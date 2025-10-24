Românul care face valuri în Spania și American Latină. A reușit să fie cel mai popular într-un domeniu surprinzător, cu ce se ocupă Miguel Gane

Născut în satul Lerești, județul Argeș, Miguel Gane a devenit unul dintre cei mai citiți poeți contemporani din spațiul hispanic. În Spania și America Latină, cărțile sale de poezie se vând în zeci de mii de exemplare, iar stilul său direct, emoțional și accesibil l-a transformat într-un adevărat fenomen literar. Povestea lui este una tipic românească și, în același timp, universală: cea a copilului emigrant care reușește, prin cuvinte, să reconcilieze două lumi – România copilăriei și Spania maturității.

Miguel Gane este, de fapt, un nume literar devenit simbol pentru generația tinerilor europeni care și-au găsit identitatea departe de casă. Scriitorul, care a plecat în Spania la vârsta de 10 ani, a transformat dorul, dezrădăcinarea și căutarea de sens într-o voce poetică autentică. În 2019, el a publicat romanul „Când o să te faci mare”, o poveste autoficțională inspirată din propria copilărie în România și din procesul dureros al adaptării la o cultură nouă.

Cum a descoperit poezia și de ce a devenit cel mai citit poet din lumea hispanică

Miguel a crescut în grija bunicilor din Lerești, după ce părinții săi au plecat la muncă în Spania. Câțiva ani mai târziu, s-a alăturat familiei, iar întâlnirea cu Rafael, un prieten care scria poezie, avea să-i schimbe complet destinul. „Aveam vârsta de 10 ani când am ajuns în Spania și cred că undeva pe la 11 ani am început să am relația asta personală cu Rafael, un prieten al familiei care își ocupa timpul liber cu mine”, povestește el.

Rafael a devenit pentru Miguel un mentor și un model. Într-o perioadă în care timiditatea și nostalgia îl apăsau, scrisul a devenit forma lui de apărare emoțională. „Cred că am canalizat acolo anumite sentimente și scrisul a fost o tactică de autoapărare pentru mine”, mărturisește poetul.

Ani mai târziu, această sensibilitate s-a transformat într-un limbaj poetic care a cucerit publicul tânăr din Spania și America Latină. Poezia sa nu e criptică și nu cere un bagaj academic, ci vorbește despre iubire, absență, fragilitate și speranță într-o manieră sinceră, aproape confesivă. „Caracteristica principală a poeziei mele este că e una foarte accesibilă, pe înțelesul tuturor. Poezia mea funcționează ca o oglindă unde cititorul se uită, se privește pentru a se învăța”, spune Gane.

De la Lerești la Madrid: cum a cucerit publicul tânăr

Succesul lui Miguel Gane nu vine doar din talentul literar, ci și din modul în care a știut să comunice cu generația digitală. Într-o epocă în care poezia se mută tot mai mult pe rețelele sociale, autorul român a devenit un fenomen online. Milioane de tineri din Spania, Mexic, Columbia sau Argentina îi citesc versurile distribuite pe Instagram și TikTok, unde poezia se împletește cu imagini, muzică și emoții autentice.

În interviurile sale, Miguel vorbește adesea despre datoria de a aduce poezia înapoi în viața de zi cu zi: „Oamenii au nevoie să se regăsească în lucrurile pe care le citesc. Poezia mea e o formă de dialog, un limbaj comun între mine și cititor.” Această viziune l-a propulsat printre cei mai vânduți autori din limba spaniolă, cu volume care au depășit 200.000 de exemplare.

Deși locuiește de ani buni în Spania, Miguel nu și-a uitat rădăcinile. În discursurile și postările sale, evocă des România, satul Lerești și imaginea bunicilor care i-au modelat sensibilitatea. Între două lumi, poetul și-a construit o identitate dublă – una iberică, una românească –, iar această dualitate îi dă forță și autenticitate.

Un exemplu pentru noua generație de autori

Miguel Gane este dovada că poezia poate fi, și astăzi, un act de libertate. Într-o perioadă în care atenția e fragmentată de tehnologie și zgomot mediatic, el demonstrează că versurile pot încă să unească oameni, culturi și limbi diferite. Pentru tinerii români plecați în străinătate, povestea lui este o lecție de curaj: poți reuși fără să-ți renegii originile, iar vulnerabilitatea poate deveni cel mai puternic atu.

Miguel Gane nu este doar un poet de succes, ci un pod între lumi — între România și Spania, între trecut și prezent, între tăcere și voce. Într-o epocă dominată de pragmatism, el reamintește că poezia încă poate schimba vieți, iar sensibilitatea nu este o slăbiciune, ci o formă de rezistență, conform Digi24.ro.