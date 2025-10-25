S-a schimbat legea pentru românii care visează să meargă cu trotineta electrică pe străzile din România. Cum obții dreptul de a conduce, când îl pierzi

Trotinetele electrice, cândva simbol al mobilității urbane moderne, devin tot mai reglementate în România. Un nou proiect legislativ analizat în Parlament propune introducerea unui sistem oficial de examinare pentru toți cei care vor să circule pe drumurile publice cu astfel de vehicule. Astfel, în curând, trotinetele electrice ar putea fi conduse doar de cei care dețin un „permis de trotinetă”, obținut în urma unui examen scris și a unei testări practice în poligon.

Această modificare vine ca răspuns la creșterea alarmantă a accidentelor și a abaterilor comise de utilizatorii de trotinete, în special în marile orașe. Autoritățile susțin că lipsa educației rutiere și absența unor reguli clare de acces în trafic au transformat aceste vehicule într-o sursă constantă de risc.

Cum se va obține noul permis pentru trotinete electrice

Conform propunerii legislative, oricine dorește să conducă o trotinetă electrică va trebui să treacă prin două etape: un examen teoretic și o testare practică în poligon . Testul scris va include întrebări din legislația rutieră, semne de circulație, reguli de prioritate și comportament preventiv. Proba practică se va desfășura într-un spațiu special amenajat, unde candidații vor trebui să demonstreze controlul asupra vehiculului și capacitatea de a circula în siguranță.

Cei care promovează ambele probe vor primi un permis pentru trotinetă electrică , document care le conferă dreptul de a circula legal pe drumurile publice. În schimb, cei care nu reușesc să promoveze vor avea interdicția de a folosi trotineta în trafic.

Regula se aplică doar persoanelor care au împlinit 14 ani , iar pentru minorii între 14 și 16 ani purtarea căștii de protecție va rămâne obligatorie.

Când pierzi dreptul de a conduce trotineta electrică

Permisul va putea fi suspendat sau anulat în cazul încălcării grave a regulilor de circulație. Printre situațiile care pot duce la pierderea dreptului de a conduce se numără: circulația sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, traversarea pe culoarea roșie a semaforului, conducerea fără lumini pe timp de noapte ori transportarea unei alte persoane pe trotinetă.

De asemenea, trotinetele electrice trebuie să respecte câteva cerințe tehnice minime: sistem de frânare eficient, lumini funcționale și elemente reflectorizante. În lipsa acestora, șoferul riscă amenzi între 1.215 și 1.620 de lei , potrivit prevederilor din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Pentru vehiculele capabile să depășească viteza de 25 km/h , legislația le încadrează la categoria mopedelor , ceea ce înseamnă că este necesar un permis de conducere de categoria AM, A sau B.

Reguli esențiale pentru circulația în siguranță

Proiectul de lege reiterează și regulile de bază valabile pentru toți utilizatorii de trotinete electrice:

circulația este permisă doar pe pistele pentru biciclete , acolo unde acestea există;

în lipsa pistelor, trotinetele pot circula pe carosabil , dar numai pe drumuri unde limita maximă de viteză este de 50 km/h ;

circulația pe trotuar este interzisă , cu excepția zonelor unde există piste amenajate;

trotinetele nu pot fi conduse pe drumuri naționale, autostrăzi sau drumuri expres , chiar dacă se află în interiorul localităților.

Prin aceste măsuri, autoritățile speră să reducă numărul accidentelor și să aducă un nivel minim de responsabilitate în rândul celor care folosesc trotinete electrice în trafic. România se aliniază astfel tendințelor europene, unde permisele și cursurile de siguranță pentru vehiculele ușoare sunt deja o realitate.

Pentru tinerii din marile orașe, care folosesc trotinetele ca soluție rapidă de deplasare, noua lege va însemna o adaptare obligatorie, dar și o confirmare că acest mijloc de transport nu mai este o simplă jucărie urbană, ci un vehicul care implică reguli, responsabilități și consecințe.