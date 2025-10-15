S-a schimbat Codul Muncii în România. Suplimentarea dreptului la telemuncă, oficială pentru mai mulți părinți

Codul Muncii din România a fost modificat din nou, iar schimbarea aduce o veste importantă pentru părinții care au în întreținere copii cu dizabilități. Legea 149/2025, publicată recent în Monitorul Oficial, extinde dreptul la telemuncă și muncă la domiciliu pentru această categorie de salariați, oferindu-le mai multă flexibilitate în organizarea vieții profesionale și personale.

Până acum, legislația permitea doar părinților care au copii de până la 11 ani să lucreze de acasă patru zile pe lună. Noua lege, care intră în vigoare pe 12 octombrie 2025, corectează o lacună majoră: lipsa unei reglementări pentru părinții copiilor cu handicap, a căror îngrijire presupune mult mai mult timp și implicare.

Opt zile de telemuncă pe lună pentru părinții copiilor cu dizabilități

Modificările aduse Codului Muncii prin Legea 149/2025 stabilesc că părinții care au în întreținere copii cu handicap, cu vârsta de până la 18 ani, vor putea lucra opt zile pe lună în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. Această măsură dublează practic numărul de zile de lucru flexibil disponibile față de reglementarea anterioară.

Pentru părinții care au doi sau mai mulți copii cu dizabilități , legea introduce un beneficiu suplimentar: câte două zile în plus pe lună pentru fiecare copil încadrați în grad de handicap, peste cele opt zile de bază. În plus, același drept este extins și pentru părinții cu copii gemeni, tripleți sau multipleți , chiar dacă aceștia nu sunt încadrați în grad de handicap.

Prin aceste prevederi, legiuitorul recunoaște nevoile specifice ale familiilor care au în grijă copii cu probleme medicale sau de dezvoltare, pentru care organizarea activității profesionale devine o provocare zilnică. În același timp, noua lege încurajează angajatorii să adopte politici mai flexibile, adaptate realităților sociale actuale.

Un pas important spre echilibru între viața profesională și cea personală

Măsura adoptată are un impact direct asupra calității vieții acestor familii, dar și asupra stabilității profesionale a părinților. Conform datelor Ministerului Muncii, părinții copiilor cu dizabilități întâmpină frecvent dificultăți în a menține un program de lucru standard, fiind nevoiți să se ocupe de tratamente, terapii și ședințe de recuperare zilnică.

Extinderea dreptului la telemuncă oferă acestor salariați posibilitatea de a-și gestiona mai eficient timpul , reducând stresul și riscul de absenteism. În plus, companiile pot beneficia indirect de o creștere a loialității și a performanței angajaților care se simt sprijiniți de angajator.

Pentru angajatori, legea nu impune costuri suplimentare semnificative, dar aduce o responsabilitate mai mare de a organiza activitatea astfel încât să permită desfășurarea muncii de la distanță. În practică, acest lucru poate însemna dotarea salariatului cu echipamente IT corespunzătoare, asigurarea accesului securizat la rețelele companiei și stabilirea unor criterii clare de monitorizare a activității.

Ce trebuie să știe părinții și angajatorii

Pentru a beneficia de noile prevederi, părintele trebuie să depună o cerere scrisă la angajator, însoțită de documentele care atestă calitatea de părinte și certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului. Angajatorul este obligat să aprobe solicitarea, cu condiția ca activitatea să poată fi desfășurată de la distanță.

Legea nu limitează forma de organizare a muncii de acasă – părintele poate opta pentru telemuncă (cu mijloace informatice) sau pentru muncă la domiciliu (în condiții clasice). De asemenea, aceste zile nu pot fi compensate în bani și nu pot fi refuzate decât în cazuri excepționale, justificate de natura activității.

Ministerul Muncii urmează să emită instrucțiuni suplimentare privind aplicarea unitară a prevederilor, astfel încât atât angajatorii din mediul privat, cât și cei din sectorul public să asigure un cadru coerent pentru exercitarea acestui drept.

O modificare necesară pentru o categorie vulnerabilă

Prin această ajustare legislativă, România face un pas spre alinierea cu recomandările europene privind incluziunea socială și profesională a părinților care au în grijă copii cu nevoi speciale. Telelucrul nu este doar o facilitate administrativă, ci o măsură de sprijin social care oferă părinților mai mult timp, stabilitate emoțională și șansa de a rămâne activi pe piața muncii.

Legea 149/2025 arată că statul începe să recunoască realitățile tot mai complexe ale familiilor moderne și să adapteze legislația muncii în consecință. Următorul pas ar putea fi extinderea acestui model de sprijin și pentru alte categorii vulnerabile – cum ar fi părinții singuri sau cei care îngrijesc membri de familie cu boli cronice.