S-a descoperit un tezaur ascuns timp de opt ani în Germania. Bijuterii și lingouri romane, găsite de un căutător de comori

Un caz neobișnuit a atras atenția arheologilor și autorităților germane după ce s-a aflat că un bărbat a descoperit, în urmă cu opt ani, un tezaur roman de o valoare istorică excepțională, dar nu a raportat descoperirea la poliție. Potrivit informațiilor prezentate de presa germană, bărbatul, un căutător de comori amator din regiunea Hildesheim, ar fi găsit în timpul unei expediții o colecție impresionantă de bijuterii, monede și lingouri de aur datând din perioada Imperiului Roman.

Autoritățile au fost alertate abia recent, după ce o parte din obiecte au fost identificate într-un laborator de expertiză criminalistică, unde ajunseseră în urma unei anchete separate. Conform poliției din Hildesheim, investigația a scos la iveală că bărbatul păstrase tezaurul într-un spațiu personal, fără să anunțe nicio instituție publică sau muzeu, deși legea germană obligă orice descoperitor de artefacte istorice să notifice autoritățile.

Imaginile publicate de forțele de ordine arată bijuterii din aur și argint, inele gravate, fibule, coliere fine și mai multe lingouri cu inscripții latine. Deși o parte din piesele sunt intacte, altele prezintă urme de oxidare și deteriorare, semn că au stat o perioadă îndelungată îngropate.

Specialiștii estimează că obiectele datează din secolele II–III d.Hr., o perioadă în care legiunile romane își extindeau influența în zona Rinului. Importanța arheologică a descoperirii este considerată „extraordinară”, întrucât oferă indicii despre comerțul roman și prezența economică în nordul Europei.

Poliția germană investighează cazul ca pe o infracțiune de patrimoniu

Potrivit declarațiilor oficiale, descoperitorul tezaurului – un bărbat în vârstă de 51 de ani, pasionat de arheologie și posesor de detector de metale – este cercetat acum pentru neraportarea și păstrarea ilegală a bunurilor arheologice.

Legea germană este strictă în privința patrimoniului cultural: orice obiect descoperit care are valoare istorică aparține statului și trebuie predat autorităților în termen scurt. Nerespectarea acestei obligații poate atrage pedepse severe, inclusiv amenzi de zeci de mii de euro sau chiar închisoare, în funcție de valoarea descoperirii.

În acest caz, anchetatorii din Hildesheim au lucrat cu experți forensi și arheologi pentru a determina originea exactă a pieselor. Instituțiile de patrimoniu din Saxonia Inferioară au confirmat autenticitatea artefactelor, menționând că ele provin, cel mai probabil, dintr-un depozit roman ascuns în timpul unei campanii militare.

Conform rapoartelor preliminare, poliția a recuperat integral tezaurul, care urmează să fie transferat la un muzeu regional pentru evaluare și conservare. Într-un comunicat de presă, autoritățile au subliniat că obiectele reprezintă o descoperire rară, dar și un exemplu despre cum lipsa raportării poate duce la pierderea contextului arheologic – adică a informațiilor științifice despre locul și modul în care a fost depus tezaurul.

„Fiecare artefact își pierde o parte din valoarea istorică atunci când nu este documentat corect. Descoperirile întâmplătoare trebuie raportate imediat, nu colecționate în secret”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

O comoară care rescrie harta influenței romane în Germania de nord

Arheologii consideră că tezaurul descoperit în Hildesheim ar putea aduce date noi despre prezența romană în Germania de nord, o regiune unde influența Romei a fost mai limitată comparativ cu zonele de la sud de Rin.

Lingourile de aur poartă inscripții latine, iar unele dintre monede conțin efigii ale împăraților Marcus Aurelius și Septimius Severus, ceea ce indică o cronologie aproximativă în jurul anului 200 d.Hr. Potrivit experților, obiectele ar fi putut aparține unui comerciant roman sau unui ofițer militar, iar tezaurul ar fi fost ascuns fie pentru a fi protejat în timpul unui conflict, fie ca parte dintr-un depozit destinat schimburilor comerciale.

„Tezaurul de la Hildesheim este o fereastră către o perioadă în care granițele Romei nu erau doar linii militare, ci și rute comerciale. Aurul și argintul circulau constant între provinciile romane și triburile germanice, în schimbul bunurilor și resurselor locale”, a explicat dr. Anja Bartels, specialistă în arheologie clasică.

Importanța descoperirii depășește însă aspectul istoric. Cazul readuce în discuție problema eticii în arheologia amatorilor, un fenomen tot mai frecvent în Europa. Deși detectoarele de metale pot fi folosite legal, utilizatorii trebuie să respecte reguli stricte de raportare și colaborare cu muzeele locale. În caz contrar, descoperirile devin pierderi științifice ireparabile.

Tezaurul, predat statului. O lecție pentru viitor

După aproape un deceniu de tăcere, tezaurul roman ascuns de căutătorul de comori german va fi, în cele din urmă, expus publicului. Autoritățile locale au anunțat că piesele vor intra în colecția Muzeului de Istorie din Saxonia Inferioară, unde vor fi restaurate și prezentate într-o expoziție dedicată interacțiunilor dintre lumea romană și populațiile germanice.

Între timp, cazul a devenit subiect de dezbatere publică în Germania. Numeroși arheologi și istorici cer înăsprirea legislației privind descoperirile accidentale și intensificarea campaniilor educative pentru posesorii de detectoare de metale.

Descoperirea, deși spectaculoasă, este și o lecție despre responsabilitate. Istoria nu se măsoară doar în aur și argint, ci și în informațiile pe care le putem învăța din fiecare obiect. Iar atunci când tezaurele sunt ascunse, nu doar artefactele se pierd, ci și o parte din trecutul pe care încercăm să-l înțelegem.