RoPay 2.0 – noul sistem de plăți instant între băncile din România de astăzi, 1 septembrie. Cum faci transferuri bancare fără să aștepți, unde trebuie să ai cont

De astăzi, 1 septembrie 2025, schema națională de plăți instant RoPay trece la versiunea 2.0, un pas important în standardizarea transferurilor rapide direct din aplicațiile de mobile banking. Noul set de reguli este emis de comunitatea bancară din România, prin Asociația Română a Băncilor, și operat tehnic de TRANSFOND, cu avizul BNR. Practic, poți trimite bani în câteva secunde, la orice oră, folosind un cod QR, un link, numărul de telefon sau chiar contactless, fără să mai tastezi IBAN-ul, atâta timp cât ambele bănci sunt în schemă.

Ce este RoPay 2.0 și ce se schimbă față de 2024

RoPay este un serviciu de inițiere a plăților de tip cont-la-cont (A2A) integrat în aplicațiile bancare din România. Versiunea 2.0 intră oficial în vigoare la 1 septembrie 2025 și consolidează regulile privind identificarea beneficiarului prin alias (număr de telefon), scanarea codurilor QR standardizate la nivel bancar, linkuri profunde (deep-link) și interacțiunea contactless la POS sau între persoane. Scopul este să trimiți bani instant, fără IBAN, în maximum 10 secunde, 24/7/365, atunci când plătitorul și beneficiarul sunt la bănci participante.

În 2024, RoPay a pornit gradual, cu primele lansări comerciale la nivel de bănci și comercianți. Versiunea 2.0 aduce actualizări de standard și termene clare de conformare pentru participanți, astfel încât experiența să fie unitară, iar comercianții să poată accepta ușor plăți instant prin QR, deep-link sau contactless. Regulile 2.0 fixează explicit data de intrare în vigoare și ferestrele de tranziție pentru bănci, pentru ca utilizarea aliasurilor și a QR-urilor să fie interoperabilă între instituții.

Unde trebuie să ai cont și care sunt băncile participante

Condiția cheie este ca atât banca ta, cât și banca destinatarului să fie înscrise în schema RoPay. Dacă doar una dintre ele e în schemă, aplicația nu îți va oferi rută instant și, cel mai probabil, vei cădea pe un transfer obișnuit. La momentul anunțului de astăzi, lista băncilor active în RoPay 2.0 include CEC Bank, Libra Internet Bank, BRD Groupe Société Générale, ING Bank, BCR, Vista Bank, Banca Transilvania și Salt Bank, iar în curs de implementare sunt Raiffeisen Bank și UniCredit Bank, potrivit unei sinteze publicate în presa economică. Verifică însă în aplicația ta, pentru că disponibilitatea poate apărea etapizat pe segmente de clienți.

În paralel, TRANSFOND publică listele instituțiilor care oferă Plăți Instant în lei (SCT Inst RON), infrastructura pe care se bazează RoPay. Acolo regăsești bănci mari deja conectate la instant, precum Banca Transilvania, CEC Bank, Libra Internet Bank, BCR, BRD, ING, Vista, Raiffeisen, Salt și altele, ceea ce ajută adopția RoPay la nivel de piață. Ține cont că o bancă poate avea serviciul Plăți Instant disponibil, iar RoPay 2.0 să se activeze în valuri; de aceea, confirmă în aplicația ta dacă apare butonul RoPay sau opțiunea de plată prin QR/telefon.

Cum faci un transfer instant fără IBAN, direct din aplicația băncii

Cel mai simplu scenariu este plata către o persoană care și-a înregistrat numărul de telefon ca alias la banca sa. În aplicația ta, alegi RoPay sau „Plată instant”, selectezi „după număr de telefon”, introduci numărul și suma, confirmi biometrie sau PIN și gata, banii ajung în câteva secunde. Dacă destinatarul nu a setat aliasul, poți scana un cod QR din aplicația lui sau un QR generat pe un site sau la POS.

La comercianți, ai două variante frecvente: scanezi codul QR afișat la casă sau apropii telefonul de terminalul compatibil pentru o inițiere contactless, după care autorizezi în aplicația ta bancară. Deep-link-urile simplifică plățile online: apeși „Plătește cu RoPay” și ești dus direct în aplicație, cu suma și beneficiarul precompletate. Toate aceste fluxuri sunt gândite să evite tastarea IBAN-ului, reducând erorile de introducere și eliminând așteptarea de o zi bancară.

Cât durează, cât costă și ce limite ai

Regula de bază a plăților instant din România este decontarea în cel mult 10 secunde, non-stop, inclusiv în weekend și sărbători. Dacă în cazuri rare depășește această fereastră, plata se respinge și vezi un mesaj în aplicație. Comisioanele sunt stabilite de fiecare bancă; multe oferă pachete cu transferuri instant incluse sau comisioane reduse pentru RoPay, dar verifică în lista de tarife din aplicația ta.

Limitele pe tranzacție urmează standardul plăților instant în lei, iar băncile pot aplica praguri proprii de siguranță. Dacă transferi sume mari sau faci multe plăți succesive, este posibil să ți se ceară o reconfirmare suplimentară. Pentru aliasul pe număr de telefon, de regulă trebuie să consimți în aplicație maparea numărului tău la IBAN și să accepți condițiile băncii.

Siguranță și confidențialitate: de ce rămâi în ecosistemul bancar

Un avantaj important al RoPay 2.0 este că tranzacțiile sunt procesate exclusiv în sistemul bancar național, prin infrastructura TRANSFOND, folosind reguli și tehnologii de securitate bancară, nu prin rețele de carduri sau platforme terțe. Datele nu părăsesc ecosistemul bancar, iar autentificarea se face ca la orice transfer din aplicație, cu factori puternici de autentificare. În plus, aliasul pe număr de telefon înlocuiește IBAN-ul la inițiere, astfel că reduci expunerea datelor tale sensibile.

Standardizarea codurilor QR și a deep-link-urilor scade riscul erorilor de plată și face mai ușoară validarea beneficiarului înainte de confirmare. Unele bănci afișează numele beneficiarului înainte să trimiți banii, tocmai pentru a preveni fraudarea prin IBAN greșit sau substituție, funcționalitate susținută la nivel de infrastructură de TRANSFOND.

Cine a anunțat deja implementarea și ce urmează

Pe lângă lista de astăzi, mai multe bănci au comunicat în ultimele luni lansări sau extinderi ale RoPay, de la plăți între persoane cu QR până la contactless. De exemplu, Vista Bank a anunțat lansarea plăților RoPay contactless între persoane fizice în august 2025, iar ING Bank a comunicat adoptarea RoPay în primăvară. Aceste anunțuri arată că piața se aliniază accelerat, iar experiența de plată devine treptat similară între aplicații.

Asociația Română a Băncilor a publicat setul de reguli RoPay 2.0, cu aplicare de astăzi, ceea ce înseamnă că băncilor li se trasează jaloane clare pentru implementare și interoperabilitate. Dacă nu îți vezi încă RoPay în aplicație, urmărește actualizările și comunicatele băncii tale; activarea poate veni etapizat, mai ales pe zona de alias sau plăți contactless.

Sfaturi rapide ca să profiți de RoPay 2.0 din prima zi

Dacă banca ta este în RoPay 2.0, actualizează aplicația de mobile banking și parcurge pașii de activare afișați. Mapează-ți numărul de telefon la contul curent principal, astfel încât prietenii să-ți poată trimite bani fără IBAN. La plăți la POS sau între prieteni, caută în aplicație opțiunile „Scanează QR”, „Trimite pe telefon”, „Plată instant” sau „RoPay”. Pentru plățile online, folosește butonul „Plătește cu RoPay”, dacă este disponibil pe site-ul comerciantului. Iar dacă destinatarul nu vede plata, confirmă că banca lui este în schemă și că are aliasul activ.

În concluzie, RoPay 2.0 face pasul de la pilot la utilizare pe scară largă, cu reguli comune și o listă tot mai mare de bănci. Transferurile devin efectiv imediate și mai simple ca oricând, fără IBAN tastat, atât timp cât rămâi în cadrul băncilor participante și îți activezi aliasul în aplicație. Faptul că totul se întâmplă în ecosistemul bancar și în termenul de 10 secunde este esențial pentru experiența de zi cu zi, dar și pentru încrederea ta în acest mod de a plăti.