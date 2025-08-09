Rujeola revine în România. Medicul Ciuhodaru îi sfătuiește pe părinți sa fie atenți la orice schimbare: „Tipic pentru rujeolă”

România se confruntă din nou cu o creștere alarmantă a cazurilor de rujeolă, boală extrem de contagioasă care, potrivit specialiștilor, ar putea atinge în curând un nou vârf epidemic. Medicul Tudor Ciuhodaru avertizează populația, în special părinții și bunicii, să fie vigilenți și să reacționeze rapid la orice semn de îmbolnăvire.

Medicul Ciuhodaru trage un semnal de alarmă

„Atenție părinți și bunici. Revine rujeola! Sunt deja peste 300 de cazuri într-o singură lună, iar România este la un pas de un nou vârf epidemic. La Iași doi copii au ajuns la spital. Bilanțul național a urcat la peste 35.000 de cazuri și 30 de decese. Majoritatea ar fi putut fi prevenite”, a transmis medicul, prin intermediul rețelelor de socializare.

Conform datelor oficiale, rujeola a provocat peste 35.000 de îmbolnăviri și 30 de decese. În majoritatea cazurilor, prevenția prin vaccinare ar fi putut salva vieți, spun specialiștii.

Ciuhodaru a prezentat publicului principalele aspecte pe care fiecare persoană ar trebui să le cunoască despre această boală: cauze, modalități de transmitere, simptome și tratament. Rujeola este „extrem de contagioasă”, spune medicul, iar simplul contact cu virusul poate duce aproape sigur la îmbolnăvire. Toți pacienții necesită izolare timp de 7-10 zile. Receptivitatea la virus este de 95-100%, indiferent de vârstă, iar acesta este mai activ în lunile reci și cu soare puțin, explică medicul.

„Trecerea prin infecție asigură o imunizare durabilă, pentru tot restul vieții, dar principala metodă eficientă de prevenire a bolii rămâne vaccinarea”, a subliniat medicul.

Transmiterea se face în special prin secreții respiratorii – tuse, strănut, râs sau vorbire – chiar și în perioada de 2-4 zile în care persoana infectată nu prezintă simptome.

Când apar primele semne și cum recunoaștem boala

Primele semne pot apărea între 7 și 18 zile de la infectare. Boala debutează cu febră mare și erupție cutanată caracteristică, petele extinzându-se de la spatele urechilor spre față, gât și restul corpului. Un simptom distinctiv este apariția „semnului Koplik”, mici pete albicioase cu centru gri-albăstrui, vizibile pe mucoasa obrajilor.

Medicul atrage atenția și asupra celor două măsuri esențiale de prevenție: vaccinarea și respectarea regulilor de igienă – folosirea batistei sau șervețelelor de unică folosință, acoperirea gurii și nasului la tuse și strănut, spălarea frecventă a mâinilor. „Virusul prezintă sensibilitate crescută la soluţiile de curăţare”, amintește Ciuhodaru.

Specialistul a încheiat postarea menționând despre cea mai gravă epidemie din ultimul deceniu, între 2016 și 2019, când s-au înregistrat peste 20.000 de cazuri și 64 de decese. Cea mai afectată categorie a fost cea a copiilor sub un an, prea mici pentru vaccinul ROR.