S-a deschis un nou magazin MiniPrix în București. Este într-o zonă aglomerată a Capitalei

Un nou punct de atracție pentru pasionații de shopping și chilipiruri a apărut pe harta Capitalei. Retailerul Miniprix a inaugurat un magazin chiar într-una dintre cele mai aglomerate zone din București, promițând oferte variate, energie proaspătă și o experiență de cumpărături adaptată publicului urban mereu pe fugă.

Un nou magazin MiniPrix în București

Bucureștiul primește din nou unul dintre cele mai îndrăgite spații de shopping: magazinul Miniprix din Piața Romană. După o perioadă de absență, brandul revine într-o locație cu tradiție, promițând mai multă energie, mai multă inspirație și aceeași apropiere de comunitatea care i-a rămas fidelă de-a lungul anilor.

Redeschiderea oficială are loc joi, 4 septembrie, de la ora 16:00, pe Bulevardul Magheru 24A. Evenimentul marchează nu doar revenirea unui magazin, ci și o reîntâlnire a consumatorilor cu un concept care a pus mereu accent pe accesibilitate, stil și încredere.

„Magazinul nostru Miniprix din Piața Romană își redeschide porțile – cu mai multă energie, mai multă inspirație și cu aceeași comunitate care ne-a fost alături în toți acești ani”, a transmis compania.

Reprezentanții companiei au transmis că noul Miniprix va oferi clienților o experiență de shopping actualizată, adaptată nevoilor moderne, dar păstrând în același timp esența care a transformat brandul într-un reper al retailului românesc. „Îmbracă-te cu încredere și hai să trăim împreună un nou început” – acesta este mesajul cu care Miniprix își întâmpină vizitatorii.

Pentru bucureșteni, redeschiderea magazinului din Romană reprezintă un motiv de bucurie, mai ales că spațiul a fost mult timp un punct de referință pe harta cumpărăturilor din Capitală. Locația centrală, diversitatea ofertelor și atmosfera prietenoasă au contribuit la construirea unei comunități unite în jurul brandului.

Revenirea Miniprix vine într-un moment în care piața de fashion din România trece prin transformări importante, consumatorii căutând tot mai mult echilibrul între calitate, preț și autenticitate. Evenimentul de redeschidere promite să aducă surprize, dar mai ales să reconfirme faptul că Romană rămâne un pol al stilului și al întâlnirilor dintre oameni și modă.