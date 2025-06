Rusia se apropie de un milion de soldați pierduți în Ucraina, arată noi date despre costul uman al invaziei lui Putin

Un nou studiu publicat de Center for Strategic and International Studies (CSIS), un think tank din Washington, dezvăluie un bilanț uman șocant al invaziei declanșate de Vladimir Putin în Ucraina. Aproape un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți în cei peste trei ani de război, iar pragul simbolic ar putea fi atins chiar în această vară. Estimările indică faptul că circa 250.000 dintre aceștia au murit pe front – mai mult decât în oricare alt conflict sovietic sau rusesc de după Al Doilea Război Mondial.

Raportul subliniază că, în ciuda pierderilor masive și a rezultatelor limitate pe teren, Kremlinul nu dă semne că ar schimba strategia. Potrivit CSIS, citat de CNN, rata de avans a trupelor ruse în regiunea Harkov, de exemplu, este de doar 50 de metri pe zi – mai mică decât cea a aliaților în bătălia de la Somme din Primul Război Mondial. De la începutul anului 2024, Rusia a cucerit doar 1% din teritoriul Ucrainei, un rezultat pe care autorii raportului îl califică drept „derizoriu”.

O strategie de uzură și sacrificii umane masive

După ce tentativa de „blitzkrieg” din 2022 a fost respinsă de Ucraina, Moscova a adoptat o strategie de epuizare, trimițând constant trupe în așa-numitele „atacuri cu tocătorul de carne” – ofensive sângeroase pentru câștiguri minime. Pentru a susține acest efort, Rusia a apelat masiv la recrutări din regiunile sărace ale țării, din nordul îndepărtat și estul sălbatic, oferind salarii atrăgătoare pentru standardele locale.

În același timp, copiii elitelor din Moscova și Sankt Petersburg au fost, în mare parte, ocoliți de mobilizare. Kremlinul a apelat chiar la deținuți din penitenciare și a primit peste 10.000 de soldați din Coreea de Nord, dar a evitat implicarea directă a segmentului privilegiat al societății ruse. Studiul sugerează că Vladimir Putin consideră aceste categorii de recruți „mai dispensabile” și mai puțin susceptibile să genereze opoziție internă.

Costuri uriașe, câștiguri strategice modeste

În timp ce Ucraina, cu o populație de patru ori mai mică, a înregistrat și ea pierderi grele – estimările CSIS vorbesc despre aproape 400.000 de victime, dintre care între 60.000 și 100.000 de morți –, Rusia continuă să înregistreze cele mai multe pierderi zilnice. Informațiile britanice și americane estimează că Moscova pierde circa 1.000 de soldați pe zi, morți sau răniți.

În ciuda acestor sacrificii, Rusia nu a reușit să obțină progrese semnificative. Armata sa este descrisă în raport ca având „o performanță slabă pe câmpul de luptă”, fără să-și atingă obiectivele strategice majore. Aproximativ 20% din teritoriul ucrainean este ocupat în prezent de forțele ruse, inclusiv Crimeea, anexată încă din 2014.

Autorii studiului avertizează că, în ciuda controlului strict exercitat în interiorul țării, „costul de sânge” al acestui conflict prelungit ar putea deveni o vulnerabilitate politică pentru Putin. Singura speranță reală a Moscovei, notează analiza, este ca Statele Unite să înceteze sprijinul militar pentru Ucraina – așa cum președintele Donald Trump a făcut temporar mai devreme în acest an.