Viza H-1B, între politică și inovație: cum talentele străine au transformat economia americană
01 oct. 2025 | 14:08
de Daoud Andra

Rusia ar urma să atace România și Polonia, dar să dea vina pe Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului, avertisment pentru europeni
FOTO: Profimedia Images

Un raport recent al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) ridică semne de întrebare și îngrijorări pentru întreaga Europă de Est. Potrivit documentului publicat miercuri, Rusia ar putea pregăti operațiuni de sabotaj împotriva Poloniei și României, urmând să dea vina pe Ucraina pentru a crea confuzie și tensiune în regiune.

Mesajul publicat de ISW

În analiza publicată, ISW avertizează că forțele speciale ruse și belaruse ar putea desfășura atacuri asupra infrastructurii critice din Polonia și chiar incursiuni cu drone, dar încercând să mascheze responsabilitatea:

„Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice poloneze și incursiuni cu drone și ar putea da vina pe Ucraina. Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a acuzat nefondat Ucraina pe 30 septembrie că se pregătește să comită un atac sub steag fals cu forțe speciale și, eventual, drone împotriva infrastructurii critice poloneze pentru a implica Rusia și Belarus”, se arată în raport.

ISW consideră că aceste acuzații fac parte dintr-o strategie mai amplă: crearea unui cadru informațional prin care Moscova să poată arunca responsabilitatea asupra Kievului, în cazul unor eventuale atacuri asupra Poloniei sau României.

„Rusia stabilește probabil condiții informaționale astfel încât Rusia să poată da vina pe Ucraina pentru oricare dintre atacurile descrise pe care Rusia însăși le-ar putea comite împotriva Poloniei sau a altor state NATO”, explică specialiștii americani.

De altfel, acest tipar nu este nou. Pe 26 septembrie, Rusia acuza deja Ucraina că ar plănui atacuri „sub steag fals” împotriva Poloniei și României, folosind drone. Însă, în realitate, oficialii de la Varșovia și București au atribuit Moscovei multiple incursiuni cu drone în spațiile lor aeriene, tot în luna septembrie.

Ucraina, prezentată ca agent „provocator”

Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR), condus de Serghei Narîșkin – unul dintre oamenii de încredere ai lui Vladimir Putin – a lansat marți un nou val de acuzații. Potrivit Moscovei, Kievul ar pregăti „o provocare” pe teritoriul Poloniei, cu scopul de a forța NATO să intre într-o confruntare directă cu Rusia. Într-un material publicat pe site-ul SVR se precizează:

„De această dată, complotul se învârte în jurul unui grup de sabotaj și recunoaștere (SRG) desfășurat pe teritoriul polonez, format din presupuși membri ai forțelor speciale rusești și belaruse.”

Mai mult, serviciile secrete ruse susțin că la aceste presupuse înscenări ar fi fost cooptați luptători din formațiuni anti-Kremlin care sprijină Ucraina:

„Pentru participarea la înscenare au fost selectați candidați din ‘Legiunea Libertății Rusiei’ și din ‘Regimentul K. Kalinovsky’ din Belarus, care luptă de partea Forțelor Armate Ucrainene.”

