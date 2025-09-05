Românul care a lăsat Germania și s-a întors acasă să dea lovitura cu pepeni exotici. De ce au gust de pară

Un tânăr din județul Arad a transformat dorul de casă într-un pariu agricol câștigător: pepeni galbeni cu gust de… pară. Ionuț Ursa (31 de ani), originar din satul Țela, comuna Bata, s-a întors din Germania – unde a lucrat în construcții – și a investit, alături de familie, într-o cultură atipică pentru zona sa: Cucumis melo, varietatea Makuva , un soi asiatic, originar din Coreea de Sud, căutat tot mai mult atât în România, cât și pe piețele din UE, acolo unde comunitățile asiatice sunt bine reprezentate.

Pe un hectar cultivat în al doilea an de testare, fermierul arădean a instalat „vedeta” exploatației sale: un pepene galben mic, de regulă 500–600 g (rar peste 1 kg), cu pulpă crocantă și aromă distinctă de pară, supranumit pe unele piețe „pepene-ananas”. „Este mai dulce decât pepenele galben clasic și are o textură care prinde foarte bine la clienții obișnuiți cu gusturile asiatice”, spune Ionuț, care vinde la poarta fermei cu 8–10 lei/kg, iar pentru cantități mari negociază direct cu distribuitorii.

Cum s-a adaptat pepenele asiatic pe câmpurile din Arad

Modelul de business s-a născut din ce a văzut în străinătate: cerere constantă pentru acest tip de produs în Germania și alte state europene. De aici și planul să adreseze două canale: exportul către magazinele care aprovizionează comunități asiatice și consumatorii curioși din România. În paralel, familia păstrează o cultură de zmeură pe circa 2.000 mp, pentru diversificarea veniturilor.

Din punct de vedere tehnic, Makuva s-a dovedit adaptabil condițiilor din vestul țării. Răsadurile se produc în spațiu protejat și se plantează la 40–45 de zile, cu un ciclu până la recoltă de 80–90 de zile. Prima serie de răsaduri a fost pornită pe 10 mai, iar cultura se ține la câmp, irigată, cu o atenție sporită la afide – dăunătorul principal, ținut sub control cu tratamente punctuale. Costurile directe pe hectar sunt estimate la 8.000–10.000 lei (fără semințe și manoperă), iar pe parcelă au intrat până la 3.000 de plante.

Ce face pepenele cu gust de pară atât de atractiv

Deși nu e „tradițional” pentru legumicultura din zonă, pepenele coreean a câștigat repede public. Nutrienții – vitamina C, beta-caroten, conținut mare de apă și puține calorii (~30 kcal/100 g) – sunt un plus de marketing în sezonul cald, iar dimensiunea mică îl face potrivit pentru consum rapid sau porționat în salate și smoothie-uri. Dincolo de gust și beneficii, faptul că are puțini sâmburi și se curăță ușor îl propulsează în preferințele familiilor cu copii.

Pe piața internă, vânzarea se face preponderent la fermă, cu postări periodice pe pagina Ferma Melisa & Damian, unde apar anunțuri de tip „marfă proaspăt culeasă”, calibrul 1 la 8 lei/kg și calibrul 2 la 4 lei/kg (pentru gem sau țuică). La export, miza este constanța livrărilor și standardizarea calității, capitole la care familia lucrează în prezent, având în vedere planurile de extindere a suprafeței dacă cererea se menține.

Povestea lui Ionuț Ursa e, în fond, despre revenirea acasă cu o idee clară, un produs nișat și răbdare să treci de „anii de probă”. Într-o perioadă cu presiuni pe costuri și muncă tot mai greu de găsit, alegerea unei culturi exotice, dar cerebrale ca risc, poate fi diferența dintre o fermă care abia rezistă și una care crește pe baze sănătoase.