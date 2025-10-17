S-a schimbat legea pentru rovinietă în România, când trebuie să plătești taxa de drum. Nu mai este ca înainte, scapi mai ușor de amendă

Anul 2025 aduce o modificare importantă pentru toți șoferii din România: rovinieta nu mai trebuie achitată în avans , înainte de plecarea la drum, ci poate fi cumpărată și după efectuarea călătoriei, în anumite condiții. Noua regulă, stabilită de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), oferă o perioadă de grație pentru conducătorii auto care uită să achite taxa de drum.

Schimbarea vine pe fondul înăspririi amenzilor și a majorării tarifelor pentru rovinietă, decise de Guvern la începutul toamnei. Autoritățile au recunoscut, însă, că sistemul trebuie adaptat la realitatea din teren: nu toți șoferii pot achiziționa rovinieta instantaneu, mai ales în zone unde nu există puncte de vânzare sau semnal mobil stabil.

Termenul-limită pentru achitarea rovinietei și amenzile actualizate

Potrivit CNAIR, șoferii surprinși de camerele de verificare că au circulat fără rovinietă valabilă au timp până la ora 23:59 a aceleiași zile pentru a achita taxa. Dacă plata se face în acest interval, amenda nu mai este aplicată. Practic, sistemul introduce o „perioadă de toleranță” pentru cei care au omis să cumpere rovinieta la timp, dar o fac înainte de sfârșitul zilei respective.

„Este o măsură pentru conducătorii de bună credință. Dacă un șofer este înregistrat, să spunem, la ora 13:00 fără rovinietă, are până aproape de miezul nopții să o achite. Dacă este surprins la ora 23:00, mai are doar 59 de minute la dispoziție”, a explicat pentru ProMotor purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu.

În cazul în care termenul este depășit, se aplică amenda contravențională prevăzută de lege. Din 2025, sancțiunile sunt mai mari : minim 500 de lei și maxim 1.000 de lei pentru autoturisme, dar pot fi reduse la jumătate dacă sunt plătite în primele 15 zile de la primirea procesului-verbal. Constatarea se face automat, prin camerele CNAIR amplasate pe drumurile naționale, expres și pe autostrăzi, care verifică numerele de înmatriculare în baza de date a rovinietelor valabile.

Procesul-verbal ajunge acasă, prin poștă, la aproximativ patru luni de la constatarea abaterii, iar legea stabilește că șoferul primește o singură amendă pentru o perioadă continuă de circulație fără rovinietă, până la momentul în care este informat despre sancțiune.

Cât costă rovinieta în 2025 și ce se schimbă din 2026

De la 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei au fost majorate pentru toate categoriile de vehicule. Pentru autoturisme, prețurile actualizate sunt:

3,5 euro pentru o zi;

6 euro pentru 10 zile;

9,5 euro pentru 30 de zile;

15 euro pentru 60 de zile;

50 de euro pentru un an.

Această ajustare face parte din pachetul de măsuri de redresare economică adoptat de Guvern, însă autoritățile pregătesc deja următorul pas: din 2026, pentru vehiculele sub 3,5 tone, taxa de drum va putea fi achitată în termen de 24 de ore de la efectuarea călătoriei, oferind și mai multă flexibilitate șoferilor. În același timp, viitoarele modificări legislative vor introduce un sistem de tarifare diferențiat , în funcție de clasa de poluare a vehiculului și de durata reală de utilizare a drumurilor publice.

Noile reguli reprezintă un echilibru între nevoia de a menține disciplina în trafic și dorința autorităților de a adapta legislația la condițiile actuale de mobilitate. Pentru șoferi, aceasta este prima modificare majoră a sistemului de rovinietă din ultimii ani care aduce o adevărată relaxare procedurală , reducând riscul de amendă pentru simple omisiuni.