cercetarea începută de Alex. Experiența acestuia rămâne un reper fundamental în redefinirea conceptului de inteligență, demonstrând că uneori, gândirea poate purta pene.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Capcana „honeypot” în tech: Rusia folosește seducția ca să stoarcă secrete de la inginerii și șefii din Silicon Valley.
Capcana „honeypot” în tech: Rusia folosește seducția ca să stoarcă secrete de la inginerii și șefii din Silicon Valley.
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
7 dispozitive care trebuie ţinute departe de prelungitoare sau prize multiple, conform specialiştilor
România cere rezilierea acordului pentru Casa Radio și despăgubiri de 2 miliarde de euro. Statul vrea recuperarea tuturor activelor proiectului
România cere rezilierea acordului pentru Casa Radio și despăgubiri de 2 miliarde de euro. Statul vrea recuperarea tuturor activelor proiectului
Black Friday 2025 – avertismentul ANCOM pentru românii care cumpără servicii de telefonie, internet sau TV
Black Friday 2025 – avertismentul ANCOM pentru românii care cumpără servicii de telefonie, internet sau TV
O piesă de mașină aparent banală costă cât un întreg autoturism. Situația de la Honda care îți arată când merită să obții ”daună totală”, e mai ieftin
O piesă de mașină aparent banală costă cât un întreg autoturism. Situația de la Honda care îți arată când merită să obții ”daună totală”, e mai ieftin
Campania „Stop Destroying Videogames” din UE aproape de faza legislativă: Ce se cere prin aceasta?
Campania „Stop Destroying Videogames” din UE aproape de faza legislativă: Ce se cere prin aceasta?
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Anunțurile făcute de ministrul Apărării
SUA pregătesc retragerea de trupe din România. Anunțurile făcute de ministrul Apărării
Un brutar celebru explică de ce nu trebuie să ții pâinea în frigider: „Se strică mai repede decât crezi”
Un brutar celebru explică de ce nu trebuie să ții pâinea în frigider: „Se strică mai repede decât crezi”
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...